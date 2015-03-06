搜尋字眼

ZH
EN
1

時鐘收音機

AJ4300B/12
  • 按照您自己的方式開始一天的生活！ 按照您自己的方式開始一天的生活！ 按照您自己的方式開始一天的生活！
    -{discount-value}

    時鐘收音機

    AJ4300B/12

    按照您自己的方式開始一天的生活！

    雙重鬧鐘分別喚醒您和您伴侶！配備 FM 調諧預設功能，您可在自己喜歡的電台頻道或響鬧鈴聲中悠然醒來。您亦可使用隨附的 USB 連接埠為任何流動裝置充電。 查看各種好處

    此產品已不再銷售。

    時鐘收音機

    按照您自己的方式開始一天的生活！

    雙重鬧鐘分別喚醒您和您伴侶！配備 FM 調諧預設功能，您可在自己喜歡的電台頻道或響鬧鈴聲中悠然醒來。您亦可使用隨附的 USB 連接埠為任何流動裝置充電。 查看各種好處

    按照您自己的方式開始一天的生活！

    雙重鬧鐘分別喚醒您和您伴侶！配備 FM 調諧預設功能，您可在自己喜歡的電台頻道或響鬧鈴聲中悠然醒來。您亦可使用隨附的 USB 連接埠為任何流動裝置充電。 查看各種好處

    此產品已不再銷售。

    時鐘收音機

    按照您自己的方式開始一天的生活！

    雙重鬧鐘分別喚醒您和您伴侶！配備 FM 調諧預設功能，您可在自己喜歡的電台頻道或響鬧鈴聲中悠然醒來。您亦可使用隨附的 USB 連接埠為任何流動裝置充電。 查看各種好處

    類似產品

    See all 收音機及鬧鐘

      按照您自己的方式開始一天的生活！

      • FM、數碼調諧
      • 雙重響鬧
      • 時間及響鬧備份
      在自己喜歡的電台頻道或蜂鳴聲中悠然醒轉

      在自己喜歡的電台頻道或蜂鳴聲中悠然醒轉

      在最愛收音機電台或蜂鳴聲中悠然醒來。只要設定 Philips 鬧鐘在播放上次收聽的收音機電台時響鬧，或者選擇使用蜂鳴聲響鬧即可。當到達響鬧時間時，Philips 鬧鐘收音機將自動播放此收音機電台或發出蜂鳴聲。

      重復響鬧，可讓您多睡一會

      重復響鬧，可讓您多睡一會

      為了防止您睡過頭，Philips 鬧鐘收音機配有小睡功能。如果鬧鐘響鈴之後您希望再多睡一會兒，只需按一下「重複響鬧」按鈕便可繼續入睡。九分鐘之後，鬧鐘將再次響起。您可以每隔九分鐘繼續按「重複響鬧」按鈕，直至您完全關閉鬧鐘。

      雙重響鬧可在不同時間分別喚聲您和您伴侶

      雙重響鬧可在不同時間分別喚聲您和您伴侶

      Philips 音響系統配備兩種不同的鬧鐘時間。將其中一種鬧鐘時間設為自己的起床鬧鐘，另一種設為同床伴侶的起床鬧鐘。

      溫和響鬧，帶來愉悅的蘇醒體驗

      溫和響鬧，帶來愉悅的蘇醒體驗

      在漸強響閙鈴聲中悠然醒來，開始你全新的一日。普通響閙的預設音量不是低得難以將你喚醒，便是過份刺耳而令你驚醒。你可選擇自己喜歡的音樂、電台或蜂鳴響鬧作為喚醒鈴聲。柔和的喚醒鈴聲會從輕微低音逐漸增強到響亮聲響，從而溫柔地將你喚醒。

      設有預設功能的 FM 數碼選台

      設有預設功能的 FM 數碼選台

      數碼 FM 收音機可讓您對 Philips 音響系統上的音樂收藏執行其他音樂選項。只要調頻至您想要預設的電台，按住預設按鈕存儲頻率即可。透過儲存的預設收音機電台，您可快速存取常用電台且無需每次手動調諧頻率。

      可調較顯示亮度令您能舒適地觀看

      可調較顯示亮度令您能舒適地觀看

      此款 Philips 收音機可透過數碼計時器輕鬆控制，您可根據自身需要設定時間。它將自動開始倒數計時並在設定時間結束時自動關閉。

      USB 連接埠為任何流動裝置充電

      USB 連接埠為任何流動裝置充電

      此款喇叭設有 USB 連接埠，如果您的智能手機在家中或外出時電池耗盡，此款便攜式喇叭讓您將儲存在喇叭內的電池傳輸到流動裝置上。

      定時關機功能可讓你聽著最愛的音樂悠悠入睡

      定時關機功能可讓你聽著最愛的音樂悠悠入睡

      定時關機功能讓你在入睡前，可以決定要聆聽的音樂或自選廣播電台，並可設定播放時間長短。當你想要入睡時，只要設定時間限制（最多 1 小時），選定廣播電台即可。機組在選定的時間內會連續播放，然後自動切換為慳電安靜的備用模式。定時關機功能可讓你聽著最愛的電台 DJ 廣播悠悠入睡，不用再數綿羊，也不必擔心浪費能源。

      技術規格

      • 時鐘

        類型
        數碼
        顯示
        LED
        時間格式
        • 12 小時
        • 24 小時

      • 提示

        鬧鐘編號
        2
        響鬧源
        • 蜂鳴器
        • FM 收音機
        小睡功能（重複響鬧）
        是，9 分鐘
        24 小時響鬧重設
        定時關機
        15/ 30/ 60/ 90/ 120 分鐘

      • 選台器/接收/傳送

        選台器波段
        FM
        FM 頻率範圍
        87.5 - 108  MHz
        預設電臺數
        20 FM
        天線
        FM 天線

      • 聲音

        音效系統
        單聲道
        輸出功率（RMS）
        500 mW

      • 電源

        電源類型
        AC 輸入端子
        AC 電源輸入
        100-240V、50/60Hz
        備用模式耗電量
        < 1瓦
        電池類型
        AA
        電池數量
        2

      • 尺寸

        包裝類型
        D-box
        産品尺寸（寬x深x高）
        129 x 104 x 105  毫米
        包裝尺寸（寬x深x高）
        131 x 112 x 136 毫米
        産品重量
        0.5  千克

      • 配件

        快速入門指南
        保用
        保用證

      • USB 充電

      包裝盒内容

      格內其他項目

      • 用戶手冊
      • 保用證

      為本產品獲取支援

      尋找常見問題、疑難排解、用戶手冊及貼士

      建議產品

        最近查閱過的產品

          訂閱電子通訊

          Philips 非常重視和尊重您的私隱。詳情請閱讀您的 私隱政策

          感謝您訂閱電子通訊！

          抱歉，您並未成功訂閱電子通訊。 請稍後重試。

          成為
          My Philips 會員

          獲取產品保養期限

          獲取推廣及特惠價

          輕鬆取得產品支援

          立即登記

          最好通过最新版的 Microsoft Edge、Google Chrome 或 Firefox 查看我们的网站。