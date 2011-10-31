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釋放您的音樂，並為您的 Android 手機充電
本擴充機座可播放 Android 手機，並為手機充電，甚至還可播放手機或收音機的歌曲，在早晨喚您起床。下載附有 Songbird 音樂功能的免費應用程式，讓您輕鬆管理音樂，享受更多獨一無二的功能。
Android 適用
Philips FlexiDock 與 Android 手機是完美配搭。其聰明設計可放置大多數的 Android 手機，無論手機連接插座位於底部、側面、甚至頂部亦可。這極高的靈活性是同類型產品中的首創，可配合由不同製造商所生產的 Android 手機，並可使用微型 USB 連接插座沒有標準化的位置及定位。這機座亦可進行調校，以縱向及橫向方式放置手機，讓您將手機放在喇叭中間位置。
免費的 Philips DockStudio 應用程式，可為您的機座喇叭帶來多種獨一無二的功能。您可聆聽全世界數千個互聯網廣播的節目、瀏覽音樂收藏，並透過 Facebook 與好友分享您正在聆聽的音樂，或是在 Flickr 上分享相片。此應用程式隨附有 Songbird 音樂功能，讓您可以在 PC 和 Android 裝置間探索、播放和完美地同步媒體。在時鐘模式中，本應用程式還可讓您設定多個自訂音樂響鬧，並且可提供更新的天氣預報。本應用程式完全免費，可從 Google Play 下載。
使用呈現一流音效的喇叭，聆聽所有您最喜愛的歌曲。此款 Philips 機座喇叭可透過藍芽播放 Android 裝置的音樂。只需下載免費 Philips DockStudio 應用程式，當您泊入裝置，藍芽便會自動開啟並隨即連接。您可享受強勁出色的聲音，絕對是易如反掌。幾乎沒有什麼可以媲美。