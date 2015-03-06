時鐘收音機 AJ4300B/12
按照您自己的方式開始一天的生活！
雙重鬧鐘分別喚醒您和您伴侶！配備 FM 調諧預設功能，您可在自己喜歡的電台頻道或響鬧鈴聲中悠然醒來。您亦可使用隨附的 USB 連接埠為任何流動裝置充電。 查看各種好處
此產品已不再銷售。
如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
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雙重鬧鐘分別喚醒您和您伴侶！配備 FM 調諧預設功能，您可在自己喜歡的電台頻道或響鬧鈴聲中悠然醒來。您亦可使用隨附的 USB 連接埠為任何流動裝置充電。 查看各種好處
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雙重鬧鐘分別喚醒您和您伴侶！配備 FM 調諧預設功能，您可在自己喜歡的電台頻道或響鬧鈴聲中悠然醒來。您亦可使用隨附的 USB 連接埠為任何流動裝置充電。 查看各種好處
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按照您自己的方式開始一天的生活！
雙重鬧鐘分別喚醒您和您伴侶！配備 FM 調諧預設功能，您可在自己喜歡的電台頻道或響鬧鈴聲中悠然醒來。您亦可使用隨附的 USB 連接埠為任何流動裝置充電。 查看各種好處
在自己喜歡的電台頻道或蜂鳴聲中悠然醒轉
在最愛收音機電台或蜂鳴聲中悠然醒來。只要設定 Philips 鬧鐘在播放上次收聽的收音機電台時響鬧，或者選擇使用蜂鳴聲響鬧即可。當到達響鬧時間時，Philips 鬧鐘收音機將自動播放此收音機電台或發出蜂鳴聲。
重復響鬧，可讓您多睡一會
為了防止您睡過頭，Philips 鬧鐘收音機配有小睡功能。如果鬧鐘響鈴之後您希望再多睡一會兒，只需按一下「重複響鬧」按鈕便可繼續入睡。九分鐘之後，鬧鐘將再次響起。您可以每隔九分鐘繼續按「重複響鬧」按鈕，直至您完全關閉鬧鐘。
雙重響鬧可在不同時間分別喚聲您和您伴侶
Philips 音響系統配備兩種不同的鬧鐘時間。將其中一種鬧鐘時間設為自己的起床鬧鐘，另一種設為同床伴侶的起床鬧鐘。
溫和響鬧，帶來愉悅的蘇醒體驗
在漸強響閙鈴聲中悠然醒來，開始你全新的一日。普通響閙的預設音量不是低得難以將你喚醒，便是過份刺耳而令你驚醒。你可選擇自己喜歡的音樂、電台或蜂鳴響鬧作為喚醒鈴聲。柔和的喚醒鈴聲會從輕微低音逐漸增強到響亮聲響，從而溫柔地將你喚醒。
設有預設功能的 FM 數碼選台
數碼 FM 收音機可讓您對 Philips 音響系統上的音樂收藏執行其他音樂選項。只要調頻至您想要預設的電台，按住預設按鈕存儲頻率即可。透過儲存的預設收音機電台，您可快速存取常用電台且無需每次手動調諧頻率。
可調較顯示亮度令您能舒適地觀看
此款 Philips 收音機可透過數碼計時器輕鬆控制，您可根據自身需要設定時間。它將自動開始倒數計時並在設定時間結束時自動關閉。
USB 連接埠為任何流動裝置充電
此款喇叭設有 USB 連接埠，如果您的智能手機在家中或外出時電池耗盡，此款便攜式喇叭讓您將儲存在喇叭內的電池傳輸到流動裝置上。
定時關機功能可讓你聽著最愛的音樂悠悠入睡
定時關機功能讓你在入睡前，可以決定要聆聽的音樂或自選廣播電台，並可設定播放時間長短。當你想要入睡時，只要設定時間限制（最多 1 小時），選定廣播電台即可。機組在選定的時間內會連續播放，然後自動切換為慳電安靜的備用模式。定時關機功能可讓你聽著最愛的電台 DJ 廣播悠悠入睡，不用再數綿羊，也不必擔心浪費能源。
技術規格
-
時鐘
- 類型
-
數碼
- 顯示
-
LED
- 時間格式
-
-
提示
- 鬧鐘編號
-
2
- 響鬧源
-
- 小睡功能（重複響鬧）
-
是，9 分鐘
- 24 小時響鬧重設
-
是
- 定時關機
-
15/ 30/ 60/ 90/ 120 分鐘
-
選台器/接收/傳送
- 選台器波段
-
FM
- FM 頻率範圍
-
87.5 - 108
MHz
- 預設電臺數
-
20 FM
- 天線
-
FM 天線
-
聲音
- 音效系統
-
單聲道
- 輸出功率（RMS）
-
500 mW
-
電源
- 電源類型
-
AC 輸入端子
- AC 電源輸入
-
100-240V、50/60Hz
- 備用模式耗電量
-
< 1瓦
- 電池類型
-
AA
- 電池數量
-
2
-
尺寸
- 包裝類型
-
D-box
- 産品尺寸（寬x深x高）
-
129 x 104 x 105
毫米
- 包裝尺寸（寬x深x高）
-
131 x 112 x 136 毫米
- 産品重量
-
0.5
千克
-
配件
- 快速入門指南
-
是
- 保用
-
保用證
-
USB 充電
- 是
-
是
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