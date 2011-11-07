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    空氣清新機

    AC4025/00

    無時無刻都有更健康的睡眠

    Philips 空氣清新機讓您能健康呼吸。先進過濾系統能過濾細菌、過敏原及有害物質。濾網清潔或更換提示功能亦會確保您無時無刻享有清新空氣。

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    建議零售價: HK$1,098.00

    空氣清新機

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    無時無刻都有更健康的睡眠

    空氣清新機備有專用睡眠模式

    • CADR 147 m³/h
    • 過濾PM2.5 超過 99%
    睡眠模式帶有暗淡型指示燈，能安靜地淨化空氣

    睡眠模式帶有暗淡型指示燈，能安靜地淨化空氣

    這款 Philips 空氣清新機運作時非常安靜並帶有暗淡型指示燈，不會干擾您的睡眠。空氣清新機會自動切換到夜間模式，風扇速度和音量會降至最低，耗電量也會減到最少。

    清新空氣保護提示功能會於適當時間提示您更換濾網

    清新空氣保護提示功能會於適當時間提示您更換濾網

    濾網清潔或更換提示功能在需要更換濾網時給予適時提示。如果未能及時更換濾網，產品將停止運作以防因濾網被灰塵堵塞而未能有效過濾空氣，從而確保時刻擁有清新空氣。

    三重風速可讓您根據喜好調整風量

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    1/4/8 小時預設時間功能

    1/4/8 小時預設時間功能

    產品可選擇預設運作至不同的既定時間，並於預設時間完結後自動關機。

    配備先進過濾系統

    先進過濾系統透過三重系統消除有害物質：第一重，活性碳濾網提供前層過濾功能以捕捉較大的微粒，例如人體毛髮及較大家居塵埃，同時有效去除異味和有害氣體；第二重：HEPA 隔濾網過濾微細的塵埃、細菌及過敏原。

    技術規格

    • 設計規格

      機身材料
      ABS 塑膠
      前蓋
      白色
      邊緣
      綠色

    • 物流數據

      原產地
      中國
      EAN F box (中國)
      69 4726540315 0
      12 NC (中國)
      883 4025 00711
      12 NC (香港)
      883 4025 00450
      EAN F box (香港)
      87 1010356442 3

    • 互動性

      頻率
      50  Hz
      電壓
      220-240  V
      電線長度
      1.8  m
      噪音水平
      36（睡眠） - 54（最高風速）  dB
      功率 (中國)
      30  W
      功率 (香港)
      36  W

    • 重量與尺寸

      產品重量
      4.5  kg
      產品尺寸 (寬 x 深 x 高)
      333 x 186 x 510  mm
      彩盒重量（含產品）
      6.1  kg
      彩盒尺寸 (寬 x 深 x 高)
      421 x 273 x 605  mm

    • 更換

      AC 濾網
      AC4103
      HEPA 濾網
      AC4104

    • 效能

      CADR 潔淨空氣輸送率（香煙煙霧）
      147 m³/h**
      過濾 PM2.5
      >99% ***
      過濾細菌
      >99.9% ****

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    • * 由上海市計量測試技術研究院 (SIMT) 測試，實驗條件為根據 GB/T18801-2008 的 30 平方米房間，使用香煙煙霧作爲污染粒子
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