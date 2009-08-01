清新空氣 時刻擁有
Philips 時尚空氣清新機讓您呼吸清新空氣。其專業過濾系統能夠過濾細菌、過敏原和有害物質。健康空氣保護通知及鎖定確保您時刻擁有清新空氣。 查看各種好處
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建議零售價: HK$3,988.00
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清新空氣 時刻擁有
具備清新空氣保護鎖
- CADR 298 m³/h
- 過濾PM2.5 超過 99%
清新空氣保護提示功能會於適當時間提示您更換濾網
當需要更換新濾網時，濾網清潔或更換提示功能會作出提示。如果未能於提示時間更換濾網，產品將停止運作以防濾網被灰塵堵塞，而未能有效過濾空氣。
清新空氣保護鎖確保時刻擁有清新空氣
清新空氣保護鎖功能確保時刻擁有清新空氣。如果無法確保持續提供清新空氣，產品會停止運作，如果其中一個濾網已滿且需要清理或更換，濾網清潔或更換提示功能會向您發出警告並提示您更換或清理濾網。如果用戶沒有於指定時間內更換相關濾網，產品會停止運作並鎖上。
智能夜間模式於夜間操作時將光線及聲音減至最低
在自動模式運行中，當房間光線變暗時產品會自動切換到夜間模式。於夜間模式，指示燈會熄滅（電源開/關燈除外），風扇速度和音量會降至最低，如果房間光線在五分鐘或之後再度變亮，產品將恢復至正常運作。在夜間模式中，自動運行模式仍處於活動狀態。如果空氣質素良好，產品將暫停運作。如果空氣質量轉差，產品將會重新啟動，但活動量較低同時指示燈亦會熄滅，用電量亦會調到最低
四種顏色顯示燈清晰反映空氣質素
四種顏色顯示燈清晰反映空氣質素：藍色－極佳；深紫色－良好；紫色－一般；紅色－欠佳
五重風速選擇讓您自訂理想風速
五重風速選擇讓您自訂理想風速（控制板面和產品環上的風速指示燈）
特強風速功能快速潔淨空氣
特強風速功能，能以高風速凈化空氣。
全自動操作確保整個運作無需勞心費神
全自動運作帶來便利功能。內置的微粒感測器會量度並因應房間內的空氣質素自動選擇適當速度設定，以確保室內空氣質素處於最佳狀態。多種顏色指示燈讓您了解實際的空氣質素。如果空氣質量未能達至最理想的標準，指示燈將呈紅色、紫色和深紫色顯示。如果空氣恢復最理想水平，指示燈將呈藍色顯示。
配備專業過濾系統
專業過濾系統透過四重程序清除空氣的有害物質：第一重，抗菌前層濾網捕捉較大的微粒，例如毛髮和灰塵；第二重：HEPA 和全效濾網組合移除大於 20 nm 的超細粒子，包括部分病毒*；第三重，活性碳濾網有效去除異味和有害氣體；第四重，備有抗菌塗層的 HEPA 隔濾網過濾微細的塵埃，同時消除細菌和霉菌。
智能空氣感測器讓您瞭解室內空氣質素
全自動運作確保功能正常。內置的微粒感應器會量度並因應房間內的空氣質素自動選擇適當速度設定以確保室內空氣質素處於最佳狀態。
技術規格
-
設計規格
- 機身材料
-
ABS 塑膠
- 控制面板
-
金屬銀
- 裝飾環
-
鋁
- 風速指示燈
-
位於控制板面
- 前蓋
-
磨砂杏仁色
-
物流數據
- 原產地
-
韓國
- EAN F box (中國)
-
87 1010345908 8
- 12 NC (中國)
-
883 4074 00711
- 12 NC (香港)
-
883 4074 00451
- EAN F box (香港)
-
87 1010345906 4
-
互動性
- 頻率
-
50
Hz
- 電壓
-
220-240
V
- 空氣質素感應器
-
微粒
- 電線長度
-
2
m
- 噪音水平
-
20 (靜音) - 50 (特強風速)
dB
- 瓦數
-
47
W
-
重量與尺寸
- 產品重量
-
7.2
kg
- 產品尺寸 (寬 x 深 x 高)
-
200 x 355 x 640
mm
- 彩盒重量（含產品）
-
9.5
kg
- 彩盒尺寸 (寬 x 深 x 高)
-
290 x 450 x 740
mm
-
更換
- AC 濾網
-
AC4143
- 甲醛濾網
-
AC4142
- HEPA 濾網
-
AC4144
-
效能
- 過濾 PM2.5
-
>99%***
- 過濾細菌
-
>99.9%****
- CADR（香煙煙霧）**
-
298
m³/h
- 根據世界衛生組織資料顯示，禽流感、人類流感以及退伍軍人症病毒均大於 20 納米。
- * 由上海市計量測試技術研究院 (SIMT) 測試，實驗條件為根據 GB/T18801-2008 的 30 平方米房間，使用香煙煙霧作爲污染粒子
- ** 由 SIMT 在 30 平方米房間根據 GB/T18801-2008 和 GB/T18883-2002，體積小於 2.5um 的可吸入粒子作爲作爲質量濃度污染粒樣本，初始濃度 5.0¡À0.5mg/m3，測試時間為 1 小時
- *** 由上海市計量測試技術研究院 (SIMT) 測試，實驗條件為根據 GB21551.3-2010 的 30 平方米房間，(Staphylococcus albsp) 8032 作爲測試的細菌
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