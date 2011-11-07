無時無刻都有更健康的睡眠
Philips 空氣清新機讓您能健康呼吸。先進過濾系統能過濾細菌、過敏原及有害物質。濾網清潔或更換提示功能亦會確保您無時無刻享有清新空氣。 查看各種好處
建議零售價: HK$1,098.00
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無時無刻都有更健康的睡眠
空氣清新機備有專用睡眠模式
- CADR 147 m³/h
- 過濾PM2.5 超過 99%
睡眠模式帶有暗淡型指示燈，能安靜地淨化空氣
這款 Philips 空氣清新機運作時非常安靜並帶有暗淡型指示燈，不會干擾您的睡眠。空氣清新機會自動切換到夜間模式，風扇速度和音量會降至最低，耗電量也會減到最少。
清新空氣保護提示功能會於適當時間提示您更換濾網
濾網清潔或更換提示功能在需要更換濾網時給予適時提示。如果未能及時更換濾網，產品將停止運作以防因濾網被灰塵堵塞而未能有效過濾空氣，從而確保時刻擁有清新空氣。
三重風速可讓您根據喜好調整風量
三重風速可讓您根據喜好調整風量
1/4/8 小時預設時間功能
產品可選擇預設運作至不同的既定時間，並於預設時間完結後自動關機。
配備先進過濾系統
先進過濾系統透過三重系統消除有害物質：第一重，活性碳濾網提供前層過濾功能以捕捉較大的微粒，例如人體毛髮及較大家居塵埃，同時有效去除異味和有害氣體；第二重：HEPA 隔濾網過濾微細的塵埃、細菌及過敏原。
技術規格
-
設計規格
- 機身材料
-
ABS 塑膠
- 前蓋
-
白色
- 邊緣
-
綠色
-
物流數據
- 原產地
-
中國
- EAN F box (中國)
-
69 4726540315 0
- 12 NC (中國)
-
883 4025 00711
- 12 NC (香港)
-
883 4025 00450
- EAN F box (香港)
-
87 1010356442 3
-
互動性
- 頻率
-
50
Hz
- 電壓
-
220-240
V
- 電線長度
-
1.8
m
- 噪音水平
-
36（睡眠） - 54（最高風速）
dB
- 功率 (中國)
-
30
W
- 功率 (香港)
-
36
W
-
重量與尺寸
- 產品重量
-
4.5
kg
- 產品尺寸 (寬 x 深 x 高)
-
333 x 186 x 510
mm
- 彩盒重量（含產品）
-
6.1
kg
- 彩盒尺寸 (寬 x 深 x 高)
-
421 x 273 x 605
mm
-
更換
- AC 濾網
-
AC4103
- HEPA 濾網
-
AC4104
-
效能
- CADR 潔淨空氣輸送率（香煙煙霧）
-
147 m³/h**
- 過濾 PM2.5
-
>99% ***
- 過濾細菌
-
>99.9% ****
- * 由上海市計量測試技術研究院 (SIMT) 測試，實驗條件為根據 GB/T18801-2008 的 30 平方米房間，使用香煙煙霧作爲污染粒子
- ** 由 SIMT 在 30 平方米房間根據 GB/T18801-2008 和 GB/T18883-2002，體積小於 2.5um 的可吸入粒子作爲作爲質量濃度污染粒樣本，初始濃度 5.0¡À0.5mg/m3，測試時間為 1 小時
- *** 由上海市計量測試技術研究院 (SIMT) 測試，實驗條件為根據 GB21551.3-2010 的 30 平方米房間，(Staphylococcus albsp) 8032 作爲測試的細菌
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