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悠然醒來，煥發全新活力
時間可隨您所好，在任何平面閃耀，讓您享盡無窮便利。您可調高圖像的銳利度或翻閱圖像，使它在牆或天花上皆清晰可讀。這時鐘亦備有自動時間設定，提供播放音樂、收音機或鬧鐘的響鬧功能。 查看各種好處
此產品已不再銷售。
如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
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時間可隨您所好，在任何平面閃耀，讓您享盡無窮便利。您可調高圖像的銳利度或翻閱圖像，使它在牆或天花上皆清晰可讀。這時鐘亦備有自動時間設定，提供播放音樂、收音機或鬧鐘的響鬧功能。 查看各種好處
以自選的起床呼叫讓每天的開始變得美妙。您可讓蜂鳴器或旋律 - 或是選擇您最愛的電台從粹眠中喚醒您。
在漸強響閙鈴聲中悠然醒來，開始你全新的一日。普通響閙的預設音量不是低得難以將你喚醒，便是過份刺耳而令你驚醒。你可選擇自己喜歡的音樂、電台或蜂鳴響鬧作為喚醒鈴聲。柔和的喚醒鈴聲會從輕微低音逐漸增強到響亮聲響，從而溫柔地將你喚醒。
只要調頻至你想要預設的電台，按住預設按鈕存儲頻率即可。透過儲存的預設收音機電台，你可快速存取常用電台且無需每次手動調諧頻率。
定時睡眠功能讓你在入睡前，可以決定要聆聽的音樂或廣播電台，並可設定播放時間長短。當你想要入睡時，只要設定時間限制（最多 1 小時），選定 CD 或廣播電台即可。機組在選定的時間內會連續播放，然後自動切換為慳電安靜的備用模式。定時睡眠功能可讓你聽著最愛的 CD 或電台 DJ 廣播悠悠入睡，不用再數綿羊，也不必擔心浪費能源。
Philips 音響系統配備兩種不同的鬧鐘時間。將其中一種鬧鐘時間設為自己的起床鬧鐘，另一種設為同床伴侶的起床鬧鐘。
為了防止您睡過頭，Philips 鬧鐘收音機配有小睡功能。如果鬧鐘響鈴之後您希望再多睡一會兒，只需按一下「重複響鬧」按鈕便可繼續入睡。九分鐘之後，鬧鐘將再次響起。您可以每隔九分鐘繼續按「重複響鬧」按鈕，直至您完全關閉鬧鐘。
時鐘設有廣播角度的投射管，能隨您所好在任何位置投射時間。投射管可橫向和縱向調節，讓您在所需位置 - 不論是牆壁、天花板還是傢俱 - 也能照射出時間圖像；無需轉身即可看到時間，外形更簡單精美。
透過容易使用的對焦控制，投射的時間圖像時刻保持清晰銳利。您可調較對焦控制，將清晰的投射圖像保持在 1 至 2.5 米的範圍內。享受清晰銳利的投射圖像，時間就在掌握之中。
此款時鐘收音機將時間投射在牆壁或天花板，方便您觀看。透過翻動控制功能，您可立即 180 度旋轉投射時間，在房間內任何地方觀看同樣簡單便利。
從盒子拿出時鐘，把它接上，時間就自動為您設定好。這聰明的時鐘能讀取已預設好的數據並按照預設時區設定正確時間。如果您住在預設時區以外地方，您只需按時區按鈕，時鐘就會重設時間。毋需再細閱說明書，毋需再擺弄按鈕。
萬一電力中斷，這聰明的時鐘仍會保留其可靠的時間和您的設定。已設定的響鬧即使在顯示屏關閉都保持有效 - 一切都是預載電池的功勞。電力恢復後也不用調整時鐘或復原設定。更厲害的是，即使電力沒有恢復，電池都能提供足夠能量讓蜂鳴器在您設定的響鬧時間響動 - 確保您不會遲了起床。
可調較顯示亮度讓您按照需要自訂顯示亮度。
便利
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