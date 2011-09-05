配備先進過濾系統

先進過濾系統透過三重系統消除有害物質：第一重，抗菌前層濾網捕捉較大的微粒，例如人體毛髮；第二重：活性碳濾網有效去除異味和有害氣體；第三重，備有抗菌塗層的 HEPA 隔濾網過濾微細的塵埃，同時消除清除細菌和霉菌。