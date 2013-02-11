以 iPod/iPhone 的非凡音效起床
使用 iPod/iPhone 播放您最喜愛的音樂，好好開始新的一天。這款輕巧的鬧鐘可使用 Lightning 連接器播放，並可為 iPod/iPhone 充電，且毋須除下保護套。您亦可以隨個人喜好選擇以電台或蜂鳴鬧鐘作為喚醒鈴聲。 查看各種好處
此產品已不再銷售。
如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
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使用 iPod/iPhone 播放您最喜愛的音樂，好好開始新的一天。這款輕巧的鬧鐘可使用 Lightning 連接器播放，並可為 iPod/iPhone 充電，且毋須除下保護套。您亦可以隨個人喜好選擇以電台或蜂鳴鬧鐘作為喚醒鈴聲。 查看各種好處
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以 iPod/iPhone 的非凡音效起床
使用 iPod/iPhone 播放您最喜愛的音樂，好好開始新的一天。這款輕巧的鬧鐘可使用 Lightning 連接器播放，並可為 iPod/iPhone 充電，且毋須除下保護套。您亦可以隨個人喜好選擇以電台或蜂鳴鬧鐘作為喚醒鈴聲。 查看各種好處
數碼 FM 收音機可讓您對 Philips 音響系統上的音樂收藏執行其他音樂選項。只要調頻至您想要預設的電台，按住預設按鈕存儲頻率即可。透過儲存的預設收音機電台，您可快速存取常用電台且無需每次手動調諧頻率。
通過全新的 Lightning 連接器，您不但可一邊欣賞您最愛的音樂，還可同時為 iPod/iPhone 充電！只要將裝置直接接上喇叭，即可以一流的音質播放自己親手挑選的音樂。連接器還可一邊播放音樂，一邊為裝置充電，這樣就再也不用擔心電池會沒電。
這系統擁有 2 瓦 RMS 總輸出功率。 RMS 即是 Root Mean Square ，是用來量度聲音，又或者是由擴音器傳到喇叭的電力的典型量度法，以瓦為單位。傳到喇叭的電力多少及其感度決定產生出來的聲音。瓦數愈高，從喇叭傳出的聲音愈好。
Philips 音響系統配備兩種不同的鬧鐘時間。將其中一種鬧鐘時間設為自己的起床鬧鐘，另一種設為同床伴侶的起床鬧鐘。
在漸強響閙鈴聲中悠然醒來，開始你全新的一日。普通響閙的預設音量不是低得難以將你喚醒，便是過份刺耳而令你驚醒。你可選擇自己喜歡的音樂、電台或蜂鳴響鬧作為喚醒鈴聲。柔和的喚醒鈴聲會從輕微低音逐漸增強到響亮聲響，從而溫柔地將你喚醒。
定時關機功能讓你在入睡前，可以決定要聆聽的音樂或自選廣播電台，並可設定播放時間長短。當你想要入睡時，只要設定時間限制（最多 1 小時），選定廣播電台即可。機組在選定的時間內會連續播放，然後自動切換為慳電安靜的備用模式。定時關機功能可讓你聽著最愛的電台 DJ 廣播悠悠入睡，不用再數綿羊，也不必擔心浪費能源。
萬一電力中斷，這聰明的時鐘仍會保留其可靠的時間和您的設定。已設定的響鬧即使在顯示屏關閉都保持有效 - 一切都是預載電池的功勞。電力恢復後也不用調整時鐘或復原設定。更厲害的是，即使電力沒有恢復，電池都能提供足夠能量讓蜂鳴器在您設定的響鬧時間響動 - 確保您不會遲了起床。
可調較顯示亮度讓您按照需要自訂顯示亮度。
iPhone 兼容性
兼容 iPod
播放聲音
選台器/接收/傳送
時鐘
鬧鐘
便利
音效
喇叭
功率
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