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AJL305 Clock Radio

AJL305/12

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專用的語音郵箱，可供多達 5 位家庭成員使用

錄製長達 2 分鐘的數碼語音記事

用於縮圖相片的五個 3.8 厘米（1.5 吋）全彩色顯示屏

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