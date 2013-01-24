Aquatec：使用清爽泡沫濕式剃鬚，或使用簡便的乾式剃鬚

電鬚刨上的 Aquatec 密封技術可提供 100% 的防水效果。您可於沐浴時配搭自己最喜愛的剃鬚啫喱或剃鬚泡沫剃鬚，為肌膚提供額外的保護。當然，您也可使用簡便的乾式剃鬚。剃鬚完成後，只需彈開刀頭，即可在水龍頭底下沖洗，輕鬆清潔開啟您的電鬚刨。