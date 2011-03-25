自動調暗光線感應器提供舒適的視覺體驗

不分畫夜，能夠時刻觀看顯示。內置光線感應器讀取環境光線的強度，然後決定顯示的亮度以確保達至清晰自然的效果。在日間或強光下，亮度自動提高，讓您在光線充足的情況下清楚看見顯示；在夜晚或燈光非常不足的情況下，顯示會變得柔和，您可舒適地看見顯示，睡覺時也不會受到燈光的騷擾。