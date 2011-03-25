再生塑料外殼和紙質包裝材料

Philips 豎立肩負環保責任的榜樣，一向在循環再用方面竭盡所能。循環再用的好處實在多不勝數－減少使用不可再生資源，為日漸衰弱的地球緩和壓力；降低對生態系統和環境造成嚴重影響的焚化和堆填需求。此款時鐘由高百分比的可回收物料製成；整個外殼由 100% 再生塑料製造；紙質印刷由 100% 再造紙製造，而包裝材料有 90% 也由再生塑料製成。