時刻擁有清新空氣
Philips 空氣清新機讓您能健康呼吸。先進過濾系統能過濾細菌、過敏原及有害物質。濾網清潔或更換提示功能亦會確保您無時無刻享有清新空氣。 查看各種好處
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建議零售價: HK$2,698.00
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時刻擁有清新空氣
清新機具備濾網清潔或更換提示功能
智能感測器量度並控制室內空氣質素
智能感測器量度並控制室內空氣質素
清新空氣保護提示功能會於適當時間提示您更換濾網
濾網清潔或更換提示功能在需要更換濾網時給予適時提示。如果未能及時更換濾網，產品將停止運作以防因濾網被灰塵堵塞而未能有效過濾空氣，從而確保時刻擁有清新空氣。
三種顏色顯示燈清晰反映空氣質素
三種顏色顯示燈清晰反映空氣質素：藍色－良好；紫色－一般；紅色－欠佳。
三重風速可讓您根據喜好調整風量
三重風速可讓您根據喜好調整風量
1/4/8 小時預設時間功能
產品可選擇預設運作至不同的既定時間，並於預設時間完結後自動關機。
配備先進過濾系統
先進過濾系統透過三重系統消除有害物質：第一重，抗菌前層濾網捕捉較大的微粒，例如人體毛髮；第二重：活性碳濾網有效去除異味和有害氣體；第三重，備有抗菌塗層的 HEPA 隔濾網過濾微細的塵埃，同時消除清除細菌和霉菌。
技術規格
-
設計規格
- 機身材料
-
ABS 塑膠
- 前蓋
-
白色
-
物流數據
- 原產地
-
中國
- EAN F box (中國)
-
87 1010355285 7
- 12 NC (中國)
-
883 4014 00710
- 12 NC (香港)
-
883 4014 00450
- EAN F box (香港)
-
87 1010356269 6
-
互動性
- 頻率
-
50
Hz
- 電壓
-
220-240
V
- 空氣質素感應器
-
微粒
- 電線長度
-
2.3
m
- 噪音水平
-
35（最低風速）- 61（最高風速）
dB
- 瓦數
-
30
W
-
重量與尺寸
- 產品重量
-
6.1
kg
- 產品尺寸 (寬 x 深 x 高)
-
350 x 196 x 623
mm
- 彩盒重量（含產品）
-
8.1
kg
- 彩盒尺寸 (寬 x 深 x 高)
-
440 x 275 x 715
mm
-
更換
- AC 濾網
-
AC4143
- HEPA 濾網
-
AC4144
-
效能
- 過濾氨氣
-
98%JEM1467（在 1 立方米的密封空間內以超過 60 分鐘的速度高速運作）
- 過濾細菌
-
99.9%
%
- 過濾苯
-
98%JEM1467（在 1 立方米的密封空間內以超過 60 分鐘的速度高速運作）
- 過濾塵埃/花粉
-
97.4%（0.3 微米）
- 過濾甲醛
-
96%JEM1467（在 1 立方米的密封空間內以超過 60 分鐘的速度高速運作）
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