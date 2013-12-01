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AS860/10
串流音樂，並為您的 Android 手機充電
將 Android 手機放入機座，享受 AS860 喇叭機座的悅耳音質。還有另一個便利功能—按一下帶 NFC 功能的智能手機，即可啟動藍牙配對及輕鬆串流音樂。
Android 適用
藍牙
透過一鍵式近場通訊 (NFC) 技術，可輕鬆實現藍牙裝置的配對。只要點一下帶 NFC 功能的智能手機或平板電腦上喇叭的 NFC 區域，即可開啟喇叭，啟動藍牙配對並開始串流音樂。
Philips FlexiDock 的改進版本配有微型 USB 連接器，適合任何 Android 手機使用。連接器的邊緣設計平整光滑，使得擴充機制適用於任何一款 Android 手機。調節極為方便，只需向左或向右滑動連接器或轉動連接器，即可接入手機微型 USB 連接埠的任何位置或方向。這種高端靈活性是同類產品中的首創，適用於不同製造商生產的沒有標準微型 USB 連接埠位置或方向的 Android 手機。
藍牙是一種短距離無線通訊技術，穩健強勁，符合能源效益，讓您與 iPod/iPhone/iPad 或其他藍牙裝置（例如智能手機、平板電腦，甚至筆記型電腦）輕鬆進行無線連接。這樣您就可以輕鬆透過此喇叭無線享受您最喜愛的音樂，影片或遊戲的音效。