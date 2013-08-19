串流音樂，並為您的 Android 手機充電
AS170 喇叭既呈現美妙音質，並能快速為 Android 推動的電話充電。兼容所有可使用藍芽的裝置，可輕鬆串流音樂。甚至能夠以收音機的歌曲將您喚醒。 查看各種好處
此產品已不再銷售。
如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
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串流音樂，並為您的 Android 手機充電
AS170 喇叭既呈現美妙音質，並能快速為 Android 推動的電話充電。兼容所有可使用藍芽的裝置，可輕鬆串流音樂。甚至能夠以收音機的歌曲將您喚醒。 查看各種好處
藍牙是一種短距離無線通訊技術，穩健強勁，符合能源效益，讓您與 iPod/iPhone/iPad 或其他藍牙裝置（例如智能手機、平板電腦，甚至筆記型電腦）輕鬆進行無線連接。這樣您就可以輕鬆透過此喇叭無線享受您最喜愛的音樂，影片或遊戲的音效。
Philips 音響系統配備兩種不同的鬧鐘時間。將其中一種鬧鐘時間設為自己的起床鬧鐘，另一種設為同床伴侶的起床鬧鐘。
只要一個簡單連接，就可使用便攜裝置和電腦享受自己所有的音樂。只要將裝置插入 Philips 機組的音訊（3.5 毫米）連接埠即可。如果使用的是電腦，則通常使用的是耳筒輸出插孔。連接即可直接使用高級喇叭聆聽欣賞所有音樂收藏。使用 Philips，音效就是更好。
此款喇叭備有 USB 連接埠，即使已插入 iPod/iPhone，也可對第二行動裝置充電。
數碼 FM 收音機可讓您對 Philips 音響系統上的音樂收藏執行其他音樂選項。只要調頻至您想要預設的電台，按住預設按鈕存儲頻率即可。透過儲存的預設收音機電台，您可快速存取常用電台且無需每次手動調諧頻率。
定時關機功能讓你在入睡前，可以決定要聆聽的音樂或廣播電台，並可設定播放時間長短。當你想要入睡時，只要設定時間限制（最多 2 小時），選定 CD 或廣播電台即可。機組在選定的時間內會連續播放，然後自動切換為慳電安靜的備用模式。定時關機功能可讓你聽著最愛的 CD 或電台 DJ 廣播悠悠入睡，不用再數綿羊，也不必擔心浪費能源。
Philips FlexiDock 的改進版本配有微型 USB 連接器，適合任何 Android 手機使用。連接器的邊緣設計平整光滑，使得擴充機制適用於任何一款 Android 手機。調節極為方便，只需向左或向右滑動連接器或轉動連接器，即可接入手機微型 USB 連接埠的任何位置或方向。這種高端靈活性是同類產品中的首創，適用於不同製造商生產的沒有標準微型 USB 連接埠位置或方向的 Android 手機。
從 Google Play 即可下載 Philips 藍牙音頻連接工具，可讓您輕鬆將流動裝置連接並配對至任何 Philips 藍牙音頻裝置。輕按工具即可自動新增、配對並連接至任何 Philips 藍牙音頻裝置。配對之後，您可以重新命名並更改圖示。您可透過這一工具使用多個 Philips 音頻裝置，在不同的藍牙裝置間輕鬆切換。只需選擇所需的 Philips 音頻裝置並開始串流即可。
釹是製造強磁場的最佳物料，它可使語音線圈具有更高的靈敏度，產生更佳的重低音反應以及純正而穩定的音質。
兼容度
音效
喇叭
連接
便利
選台器/接收/傳送
尺寸
功率
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