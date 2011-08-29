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- 交流電源轉接器
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- 保用證
此產品已不再銷售。
如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
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隨手掌控天氣資訊。Philips 鬧鐘收音機為您提供最新的氣溫資訊。其智能氣溫感應器可隨時顯示室外氣溫。
在寧靜音樂的相伴中獲得放鬆或安然入睡。Philips 時鐘收音機中預載了大量休閒放鬆音樂。只要從雨聲、海浪、水療音樂或其他音樂中選擇，便可放鬆心情享受。
專為現代生活方式設計。此款鬧鐘收音機具有雙響鬧功能，可讓您為工作日和週末設定不同的響鬧時間，還可以視乎夫婦不同的生活方式而設定不同的響鬧。響鬧設定可量身調整為一整週（從週一至週日）均在同一時間響鬧。或者您也可以設定工作日（週一至週五）內響鬧較早，週末（週六至週日）響鬧較晚。無論您選擇哪種響鬧方式，此款鬧鐘收音機的便利響鬧功能均可讓您無需再在每晚設定不同的響鬧時間。
在漸強響閙鈴聲中悠然醒來，開始你全新的一日。普通響閙的預設音量不是低得難以將你喚醒，便是過份刺耳而令你驚醒。你可選擇自己喜歡的音樂、電台或蜂鳴響鬧作為喚醒鈴聲。柔和的喚醒鈴聲會從輕微低音逐漸增強到響亮聲響，從而溫柔地將你喚醒。
Philips 音響系統配備兩種不同的鬧鐘時間。將其中一種鬧鐘時間設為自己的起床鬧鐘，另一種設為同床伴侶的起床鬧鐘。
鋁印模鑄造重量輕，能承受高溫環境，高強度及硬度，防侵蝕性高。
只要調頻至你想要預設的電台，按住預設按鈕存儲頻率即可。透過儲存的預設收音機電台，你可快速存取常用電台且無需每次手動調諧頻率。
為了防止您睡過頭，Philips 鬧鐘收音機配有小睡功能。如果鬧鐘響鈴之後您希望再多睡一會兒，只需按一下「重複響鬧」按鈕便可繼續入睡。九分鐘之後，鬧鐘將再次響起。您可以每隔九分鐘繼續按「重複響鬧」按鈕，直至您完全關閉鬧鐘。
定時關機功能讓你在入睡前，可以決定要聆聽的音樂或廣播電台，並可設定播放時間長短。當你想要入睡時，只要設定時間限制（最多 2 小時），選定 CD 或廣播電台即可。機組在選定的時間內會連續播放，然後自動切換為慳電安靜的備用模式。定時關機功能可讓你聽著最愛的 CD 或電台 DJ 廣播悠悠入睡，不用再數綿羊，也不必擔心浪費能源。
此款 Philips 收音機可透過數碼計時器輕鬆控制，您可根據自身需要設定時間。它將自動開始倒數計時並在設定時間結束時自動關閉。
萬一電力中斷，這聰明的時鐘仍會保留其可靠的時間和您的設定。已設定的響鬧即使在顯示屏關閉都保持有效 - 一切都是預載電池的功勞。電力恢復後也不用調整時鐘或復原設定。更厲害的是，即使電力沒有恢復，電池都能提供足夠能量讓蜂鳴器在您設定的響鬧時間響動 - 確保您不會遲了起床。
從盒子拿出時鐘，把它接上，時間就自動為您設定好。這聰明的時鐘能讀取已預設好的數據並按照預設時區設定正確時間。如果您住在預設時區以外地方，您只需按時區按鈕，時鐘就會重設時間。毋需再細閱說明書，毋需再擺弄按鈕。
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