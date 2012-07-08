已停產
AJ4000/05
睡覺時透過內置 micro USB 線
透過這款鬧鐘收音機，開始精神飽滿的一天。這款鬧鐘收音機可同時為您的手提電話和 USB 裝置充電，毋須擔心裝置會沒電。鬧鐘可設定為以電台或蜂鳴鬧鐘作為喚醒鈴聲，而雙重響鬧的功能可讓您設定兩個響鬧時間
雙 USB 連接埠可進行充電
FM、類比調諧
雙重響鬧
時間及響鬧備份
現在家中有多個 USB 裝置很常見。例如相機、遊戲機、手提電話和便攜式音樂播放機等裝置大多都會透過 USB 充電。需要時，您可以使用具備 micro 及 mini USB 連接器的轉接器，所以您可以透過收音機上的第二個 USB 連接埠為更多裝置充電。
與電量充足的手提電話一同醒來。此 Philips 時鐘收音機背面有內置 micro USB 線，隨時隨地可供充電使用，毋須附加額外配件或連接線。現在您的手提電話可在您入睡時一同於您身邊充電。Philips 了解您的需要。
定時關機功能讓你在入睡前，可以決定要聆聽的音樂或自選廣播電台，並可設定播放時間長短。當你想要入睡時，只要設定時間限制（最多 1 小時），選定廣播電台即可。機組在選定的時間內會連續播放，然後自動切換為慳電安靜的備用模式。定時關機功能可讓你聽著最愛的電台 DJ 廣播悠悠入睡，不用再數綿羊，也不必擔心浪費能源。