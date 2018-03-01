去除空氣中小至 0.003 微米的粒子*

配備先進的 VitaShield IPS 微護盾空氣淨化系統，本產品經證實可去除小至 0.003 微米（比 PM2.5 小 800 倍）的超微細粒子；包括 PM 2.5、病毒、細菌、花粉、灰塵和寵物毛髮。其潔淨空氣輸送率 (CADR) 高達每小時 600 立方米。在 20 平方米的房間，不到 5 分鐘即可淨化整間房間的空氣，亦即每小時可潔淨空氣 12 次。