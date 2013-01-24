在一定範圍內保管貴重物品
Philips InRange 採用 Bluetooth® 無線技術在一定範圍內保管貴重物品。如果您遺留了貴重物品，將會提醒您；如果您遺忘了擺放的位置，也可尋回它們。與錢包或鑰匙完美融合，永無後顧之憂。 查看各種好處
此產品已不再銷售。
如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
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您可從 Apple App Store 下載 Philips InRange 到 iPhone 4S/全新 iPad，即時啟動應用程式。按照屏幕上的指示，添加要保護的物品，再設定響鬧範圍，然後將 Philips InRange 裝置接駁到相關物品上。
如要在設定範圍內尋找已添加的物品，點選 iPhone 4S/全新 iPad 的主頁按鈕，再按接駁到物品環的 InRange 裝置。按下 InRange 裝置的按鈕，即可在設定範圍內逆向尋找 iPhone 4S/全新 iPad。
Bluetooth® 無線技術
聲音
iPhone/iPad 應用程式
iPad 兼容性
iPhone 兼容性
配件
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