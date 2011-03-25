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實踐環保生活
現在是時候愛護環境。這款時尚的時鐘由耐用的竹頂和防災組件製成，待機時能耗低，配備自動燈光感應器，每分每秒也能節約能源。
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尋找方法愛護環境需要創意思維，再加上一點智慧。此款時鐘的頂板以竹材製成，實踐環保生活，同時令產品別具風格。竹材不但是迷人的物料，而且比木材更能達到持續和再生的效果。竹樹無需肥料和殺蟲劑也能快速生長，約三至五年即可收割，而每棵竹樹可收割多次。此外，將竹樹用於業界的加工過程能夠產生較少污染物質，也能排放更少二氧化碳。
Philips 豎立肩負環保責任的榜樣，一向在循環再用方面竭盡所能。循環再用的好處實在多不勝數－減少使用不可再生資源，為日漸衰弱的地球緩和壓力；降低對生態系統和環境造成嚴重影響的焚化和堆填需求。此款時鐘由高百分比的可回收物料製成；整個外殼由 100% 再生塑料製造；紙質印刷由 100% 再造紙製造，而包裝材料有 90% 也由再生塑料製成。
Philips 限制使用有害組件，務求為人類創造更安全的生活環境。除了完全符合限制使用鉛、鎘和水銀等常用危險化學物品的有害物質指令 (RoHS Directive) 外，我們更限制使用其他有害組件，例如任何塑膠部分、電路板、電源供應器和包裝均沒有使用 PVC 和 BFR 混合物，盡量在使用甚至棄置時減少對人類和環境的影響。