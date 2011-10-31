透過 DockStudio 應用程式，探索及分享音樂，並享用更多功能

免費的 Philips DockStudio 應用程式，可為您的機座喇叭帶來多種獨一無二的功能。您可聆聽全世界數千個互聯網廣播的節目、瀏覽音樂收藏，並透過 Facebook 與好友分享您正在聆聽的音樂，或是在 Flickr 上分享相片。此應用程式隨附有 Songbird 音樂功能，讓您可以在 PC 和 Android 裝置間探索、播放和完美地同步媒體。在時鐘模式中，本應用程式還可讓您設定多個自訂音樂響鬧，並且可提供更新的天氣預報。本應用程式完全免費，可從 Google Play 下載。