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已停產

無線喇叭基座

AS170/12

串流音樂，並為您的 Android 手機充電

AS170 喇叭既呈現美妙音質，並能快速為 Android 推動的電話充電。兼容所有可使用藍芽的裝置，可輕鬆串流音樂。甚至能夠以收音機的歌曲將您喚醒。

查看所有優點

串流音樂，並為您的 Android 手機充電

  • 藍牙®

  • Android 適用

  • FM

  • 6 瓦

聰明設計的 FlexiDock，適合任何 Android 手機使用

Philips FlexiDock 的改進版本配有微型 USB 連接器，適合任何 Android 手機使用。連接器的邊緣設計平整光滑，使得擴充機制適用於任何一款 Android 手機。調節極為方便，只需向左或向右滑動連接器或轉動連接器，即可接入手機微型 USB 連接埠的任何位置或方向。這種高端靈活性是同類產品中的首創，適用於不同製造商生產的沒有標準微型 USB 連接埠位置或方向的 Android 手機。

經藍牙無線音樂串流

經藍牙無線音樂串流

藍牙是一種短距離無線通訊技術，穩健強勁，符合能源效益，讓您與 iPod/iPhone/iPad 或其他藍牙裝置（例如智能手機、平板電腦，甚至筆記型電腦）輕鬆進行無線連接。這樣您就可以輕鬆透過此喇叭無線享受您最喜愛的音樂，影片或遊戲的音效。

為Android 手機而設的簡易藍牙配對工具

從 Google Play 即可下載 Philips 藍牙音頻連接工具，可讓您輕鬆將流動裝置連接並配對至任何 Philips 藍牙音頻裝置。輕按工具即可自動新增、配對並連接至任何 Philips 藍牙音頻裝置。配對之後，您可以重新命名並更改圖示。您可透過這一工具使用多個 Philips 音頻裝置，在不同的藍牙裝置間輕鬆切換。只需選擇所需的 Philips 音頻裝置並開始串流即可。

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