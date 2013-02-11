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已停產

iPod/ iPhone 用鬧鐘收音機

AJ3275D/12

以 iPod/iPhone 的非凡音效起床

使用 iPod/iPhone 播放您最喜愛的音樂，好好開始新的一天。這款輕巧的鬧鐘可使用 Lightning 連接器播放，並可為 iPod/iPhone 充電，且毋須除下保護套。您亦可以隨個人喜好選擇以電台或蜂鳴鬧鐘作為喚醒鈴聲。

查看所有優點

以 iPod/iPhone 的非凡音效起床

  • 具備 Lightning 連接器

  • iPod/iPhone 適用

  • FM、雙重響鬧

  • 2W

設有預設功能的 FM 數碼選台

設有預設功能的 FM 數碼選台

數碼 FM 收音機可讓您對 Philips 音響系統上的音樂收藏執行其他音樂選項。只要調頻至您想要預設的電台，按住預設按鈕存儲頻率即可。透過儲存的預設收音機電台，您可快速存取常用電台且無需每次手動調諧頻率。

透過 Lightning 連接器快速充電和播放音樂

透過 Lightning 連接器快速充電和播放音樂

通過全新的 Lightning 連接器，您不但可一邊欣賞您最愛的音樂，還可同時為 iPod/iPhone 充電！只要將裝置直接接上喇叭，即可以一流的音質播放自己親手挑選的音樂。連接器還可一邊播放音樂，一邊為裝置充電，這樣就再也不用擔心電池會沒電。

2W RMS 總輸出功率

2W RMS 總輸出功率

這系統擁有 2 瓦 RMS 總輸出功率。 RMS 即是 Root Mean Square ，是用來量度聲音，又或者是由擴音器傳到喇叭的電力的典型量度法，以瓦為單位。傳到喇叭的電力多少及其感度決定產生出來的聲音。瓦數愈高，從喇叭傳出的聲音愈好。

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