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  • 時刻擁有清新空氣 時刻擁有清新空氣 時刻擁有清新空氣

    空氣清新機

    AC4014/00

    時刻擁有清新空氣

    Philips 空氣清新機讓您能健康呼吸。先進過濾系統能過濾細菌、過敏原及有害物質。濾網清潔或更換提示功能亦會確保您無時無刻享有清新空氣。

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    此產品已不再銷售。

    建議零售價: HK$2,698.00

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    清新空氣保護提示功能會於適當時間提示您更換濾網

    清新空氣保護提示功能會於適當時間提示您更換濾網

    濾網清潔或更換提示功能在需要更換濾網時給予適時提示。如果未能及時更換濾網，產品將停止運作以防因濾網被灰塵堵塞而未能有效過濾空氣，從而確保時刻擁有清新空氣。

    三種顏色顯示燈清晰反映空氣質素

    三種顏色顯示燈清晰反映空氣質素

    三種顏色顯示燈清晰反映空氣質素：藍色－良好；紫色－一般；紅色－欠佳。

    三重風速可讓您根據喜好調整風量

    三重風速可讓您根據喜好調整風量

    三重風速可讓您根據喜好調整風量

    1/4/8 小時預設時間功能

    1/4/8 小時預設時間功能

    產品可選擇預設運作至不同的既定時間，並於預設時間完結後自動關機。

    配備先進過濾系統

    先進過濾系統透過三重系統消除有害物質：第一重，抗菌前層濾網捕捉較大的微粒，例如人體毛髮；第二重：活性碳濾網有效去除異味和有害氣體；第三重，備有抗菌塗層的 HEPA 隔濾網過濾微細的塵埃，同時消除清除細菌和霉菌。

    技術規格

    • 設計規格

      機身材料
      ABS 塑膠
      前蓋
      白色

    • 物流數據

      原產地
      中國
      EAN F box (中國)
      87 1010355285 7
      12 NC (中國)
      883 4014 00710
      12 NC (香港)
      883 4014 00450
      EAN F box (香港)
      87 1010356269 6

    • 互動性

      頻率
      50  Hz
      電壓
      220-240  V
      空氣質素感應器
      微粒
      電線長度
      2.3  m
      噪音水平
      35（最低風速）- 61（最高風速）  dB
      瓦數
      30  W

    • 重量與尺寸

      產品重量
      6.1  kg
      產品尺寸 (寬 x 深 x 高)
      350 x 196 x 623  mm
      彩盒重量（含產品）
      8.1  kg
      彩盒尺寸 (寬 x 深 x 高)
      440 x 275 x 715  mm

    • 更換

      AC 濾網
      AC4143
      HEPA 濾網
      AC4144

    • 效能

      過濾氨氣
      98%JEM1467（在 1 立方米的密封空間內以超過 60 分鐘的速度高速運作）
      過濾細菌
      99.9%  %
      過濾苯
      98%JEM1467（在 1 立方米的密封空間內以超過 60 分鐘的速度高速運作）
      過濾塵埃/花粉
      97.4%（0.3 微米）
      過濾甲醛
      96%JEM1467（在 1 立方米的密封空間內以超過 60 分鐘的速度高速運作）

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