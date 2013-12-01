串流音樂，並為您的 Android 手機充電
將 Android 手機放入機座，享受 AS860 喇叭機座的悅耳音質。還有另一個便利功能—按一下帶 NFC 功能的智能手機，即可啟動藍牙配對及輕鬆串流音樂。 查看各種好處
此產品已不再銷售。
如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
串流音樂，並為您的 Android 手機充電
將 Android 手機放入機座，享受 AS860 喇叭機座的悅耳音質。還有另一個便利功能—按一下帶 NFC 功能的智能手機，即可啟動藍牙配對及輕鬆串流音樂。 查看各種好處
串流音樂，並為您的 Android 手機充電
將 Android 手機放入機座，享受 AS860 喇叭機座的悅耳音質。還有另一個便利功能—按一下帶 NFC 功能的智能手機，即可啟動藍牙配對及輕鬆串流音樂。 查看各種好處
此產品已不再銷售。
如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
串流音樂，並為您的 Android 手機充電
將 Android 手機放入機座，享受 AS860 喇叭機座的悅耳音質。還有另一個便利功能—按一下帶 NFC 功能的智能手機，即可啟動藍牙配對及輕鬆串流音樂。 查看各種好處
透過一鍵式近場通訊 (NFC) 技術，可輕鬆實現藍牙裝置的配對。只要點一下帶 NFC 功能的智能手機或平板電腦上喇叭的 NFC 區域，即可開啟喇叭，啟動藍牙配對並開始串流音樂。
藍牙是一種短距離無線通訊技術，穩健強勁，符合能源效益，讓您與 iPod/iPhone/iPad 或其他藍牙裝置（例如智能手機、平板電腦，甚至筆記型電腦）輕鬆進行無線連接。這樣您就可以輕鬆透過此喇叭無線享受您最喜愛的音樂，影片或遊戲的音效。
先進的聲音處理技術提升音樂的重現效果，每個音符均如水晶般清澈，讓您體驗最純粹的音準，每一處停頓都悄無聲息，讓您沉浸於無窮的靜謐之中。Philips 的專有數碼聲音處理技術優化了小型音箱的性能，使其發出清澈、強勁之音，點滴呈現，絕不失真。
低音反射喇叭系統透過小巧的喇叭音箱系統，為你提供低沉的低音體驗。它與傳統喇叭音箱系統不同，附加了已與低音喇叭進行聲學校正的低音管線，優化系統的低頻下降狀況，呈現更深沉的低音和更小的失真。此系統令低音管線中的空氣發生共振，像傳統低音喇叭一樣震動。系統結合了低音喇叭的響應，延伸了全部低頻音效，建立了全新的低音境界。
只要一個簡單連接，就可使用便攜裝置和電腦享受自己所有的音樂。只要將裝置插入 Philips 機組的音訊（3.5 毫米）連接埠即可。如果使用的是電腦，則通常使用的是耳筒輸出插孔。連接即可直接使用高級喇叭聆聽欣賞所有音樂收藏。使用 Philips，音效就是更好。
此款喇叭備有 USB 連接埠，即使已插入 iPod/iPhone，也可對第二行動裝置充電。
Philips FlexiDock 的改進版本配有微型 USB 連接器，適合任何 Android 手機使用。連接器的邊緣設計平整光滑，使得擴充機制適用於任何一款 Android 手機。調節極為方便，只需向左或向右滑動連接器或轉動連接器，即可接入手機微型 USB 連接埠的任何位置或方向。這種高端靈活性是同類產品中的首創，適用於不同製造商生產的沒有標準微型 USB 連接埠位置或方向的 Android 手機。
透過藍牙® ，串流的聲音因技術改進而提升了層次。標準藍牙® 音效採用子帶編解碼器 (SBC)，僅可用於基本音訊傳輸，因而無法滿足用家需要。Philips 喇叭則採用高保真度的藍牙®-aptX® 無線技術，為您帶來豐富、有力及完全清晰的聲音。Philips 喇叭與最新的 Android™ 智能手機、平板電腦及其他裝置兼容，帶來您所追求的音質，無線音樂從此不再平凡。
從 Google Play 即可下載 Philips 藍牙音頻連接工具，可讓您輕鬆將流動裝置連接並配對至任何 Philips 藍牙音頻裝置。輕按工具即可自動新增、配對並連接至任何 Philips 藍牙音頻裝置。配對之後，您可以重新命名並更改圖示。您可透過這一工具使用多個 Philips 音頻裝置，在不同的藍牙裝置間輕鬆切換。只需選擇所需的 Philips 音頻裝置並開始串流即可。
兼容度
音效
喇叭
連接
尺寸
功率
最好通过最新版的 Microsoft Edge、Google Chrome 或 Firefox 查看我们的网站。