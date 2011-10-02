產品支援
zh/en

所有系列

  • 正面產品照片
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • 正面產品照片
  • 替代產品照片
  • 替代產品照片
  • 替代產品照片
  • 替代產品照片
  • 替代產品照片
  • 替代產品照片
  • 使用中產品的照片
  • 使用中產品的照片
  • 使用中產品的照片
  • 使用中產品的照片
  • 使用中產品的照片
  • 使用中產品的照片
  • 包裝照片
  • 正面產品照片
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • 正面產品照片
  • 替代產品照片
  • 替代產品照片
  • 替代產品照片
  • 替代產品照片
  • 替代產品照片
  • 替代產品照片
  • 使用中產品的照片
  • 使用中產品的照片
  • 使用中產品的照片
  • 使用中產品的照片
  • 使用中產品的照片
  • 使用中產品的照片
  • 包裝照片

已停產

配有 Bluetooth® 的機座喇叭

AS111/05

釋放您的音樂，並為您的 Android 手機充電

此款機座喇叭可供使用 Android 手機播放音樂並為手機充電，除了可以獲得絕佳的音效之外，還可以自動與您的裝置同步處理時鐘。隨附有 Songbird，讓您可以在手機和 PC 之間同步音樂，享用免費應用程式，使用更多功能。

查看所有優點

執著於音

釋放您的音樂，並為您的 Android 手機充電

  • Android 適用

聰明設計的 FlexiDock，可於 Android 手機使用，並為手機充電

聰明設計的 FlexiDock，可於 Android 手機使用，並為手機充電

Philips FlexiDock 與 Android 手機是完美配搭。其聰明設計可放置大多數的 Android 手機，無論手機連接插座位於底部、側面、甚至頂部亦可。這極高的靈活性是同類型產品中的首創，可配合由不同製造商所生產的 Android 手機，並可使用微型 USB 連接插座沒有標準化的位置及定位。這機座亦可進行調校，以縱向及橫向方式放置手機，讓您將手機放在喇叭中間位置。

透過 DockStudio 應用程式，探索及分享音樂，並享用更多功能

透過 DockStudio 應用程式，探索及分享音樂，並享用更多功能

免費的 Philips DockStudio 應用程式，可為您的機座喇叭帶來多種獨一無二的功能。您可聆聽全世界數千個互聯網廣播的節目、瀏覽音樂收藏，並透過 Facebook 與好友分享您正在聆聽的音樂，或是在 Flickr 上分享相片。此應用程式隨附有 Songbird 音樂功能，讓您可以在 PC 和 Android 裝置間探索、播放和完美地同步媒體。在時鐘模式中，本應用程式還可讓您設定多個自訂音樂響鬧，並且可提供更新的天氣預報。本應用程式完全免費，可從 Google Play 下載。

使用藍芽從 Android 裝置串流音樂

使用藍芽從 Android 裝置串流音樂

使用呈現一流音效的喇叭，聆聽所有您最喜愛的歌曲。此款 Philips 機座喇叭可透過藍芽播放 Android 裝置的音樂。只需下載免費 Philips DockStudio 應用程式，當您泊入裝置，藍芽便會自動開啟並隨即連接。您可享受強勁出色的聲音，絕對是易如反掌。幾乎沒有什麼可以媲美。

技術規格

為本產品獲取支援

尋找常見問題、用戶手冊、安全資訊及貼士