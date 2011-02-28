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為您的生活添上色彩
優雅的床邊時鐘製造時尚效果，給您的，不止外在美。這款 Philips AJ5000/12 時鐘插上電源，就能自動設定正確時間，其彩色氣氛燈能調較合適氣氛，為您房間添上魅力。 查看各種好處
此產品已不再銷售。
如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
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為您的生活添上色彩
優雅的床邊時鐘製造時尚效果，給您的，不止外在美。這款 Philips AJ5000/12 時鐘插上電源，就能自動設定正確時間，其彩色氣氛燈能調較合適氣氛，為您房間添上魅力。 查看各種好處
顏色和燈光能影響您的感覺。兩者結合可以令您充滿活力，另一種組合可以令您泰然自若。色彩燈光確實非常迷人，為任何房間增添樂趣。此款時鐘收音機備有多色氣氛燈，可產生超過 32,000 種色彩 - 提供大量色調供您選擇，配合心情還是家居裝飾同樣稱心如意。
以心頭好的響鬧鈴聲展開新的一天。使用蜂鳴或旋律喚您起床 - 或選擇以最愛的電台從睡眠中喚醒您。氣氛燈亦可配合響鈴聲音亮起，使早晨更令人愉快。氣氛燈亦會根據鬧鐘首次響起後小睡的時間長度而變色。首 10 分鐘會保持亮起綠色，之後 10 分鐘會變成黃色，然後會變為紅色，提醒您快要遲到。
只要調頻至你想要預設的電台，按住預設按鈕存儲頻率即可。透過儲存的預設收音機電台，你可快速存取常用電台且無需每次手動調諧頻率。
Philips 音響系統配備兩種不同的鬧鐘時間。將其中一種鬧鐘時間設為自己的起床鬧鐘，另一種設為同床伴侶的起床鬧鐘。
在漸強響閙鈴聲中悠然醒來，開始你全新的一日。普通響閙的預設音量不是低得難以將你喚醒，便是過份刺耳而令你驚醒。你可選擇自己喜歡的音樂、電台或蜂鳴響鬧作為喚醒鈴聲。柔和的喚醒鈴聲會從輕微低音逐漸增強到響亮聲響，從而溫柔地將你喚醒。
定時關機功能讓你在入睡前，可以決定要聆聽的音樂或廣播電台，並可設定播放時間長短。當你想要入睡時，只要設定時間限制（最多 2 小時），選定 CD 或廣播電台即可。機組在選定的時間內會連續播放，然後自動切換為慳電安靜的備用模式。定時關機功能可讓你聽著最愛的 CD 或電台 DJ 廣播悠悠入睡，不用再數綿羊，也不必擔心浪費能源。
為了防止您睡過頭，Philips 鬧鐘收音機配有小睡功能。如果鬧鐘響鈴之後您希望再多睡一會兒，只需按一下「重複響鬧」按鈕便可繼續入睡。九分鐘之後，鬧鐘將再次響起。您可以每隔九分鐘繼續按「重複響鬧」按鈕，直至您完全關閉鬧鐘。
利用氣氛燈製造色環 - 同時享受多變的環境。或者停留在您喜歡的色彩或配合您房間或心情的顏色。
從盒子拿出時鐘，把它接上，時間就自動為您設定好。這聰明的時鐘能讀取已預設好的數據並按照預設時區設定正確時間。如果您住在預設時區以外地方，您只需按時區按鈕，時鐘就會重設時間。毋需再細閱說明書，毋需再擺弄按鈕。
萬一電力中斷，這聰明的時鐘仍會保留其可靠的時間和您的設定。已設定的響鬧即使在顯示屏關閉都保持有效 - 一切都是預載電池的功勞。電力恢復後也不用調整時鐘或復原設定。更厲害的是，即使電力沒有恢復，電池都能提供足夠能量讓蜂鳴器在您設定的響鬧時間響動 - 確保您不會遲了起床。
可調較顯示亮度讓您按照需要自訂顯示亮度。
便利
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