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InRange 藍牙智能鍊索

AEA1000/00
2 獎項
  • 在一定範圍內保管貴重物品 在一定範圍內保管貴重物品 在一定範圍內保管貴重物品
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    InRange 藍牙智能鍊索

    AEA1000/00
    2 獎項

    在一定範圍內保管貴重物品

    Philips InRange 採用 Bluetooth® 無線技術在一定範圍內保管貴重物品。如果您遺留了貴重物品，將會提醒您；如果您遺忘了擺放的位置，也可尋回它們。與錢包或鑰匙完美融合，永無後顧之憂。 查看各種好處

    此產品已不再銷售。

    建議零售價: HK$399.00

    InRange 藍牙智能鍊索

    在一定範圍內保管貴重物品

    Philips InRange 採用 Bluetooth® 無線技術在一定範圍內保管貴重物品。如果您遺留了貴重物品，將會提醒您；如果您遺忘了擺放的位置，也可尋回它們。與錢包或鑰匙完美融合，永無後顧之憂。 查看各種好處

    在一定範圍內保管貴重物品

    Philips InRange 採用 Bluetooth® 無線技術在一定範圍內保管貴重物品。如果您遺留了貴重物品，將會提醒您；如果您遺忘了擺放的位置，也可尋回它們。與錢包或鑰匙完美融合，永無後顧之憂。 查看各種好處

    此產品已不再銷售。

    建議零售價: HK$399.00

    InRange 藍牙智能鍊索

    在一定範圍內保管貴重物品

    Philips InRange 採用 Bluetooth® 無線技術在一定範圍內保管貴重物品。如果您遺留了貴重物品，將會提醒您；如果您遺忘了擺放的位置，也可尋回它們。與錢包或鑰匙完美融合，永無後顧之憂。 查看各種好處

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      在一定範圍內保管貴重物品

      透過運用無線 Philips InRange

      • iPhone 5/4S 和新版 iPad 適用
      免費 InRange 應用程式，可供配對 iPhone 與多個 InRange 裝置

      免費 InRange 應用程式，可供配對 iPhone 與多個 InRange 裝置

      您可從 Apple App Store 下載 Philips InRange 到 iPhone 4S/全新 iPad，即時啟動應用程式。按照屏幕上的指示，添加要保護的物品，再設定響鬧範圍，然後將 Philips InRange 裝置接駁到相關物品上。

      單鍵即可找出您的 iPhone 或 InRange 裝置

      單鍵即可找出您的 iPhone 或 InRange 裝置

      如要在設定範圍內尋找已添加的物品，點選 iPhone 4S/全新 iPad 的主頁按鈕，再按接駁到物品環的 InRange 裝置。按下 InRange 裝置的按鈕，即可在設定範圍內逆向尋找 iPhone 4S/全新 iPad。

      可在 InRange 裝置與 iPhone 超出範圍時發出通知

      可在 InRange 裝置與 iPhone 超出範圍時發出通知

      即使已配對 InRange，仍可通過藍芽耳筒通話

      即使已配對 InRange，仍可通過藍芽耳筒通話

      體積小、造型纖薄，可輕鬆放入銀包的卡片夾中

      體積小、造型纖薄，可輕鬆放入銀包的卡片夾中

      有護套的 InRange 裝置可安全夾在鑰匙圈或放在提袋內

      有護套的 InRange 裝置可安全夾在鑰匙圈或放在提袋內

      技術規格

      • Bluetooth® 無線技術

        版本
        BT 4.0
        Find Me Profile 4.0
        Proximity Profile 4.0
        Battery Service 4.0
        Tx Power Service 4.0
        Phone Alert Status Profile 4.0
        Alert Notification Profile 4.0

      • 聲音

        蜂鳴器

      • iPhone/iPad 應用程式

        免費 Philips InRange 應用程式
        最多可與三個 InRange 機組連接

      • iPad 兼容性

        新 iPad

      • iPhone 兼容性

        iPhone 4S

      • 配件

        有金屬鎖的矽膠套
        CR2016 電池
        2 件
        掛繩
        金屬針
        開啟電池蓋使用
        快速入門指南

      • 電源

        電池
        CR2016
        電池壽命
        3 個月

      • 尺寸

        産品寬度
        60  毫米
        産品高度
        40  毫米
        産品深度
        3.8  毫米
        產品重量 (克)
        20

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          獎項

          • 如果有任何貴重物品因使用 InRange 而遭竊，Philips 恕不負責。

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