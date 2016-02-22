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時鐘收音機

AJ4800/12
  • 醒來，投射！ 醒來，投射！ 醒來，投射！
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    時鐘收音機

    AJ4800/12

    醒來，投射！

    每天都是獨特的一天，而友善的 Philips 鬧鐘正是你的早晨良伴。它的時間投射功能能夠把時間投射在任何表面上，一覺醒來，一張開眼，就看到時間！每天的早晨都變得更美好！ 查看各種好處

    此產品已不再銷售。

    時鐘收音機

    醒來，投射！

    每天都是獨特的一天，而友善的 Philips 鬧鐘正是你的早晨良伴。它的時間投射功能能夠把時間投射在任何表面上，一覺醒來，一張開眼，就看到時間！每天的早晨都變得更美好！ 查看各種好處

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    醒來，投射！

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      醒來，投射！

      有時間投射功能

      • 時間投射
      • FM、數碼調諧
      • 雙重響鬧
      • 電池或交流電運作
      備有預設數碼電台，使用額外方便

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      只要調頻至你想要預設的電台，按住預設按鈕存儲頻率即可。透過儲存的預設收音機電台，你可快速存取常用電台且無需每次手動調諧頻率。

      特大 Backlit LCD 顯示，便於在昏暗環境中檢視

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      Backlit LCD 顯示確保在光線不足的環境下仍可方便地進行檢視與操作，提供清晰資訊，讓您一目了然。

      溫和響鬧，帶來愉悅的蘇醒體驗

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      在漸強響閙鈴聲中悠然醒來，開始你全新的一日。普通響閙的預設音量不是低得難以將你喚醒，便是過份刺耳而令你驚醒。你可選擇自己喜歡的音樂、電台或蜂鳴響鬧作為喚醒鈴聲。柔和的喚醒鈴聲會從輕微低音逐漸增強到響亮聲響，從而溫柔地將你喚醒。

      定時關機功能可讓你聽著最愛的音樂悠悠入睡

      定時關機功能可讓你聽著最愛的音樂悠悠入睡

      定時關機功能讓你在入睡前，可以決定要聆聽的音樂或自選廣播電台，並可設定播放時間長短。當你想要入睡時，只要設定時間限制（最多 1 小時），選定廣播電台即可。機組在選定的時間內會連續播放，然後自動切換為慳電安靜的備用模式。定時關機功能可讓你聽著最愛的電台 DJ 廣播悠悠入睡，不用再數綿羊，也不必擔心浪費能源。

      重復響鬧，可讓您多睡一會

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      為了防止您睡過頭，Philips 鬧鐘收音機配有小睡功能。如果鬧鐘響鈴之後您希望再多睡一會兒，只需按一下「重複響鬧」按鈕便可繼續入睡。九分鐘之後，鬧鐘將再次響起。您可以每隔九分鐘繼續按「重複響鬧」按鈕，直至您完全關閉鬧鐘。

      雙重響鬧可在不同時間分別喚聲您和您伴侶

      雙重響鬧可在不同時間分別喚聲您和您伴侶

      Philips 音響系統配備兩種不同的鬧鐘時間。將其中一種鬧鐘時間設為自己的起床鬧鐘，另一種設為同床伴侶的起床鬧鐘。

      時間投射是報時的創新方法

      時間投射讓你把時間以任何角度投射在任何表面上。這個創新的投影系統確保時間經常都能投射在正確的定位和方向。不像傳統的 LCD 顯示器，陰極 LCD 顯示器讓燈光穿過而不會嚴重失真。強力的發光二極管令陰極 LCD 發光，把光線投影至某個距離。加上精準的鏡片，時鐘可以把影像投影，並且調校焦距至你滿意的結果。不用起身看時間，只要張開雙眼就可以了！

      FM 調諧器提供電台享受

      內置 FM 選台器可讓您每日聆聽最喜愛的廣播電台音樂或新聞。只要轉至您要聆聽的電台即可。

      技術規格

      • 時鐘

        類型
        數碼
        時間格式
        • 12 小時
        • 24 小時
        顯示
        LCD

      • 提示

        鬧鐘編號
        2
        定時關機
        15/ 30/ 60/ 90/ 120 分鐘
        小睡功能（重複響鬧）
        是，9 分鐘

      • 選台器/接收/傳送

        天線
        FM 天線
        選台器波段
        • 數碼選台
        • FM
        頻率範圍
        87.5 - 108  MHz
        預設電臺數
        20

      • 舒適

        鬧鐘
        • 蜂鳴鬧鐘
        • 收音機鬧鐘
        • 雙響鬧時間
        • 重複鬧鐘（小睡功能）
        • 溫和響鬧
        定時關機
        顯示亮度
        高/中/低/關閉
        音量控制
        上/下
        背光燈顏色
        白色
        時鐘增强功能
        時間投射

      • 電源

        電源
        100-240VAC, 50/60Hz
        電池類型
        AA 規格 (LR6)
        電池數量
        4
        電源類型
        AC 輸入端子，電池運作
        電池電壓
        1.5  伏

      • 尺寸

        包裝類型
        D-box
        産品尺寸（寬x深x高）
        76.4 x 100 x 103.5  毫米
        淨重量
        0.27  千克
        包裝尺寸（寬x深x高）
        210 x 131 x 98 毫米
        總重量
        0.363  千克

      • 配件

        附配件
        • 交流-直流變壓器
        • 快速入門指南
        • 用戶手冊
        • 保用證

      • 喇叭

        內置喇叭
        1

      包裝盒内容

      格內其他項目

      • 交流-直流變壓器
      • 快速入門指南
      • 用戶手冊
      • 保用證

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