藍牙是一種短距離無線通訊技術，穩健強勁，符合能源效益，讓您與 iPod/iPhone/iPad 或其他藍牙裝置（例如智能手機、平板電腦，甚至筆記型電腦）輕鬆進行無線連接。這樣您就可以輕鬆透過此喇叭無線享受您最喜愛的音樂，影片或遊戲的音效。
只要一個簡單連接，就可使用便攜裝置和電腦享受自己所有的音樂。只要將裝置插入 Philips 機組的音訊（3.5 毫米）連接埠即可。如果使用的是電腦，則通常使用的是耳筒輸出插孔。連接即可直接使用高級喇叭聆聽欣賞所有音樂收藏。使用 Philips，音效就是更好。
Philips FlexiDock 的改進版本配有微型 USB 連接器，適合任何 Android 手機使用。連接器的邊緣設計平整光滑，使得擴充機制適用於任何一款 Android 手機。調節極為方便，只需向左或向右滑動連接器或轉動連接器，即可接入手機微型 USB 連接埠的任何位置或方向。這種高端靈活性是同類產品中的首創，適用於不同製造商生產的沒有標準微型 USB 連接埠位置或方向的 Android 手機。
從 Google Play 即可下載 Philips 藍牙音頻連接工具，可讓您輕鬆將流動裝置連接並配對至任何 Philips 藍牙音頻裝置。輕按工具即可自動新增、配對並連接至任何 Philips 藍牙音頻裝置。配對之後，您可以重新命名並更改圖示。您可透過這一工具使用多個 Philips 音頻裝置，在不同的藍牙裝置間輕鬆切換。只需選擇所需的 Philips 音頻裝置並開始串流即可。
釹是製造強磁場的最佳物料，它可使語音線圈具有更高的靈敏度，產生更佳的重低音反應以及純正而穩定的音質。
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