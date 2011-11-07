睡眠模式帶有暗淡型指示燈，能安靜地淨化空氣

這款 Philips 空氣清新機運作時非常安靜並帶有暗淡型指示燈，不會干擾您的睡眠。空氣清新機會自動切換到夜間模式，風扇速度和音量會降至最低，耗電量也會減到最少。