格內其他項目
- AC 電源線
- 用戶手冊
- 保用證
根據歐盟委員會的環保設計指令 2005/32/EC，所有輸入至歐洲的耗電產品到 2013 年需符合能量損耗標準。此款時鐘收音機的設計符合此指令，更加慳電，整體耗電量低，備用功率更低於 1 瓦。既可節省大量電費，又能為保護環境盡一分力。
不分畫夜，能夠時刻觀看顯示。內置光線感應器讀取環境光線的強度，然後決定顯示的亮度以確保達至清晰自然的效果。在日間或強光下，亮度自動提高，讓您在光線充足的情況下清楚看見顯示；在夜晚或燈光非常不足的情況下，顯示會變得柔和，您可舒適地看見顯示，睡覺時也不會受到燈光的騷擾。
只要調頻至你想要預設的電台，按住預設按鈕存儲頻率即可。透過儲存的預設收音機電台，你可快速存取常用電台且無需每次手動調諧頻率。
Philips 音響系統配備兩種不同的鬧鐘時間。將其中一種鬧鐘時間設為自己的起床鬧鐘，另一種設為同床伴侶的起床鬧鐘。
在漸強響閙鈴聲中悠然醒來，開始你全新的一日。普通響閙的預設音量不是低得難以將你喚醒，便是過份刺耳而令你驚醒。你可選擇自己喜歡的音樂、電台或蜂鳴響鬧作為喚醒鈴聲。柔和的喚醒鈴聲會從輕微低音逐漸增強到響亮聲響，從而溫柔地將你喚醒。
定時睡眠功能讓你在入睡前，可以決定要聆聽的音樂或廣播電台，並可設定播放時間長短。當你想要入睡時，只要設定時間限制（最多 1 小時），選定 CD 或廣播電台即可。機組在選定的時間內會連續播放，然後自動切換為慳電安靜的備用模式。定時睡眠功能可讓你聽著最愛的 CD 或電台 DJ 廣播悠悠入睡，不用再數綿羊，也不必擔心浪費能源。
在最愛收音機電台或蜂鳴聲中悠然醒來。只要設定 Philips 鬧鐘在播放上次收聽的收音機電台時響鬧，或者選擇使用蜂鳴聲響鬧即可。當到達響鬧時間時，Philips 鬧鐘收音機將自動播放此收音機電台或發出蜂鳴聲。
尋找方法愛護環境需要創意思維，再加上一點智慧。此款時鐘的頂板以竹材製成，實踐環保生活，同時令產品別具風格。竹材不但是迷人的物料，而且比木材更能達到持續和再生的效果。竹樹無需肥料和殺蟲劑也能快速生長，約三至五年即可收割，而每棵竹樹可收割多次。此外，將竹樹用於業界的加工過程能夠產生較少污染物質，也能排放更少二氧化碳。
Philips 豎立肩負環保責任的榜樣，一向在循環再用方面竭盡所能。循環再用的好處實在多不勝數－減少使用不可再生資源，為日漸衰弱的地球緩和壓力；降低對生態系統和環境造成嚴重影響的焚化和堆填需求。此款時鐘由高百分比的可回收物料製成；整個外殼由 100% 再生塑料製造；紙質印刷由 100% 再造紙製造，而包裝材料有 90% 也由再生塑料製成。
Philips 限制使用有害組件，務求為人類創造更安全的生活環境。除了完全符合限制使用鉛、鎘和水銀等常用危險化學物品的有害物質指令 (RoHS Directive) 外，我們更限制使用其他有害組件，例如任何塑膠部分、電路板、電源供應器和包裝均沒有使用 PVC 和 BFR 混合物，盡量在使用甚至棄置時減少對人類和環境的影響。
從盒子拿出時鐘，把它接上，時間就自動為您設定好。這聰明的時鐘能讀取已預設好的數據並按照預設時區設定正確時間。如果您住在預設時區以外地方，您只需按時區按鈕，時鐘就會重設時間。毋需再細閱說明書，毋需再擺弄按鈕。
萬一電力中斷，這聰明的時鐘仍會保留其可靠的時間和您的設定。已設定的響鬧即使在顯示屏關閉都保持有效 - 一切都是預載電池的功勞。電力恢復後也不用調整時鐘或復原設定。更厲害的是，即使電力沒有恢復，電池都能提供足夠能量讓蜂鳴器在您設定的響鬧時間響動 - 確保您不會遲了起床。
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