使用智能手機在 Hi-Fi 上無線播放音樂
Philips Bluetooth® Hi-Fi 適配器可將您的 Hi-Fi 或電腦喇叭系統轉換成無線音效系統。只要連接適配器，即可從智能手機、平板電腦和其他啟用藍芽的裝置，在 Hi-Fi 上播放音樂。 查看各種好處
此產品已不再銷售。
如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
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Philips Bluetooth® Hi-Fi 適配器可將您的 Hi-Fi 或電腦喇叭系統轉換成無線音效系統。只要連接適配器，即可從智能手機、平板電腦和其他啟用藍芽的裝置，在 Hi-Fi 上播放音樂。 查看各種好處
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使用智能手機在 Hi-Fi 上無線播放音樂
Philips Bluetooth® Hi-Fi 適配器可將您的 Hi-Fi 或電腦喇叭系統轉換成無線音效系統。只要連接適配器，即可從智能手機、平板電腦和其他啟用藍芽的裝置，在 Hi-Fi 上播放音樂。 查看各種好處
透過一鍵式近場通訊 (NFC) 技術，可輕鬆實現 Bluetooth® 裝置的配對。只要點一下帶 NFC 功能的智能手機或平板電腦上喇叭的 NFC 區域，即可開啟喇叭，啟動 Bluetooth® 配對並開始串流音樂。
透過 Bluetooth® 串流的聲音因技術提升而昇華至另一層次。標準 Bluetooth® 音效採用為基本音訊傳輸而設的子帶編解碼器 (SBC)，未能滿足用家需要。Hi-Fi 適配器則具備高保真 (aptX® 及 AAC) Bluetooth® 無線技術，為您帶來豐富、震撼和水晶般清晰的聲音。技術與最新的 Android™ 及 Apple iOS 智能手機、平板電腦及其他裝置相容。 Philips 帶來您所追求的音質，無線音樂從此不再平凡。
Bluetooth® Hi-Fi 適配器使用 Bluetooth® 連接您的智能手機或平板電腦。
Philips 的 Bluetooth® Hi-Fi 適配器設計精簡、平順，放在您最喜愛的 Hi-Fi 也可完美搭配。
Bluetooth® Hi-Fi 適配器可與 Bluetooth® 手機或平板電腦搭配使用。只要開啟 Bluetooth®，連接 Hi-Fi 適配器，然後從在 Hi-Fi 上使用智能手機/平板電腦播放音樂即可。
我們都會在智能手機和平板電腦上儲存音樂。使用 Bluetooth® Hi-Fi 適配器，您就可以從自己的音樂資料庫將所有音樂串留置 Hi-Fi 系統。
熱愛音樂的人士，都會在自己的流動裝置上安裝自己最喜愛的音樂服務或網上廣播應用程式。現在您可以直接在 Hi-Fi 系統上播放使用這些服務或應用程式。
您可使用標準類比 RCA 或 3.5 毫米插孔，連接 Bluetooth® Hi-Fi 適配器和幾乎所有 Hi-Fi 或電腦喇叭系統。
標準類比 RCA 或 3.5 毫米插孔（附纜線）。
您喜歡音樂，您的智能手機和平板電腦上擁有一個巨大的音樂資料庫。但是，内置喇叭就是不能正常出聲。採用 Bluetooth® Hi-Fi 適配器即可欣賞到所有您最愛的音樂，音質更加。
Bluetooth® Hi-Fi 適配器可以隨時連接您最喜愛的 Hi-Fi。只需將其插入RCA 或 3.5 毫米插孔，就可以在 Hi-Fi 上使用智能手機或平板電腦播放音樂。
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