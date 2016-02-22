格內其他項目
- 交流-直流變壓器
- 快速入門指南
- 用戶手冊
- 保用證
只要調頻至你想要預設的電台，按住預設按鈕存儲頻率即可。透過儲存的預設收音機電台，你可快速存取常用電台且無需每次手動調諧頻率。
Backlit LCD 顯示確保在光線不足的環境下仍可方便地進行檢視與操作，提供清晰資訊，讓您一目了然。
在漸強響閙鈴聲中悠然醒來，開始你全新的一日。普通響閙的預設音量不是低得難以將你喚醒，便是過份刺耳而令你驚醒。你可選擇自己喜歡的音樂、電台或蜂鳴響鬧作為喚醒鈴聲。柔和的喚醒鈴聲會從輕微低音逐漸增強到響亮聲響，從而溫柔地將你喚醒。
定時關機功能讓你在入睡前，可以決定要聆聽的音樂或自選廣播電台，並可設定播放時間長短。當你想要入睡時，只要設定時間限制（最多 1 小時），選定廣播電台即可。機組在選定的時間內會連續播放，然後自動切換為慳電安靜的備用模式。定時關機功能可讓你聽著最愛的電台 DJ 廣播悠悠入睡，不用再數綿羊，也不必擔心浪費能源。
為了防止您睡過頭，Philips 鬧鐘收音機配有小睡功能。如果鬧鐘響鈴之後您希望再多睡一會兒，只需按一下「重複響鬧」按鈕便可繼續入睡。九分鐘之後，鬧鐘將再次響起。您可以每隔九分鐘繼續按「重複響鬧」按鈕，直至您完全關閉鬧鐘。
Philips 音響系統配備兩種不同的鬧鐘時間。將其中一種鬧鐘時間設為自己的起床鬧鐘，另一種設為同床伴侶的起床鬧鐘。
時間投射讓你把時間以任何角度投射在任何表面上。這個創新的投影系統確保時間經常都能投射在正確的定位和方向。不像傳統的 LCD 顯示器，陰極 LCD 顯示器讓燈光穿過而不會嚴重失真。強力的發光二極管令陰極 LCD 發光，把光線投影至某個距離。加上精準的鏡片，時鐘可以把影像投影，並且調校焦距至你滿意的結果。不用起身看時間，只要張開雙眼就可以了！
內置 FM 選台器可讓您每日聆聽最喜愛的廣播電台音樂或新聞。只要轉至您要聆聽的電台即可。
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