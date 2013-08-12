高保真藍牙® (aptX® 及 AAC) 音樂串流

透過 Bluetooth® 串流的聲音因技術提升而昇華至另一層次。標準 Bluetooth® 音效採用為基本音訊傳輸而設的子帶編解碼器 (SBC)，未能滿足用家需要。Hi-Fi 適配器則具備高保真 (aptX® 及 AAC) Bluetooth® 無線技術，為您帶來豐富、震撼和水晶般清晰的聲音。技術與最新的 Android™ 及 Apple iOS 智能手機、平板電腦及其他裝置相容。 Philips 帶來您所追求的音質，無線音樂從此不再平凡。