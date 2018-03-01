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AC5660/30
時刻呼吸更健康的空氣
這部小巧的空氣清新機備有獨特雙重空氣流動設計，在面積最高達 76 平方米的房間中針對 PM2.5、甲醛、致敏原、細菌和病毒所發揮的過濾效能甚至比大型裝置更為優秀。可以隨時隨地監察和控制空氣質素。
去除 99.9％ 小至3納米的粒子
房間面積：高達 76 平方米
可連接應用程式
已連接的應用程式
配備先進的 VitaShield IPS 微護盾空氣淨化系統，本產品經證實可去除小至 0.003 微米（比 PM2.5 小 800 倍）的超微細粒子；包括 PM 2.5、病毒、細菌、花粉、灰塵和寵物毛髮。其潔淨空氣輸送率 (CADR) 高達每小時 600 立方米。在 20 平方米的房間，不到 5 分鐘即可淨化整間房間的空氣，亦即每小時可潔淨空氣 12 次。
產品採用 VitaShield IPS 微護盾空氣淨化系統，能有效減少甲醛、揮發性有機物 (VOCs)，以及異味等有害氣體。特殊活性碳不但能捕捉甲醛，更可將其分解成無害物質。測試結果證實產品的潔淨空氣輸送率 (CADR) 高達每小時 300 立方米。
選用防敏模式時，產品能有效偵測和減少花粉等致敏原。經歐洲過敏研究中心機構 (ECARF) 認證防敏。
去除 99.97％ >0.3 微米的粒子：由第三方實驗室測試，由空氣通過濾網。
防腐測試由 Airmid Health Group Ltd. 進行，實驗設於大小為 28.5 立方米的測試室。房內載有 100-200 μg 經過霧化的空氣傳播型甲型流感病毒 (H1N1)。結果顯示機器運行 30 分鐘後，空氣傳播型甲型流感病毒 (H1N1) 減少 >99.9％。測試於防菌模式下進行。
CADR：由第三方根據 GB/T 18801-2015 進行測試
由第三方實驗室測試葡萄球菌，根據 GB21551.3-2010 的抗菌性能測試：使用葡萄球菌，初始濃度為每立方米 1.3*10^5 cfu，結果顯示在細菌和病毒模式下運作 1 小時，可減少 >99.9% 細菌。
根據 DIN71460-1，於 2017 年由第三方測試實驗室利用 NaCl 氣霧劑對濾網媒體進行測試，分級為 3nm，空氣流量為每小時 427.5 立方米。