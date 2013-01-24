超卓的肌膚護理，光滑剃鬚
享受清爽的剃鬚而不必擔心傷害到肌膚。Aquatec seal 乾濕剃鬚可提供舒適的乾剃和清爽的濕剃。使用剃鬚啫喱或者剃鬚泡沫可以增強舒適感。 查看各種好處
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超卓的肌膚護理，光滑剃鬚
享受清爽的剃鬚而不必擔心傷害到肌膚。Aquatec seal 乾濕剃鬚可提供舒適的乾剃和清爽的濕剃。使用剃鬚啫喱或者剃鬚泡沫可以增強舒適感。 查看各種好處
電鬚刨上的 Aquatec 密封技術可提供 100% 的防水效果。您可於沐浴時配搭自己最喜愛的剃鬚啫喱或剃鬚泡沫剃鬚，為肌膚提供額外的保護。當然，您也可使用簡便的乾式剃鬚。剃鬚完成後，只需彈開刀頭，即可在水龍頭底下沖洗，輕鬆清潔開啟您的電鬚刨。
DualPrecision 刀片可舒適剃淨較長鬍鬚和短小鬚根：1. 狹縫剃除較長鬍鬚。2. 圓孔剃淨鬚根。
每次充電後，節能又強勁的鋰電池可讓您享受更長的剃鬚時間。充電 1 小時，即可剃鬚長達 50 分鐘，約剃鬚 17 次。充電 3 分鐘，可擁有足夠剃鬚一次的電源。
圓滑低摩擦刀頭進行調節緊貼面部曲綫，減少損害肌膚。
第一排刀鋒提起每條鬍鬚，第二排刀鋒舒適地將皮膚深層的鬍鬚剃除，達至平滑無瑕的效果。
3 分鐘快速充電提供足夠電源可剃鬚一次；即使沒有電池，也可快速剃鬚。
具備 QuickRinse 系統的電鬚刨可在水龍頭下沖洗，更可在淋浴時使用
使用彈出式修剪器修飾造型。是塑造鬍子造型和修剪鬢角的完美之選。
配件
設計
方便易用
電源
服務
剃鬚效能