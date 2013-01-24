主頁
Philips - 點擊這裡導覽至首頁

搜尋字眼

ZH
EN
1

AquaTouch

乾濕兩用電鬚刨

AT890/16
為本產品尋找支援
1 獎項
  • 超卓的肌膚護理，光滑剃鬚 超卓的肌膚護理，光滑剃鬚 超卓的肌膚護理，光滑剃鬚
    -{discount-value}

    AquaTouch 乾濕兩用電鬚刨

    AT890/16
    為本產品尋找支援

    超卓的肌膚護理，光滑剃鬚

    享受清爽的剃鬚而不必擔心傷害到肌膚。Aquatec seal 乾濕剃鬚可提供舒適的乾剃和清爽的濕剃。使用剃鬚啫喱或者剃鬚泡沫可以增強舒適感。 查看各種好處

    此產品已不再銷售。

    建議零售價: HK$1,098.00
    尋找相似產品

    AquaTouch 乾濕兩用電鬚刨

    超卓的肌膚護理，光滑剃鬚

    享受清爽的剃鬚而不必擔心傷害到肌膚。Aquatec seal 乾濕剃鬚可提供舒適的乾剃和清爽的濕剃。使用剃鬚啫喱或者剃鬚泡沫可以增強舒適感。 查看各種好處

    類似產品

    See all aquatouch-shavers

      超卓的肌膚護理，光滑剃鬚

      輔以剃鬚啫喱或剃鬚泡沫有助濕剃

      • DualPrecision 圓孔及狹縫雙刀網刀頭刀片
      • 活動刀頭
      Aquatec：使用清爽泡沫濕式剃鬚，或使用簡便的乾式剃鬚

      Aquatec：使用清爽泡沫濕式剃鬚，或使用簡便的乾式剃鬚

      電鬚刨上的 Aquatec 密封技術可提供 100% 的防水效果。您可於沐浴時配搭自己最喜愛的剃鬚啫喱或剃鬚泡沫剃鬚，為肌膚提供額外的保護。當然，您也可使用簡便的乾式剃鬚。剃鬚完成後，只需彈開刀頭，即可在水龍頭底下沖洗，輕鬆清潔開啟您的電鬚刨。

      DualPrecision 可有效剃除較長鬍鬚和短小的鬚根。

      DualPrecision 可有效剃除較長鬍鬚和短小的鬚根。

      DualPrecision 刀片可舒適剃淨較長鬍鬚和短小鬚根：1. 狹縫剃除較長鬍鬚。2. 圓孔剃淨鬚根。

      充電 1 小時，即可剃鬚長達 50 分鐘

      充電 1 小時，即可剃鬚長達 50 分鐘

      每次充電後，節能又強勁的鋰電池可讓您享受更長的剃鬚時間。充電 1 小時，即可剃鬚長達 50 分鐘，約剃鬚 17 次。充電 3 分鐘，可擁有足夠剃鬚一次的電源。

      隨著你的面部輪廓滑動

      隨著你的面部輪廓滑動

      圓滑低摩擦刀頭進行調節緊貼面部曲綫，減少損害肌膚。

      Super Lift & Cut 刀片可提起毛髮以貼面剃鬚

      Super Lift & Cut 刀片可提起毛髮以貼面剃鬚

      第一排刀鋒提起每條鬍鬚，第二排刀鋒舒適地將皮膚深層的鬍鬚剃除，達至平滑無瑕的效果。

      3 分鐘快速充電即可剃鬚一次

      3 分鐘快速充電即可剃鬚一次

      3 分鐘快速充電提供足夠電源可剃鬚一次；即使沒有電池，也可快速剃鬚。

      具備 QuickRinse 系統的水洗式電鬚刨

      具備 QuickRinse 系統的電鬚刨可在水龍頭下沖洗，更可在淋浴時使用

      修剪鬢角和鬍子的完美之選

      使用彈出式修剪器修飾造型。是塑造鬍子造型和修剪鬢角的完美之選。

      技術規格

      • 配件

        保養
        • 清潔刷子
        • 保護蓋

      • 設計

        把手
        舒適手柄
        塗裝
        NA
        顏色
        NA

      • 方便易用

        乾濕兩用
        清潔
        • 完全防水
        • QuickRinse 集鬚室
        顯示
        • 1 個 LED 指示燈
        • 電量充滿指示
        • 電力不足指示燈
        • 充電指示燈
        • 快速充電指示燈
        操作
        • 充電電池
        • 無線使用
        顯示器顯示
        • 低電量
        • 充電
        • 滿電
        • 更換剃鬚刀頭
        剃鬚時間
        長達 50 分鐘的剃鬚時間，最多可剃鬚 17 次
        充電時間
        • 1 小時
        • 快速充電 3 分鐘可剃鬚 1 次

      • 電源

        自動電壓
        100-240 V
        電池類別
        鋰離子電池
        最大功率
        5.4  瓦
        備用電量
        < 0.25  瓦

      • 服務

        替換刀頭
        HQ8 已被 SH50 取代
        可更換的刀頭
        每兩年用 HQ8+ 更換

      • 剃鬚效能

        剃鬚系統
        • DualPrecision 刀頭
        • Super Lift&Cut
        浮動修剪
        動態貼面技術
        造型
        整合式彈出式修髮器

      為本產品獲取支援

      前往客戶服務

      尋找備用零件或配件

      前往零件及配件

      此產品的配件

      查看所有配件
        * 建議零售價

        建議產品

          最近查閱過的產品

            獎項

            訂閱電子通訊

            Philips 非常重視和尊重您的私隱。詳情請閱讀您的 私隱政策

            感謝您訂閱電子通訊！

            抱歉，您並未成功訂閱電子通訊。 請稍後重試。

            成為
            My Philips 會員

            獲取產品保養期限

            獲取推廣及特惠價

            輕鬆取得產品支援

            立即登記