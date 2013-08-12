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Bluetooth® Hi-Fi 適配器

AEA2500/12
  • 使用智能手機在 Hi-Fi 上無線播放音樂 使用智能手機在 Hi-Fi 上無線播放音樂 使用智能手機在 Hi-Fi 上無線播放音樂
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    Bluetooth® Hi-Fi 適配器

    AEA2500/12

    使用智能手機在 Hi-Fi 上無線播放音樂

    Philips Bluetooth® Hi-Fi 適配器可將您的 Hi-Fi 或電腦喇叭系統轉換成無線音效系統。只要連接適配器，即可從智能手機、平板電腦和其他啟用藍芽的裝置，在 Hi-Fi 上播放音樂。 查看各種好處

    此產品已不再銷售。

    建議零售價: HK$499.00

    Bluetooth® Hi-Fi 適配器

    使用智能手機在 Hi-Fi 上無線播放音樂

    Philips Bluetooth® Hi-Fi 適配器可將您的 Hi-Fi 或電腦喇叭系統轉換成無線音效系統。只要連接適配器，即可從智能手機、平板電腦和其他啟用藍芽的裝置，在 Hi-Fi 上播放音樂。 查看各種好處

    使用智能手機在 Hi-Fi 上無線播放音樂

    Philips Bluetooth® Hi-Fi 適配器可將您的 Hi-Fi 或電腦喇叭系統轉換成無線音效系統。只要連接適配器，即可從智能手機、平板電腦和其他啟用藍芽的裝置，在 Hi-Fi 上播放音樂。 查看各種好處

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    Bluetooth® Hi-Fi 適配器

    使用智能手機在 Hi-Fi 上無線播放音樂

    Philips Bluetooth® Hi-Fi 適配器可將您的 Hi-Fi 或電腦喇叭系統轉換成無線音效系統。只要連接適配器，即可從智能手機、平板電腦和其他啟用藍芽的裝置，在 Hi-Fi 上播放音樂。 查看各種好處

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      藍牙支援

      • Bluetooth® 音樂接收器
      • 適用於智能手機和平板電腦
      • NFC
      • 藍牙® aptX 及 AAC
      按一下帶 NFC 功能的智能手機，即可實現藍牙配對

      按一下帶 NFC 功能的智能手機，即可實現藍牙配對

      透過一鍵式近場通訊 (NFC) 技術，可輕鬆實現 Bluetooth® 裝置的配對。只要點一下帶 NFC 功能的智能手機或平板電腦上喇叭的 NFC 區域，即可開啟喇叭，啟動 Bluetooth® 配對並開始串流音樂。

      高保真藍牙® (aptX® 及 AAC) 音樂串流

      高保真藍牙® (aptX® 及 AAC) 音樂串流

      透過 Bluetooth® 串流的聲音因技術提升而昇華至另一層次。標準 Bluetooth® 音效採用為基本音訊傳輸而設的子帶編解碼器 (SBC)，未能滿足用家需要。Hi-Fi 適配器則具備高保真 (aptX® 及 AAC) Bluetooth® 無線技術，為您帶來豐富、震撼和水晶般清晰的聲音。技術與最新的 Android™ 及 Apple iOS 智能手機、平板電腦及其他裝置相容。 Philips 帶來您所追求的音質，無線音樂從此不再平凡。

      可通過 Bluetooth® 技術無線連接

      可通過 Bluetooth® 技術無線連接

      Bluetooth® Hi-Fi 適配器使用 Bluetooth® 連接您的智能手機或平板電腦。

      平順精簡的設計

      平順精簡的設計

      Philips 的 Bluetooth® Hi-Fi 適配器設計精簡、平順，放在您最喜愛的 Hi-Fi 也可完美搭配。

      可與任何 Bluetooth® 智能手機或平板電腦搭配使用

      可與任何 Bluetooth® 智能手機或平板電腦搭配使用

      Bluetooth® Hi-Fi 適配器可與 Bluetooth® 手機或平板電腦搭配使用。只要開啟 Bluetooth®，連接 Hi-Fi 適配器，然後從在 Hi-Fi 上使用智能手機/平板電腦播放音樂即可。

      可通過 Bluetooth® 技術串流本機音樂資料庫

      可通過 Bluetooth® 技術串流本機音樂資料庫

      我們都會在智能手機和平板電腦上儲存音樂。使用 Bluetooth® Hi-Fi 適配器，您就可以從自己的音樂資料庫將所有音樂串留置 Hi-Fi 系統。

      可從智能手機或平板電腦串流音樂應用程式至 Hi-Fi

      可從智能手機或平板電腦串流音樂應用程式至 Hi-Fi

      熱愛音樂的人士，都會在自己的流動裝置上安裝自己最喜愛的音樂服務或網上廣播應用程式。現在您可以直接在 Hi-Fi 系統上播放使用這些服務或應用程式。

      可連接幾乎所有 Hi-Fi 或電腦喇叭系統

      可連接幾乎所有 Hi-Fi 或電腦喇叭系統

      您可使用標準類比 RCA 或 3.5 毫米插孔，連接 Bluetooth® Hi-Fi 適配器和幾乎所有 Hi-Fi 或電腦喇叭系統。

      使用 RCA 或 3.5 毫米插孔連接適配器

      標準類比 RCA 或 3.5 毫米插孔（附纜線）。

      比智能手機的音效更好

      您喜歡音樂，您的智能手機和平板電腦上擁有一個巨大的音樂資料庫。但是，内置喇叭就是不能正常出聲。採用 Bluetooth® Hi-Fi 適配器即可欣賞到所有您最愛的音樂，音質更加。

      使用簡易，隨插即用

      Bluetooth® Hi-Fi 適配器可以隨時連接您最喜愛的 Hi-Fi。只需將其插入RCA 或 3.5 毫米插孔，就可以在 Hi-Fi 上使用智能手機或平板電腦播放音樂。

      技術規格

      • 連接

        NFC 技術
        藍芽版本
        3.0
        藍牙規格
        • A2DP
        • AVRCP
        藍牙
        支援 aptX & AAC 串流
        藍牙範圍
        最大 10 米
        音訊輸出（3.5 毫米）
        RCA Aux 輸出

      • 配件

        AC 變壓器
        連接線
        RCA 至 3.5 毫米線
        快速入門指南

      • 尺寸

        産品高度
        22  毫米
        産品寬度
        74  毫米
        産品深度
        74  毫米
        産品重量
        0.04  千克

      • 電源

        電源
        100-240 V ~, 50/60 Hz

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