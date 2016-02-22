時間投射是報時的創新方法

時間投射讓你把時間以任何角度投射在任何表面上。這個創新的投影系統確保時間經常都能投射在正確的定位和方向。不像傳統的 LCD 顯示器，陰極 LCD 顯示器讓燈光穿過而不會嚴重失真。強力的發光二極管令陰極 LCD 發光，把光線投影至某個距離。加上精準的鏡片，時鐘可以把影像投影，並且調校焦距至你滿意的結果。不用起身看時間，只要張開雙眼就可以了！