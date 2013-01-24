在一定範圍內保管貴重物品

Philips InRange 採用 Bluetooth® 無線技術在一定範圍內保管貴重物品。如果您遺留了貴重物品，將會提醒您；如果您遺忘了擺放的位置，也可尋回它們。與錢包或鑰匙完美融合，永無後顧之憂。 查看各種好處