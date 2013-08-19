聰明設計的 FlexiDock，適合任何 Android 手機使用

Philips FlexiDock 的改進版本配有微型 USB 連接器，適合任何 Android 手機使用。連接器的邊緣設計平整光滑，使得擴充機制適用於任何一款 Android 手機。調節極為方便，只需向左或向右滑動連接器或轉動連接器，即可接入手機微型 USB 連接埠的任何位置或方向。這種高端靈活性是同類產品中的首創，適用於不同製造商生產的沒有標準微型 USB 連接埠位置或方向的 Android 手機。