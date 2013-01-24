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以高保真音效及無線方式呈現所有你的音樂
Philips Fidelio 無線 Hi-Fi 喇叭讓您可透過無線方式播放高保真音質音樂。搭配 4 個 Hi-Fi 驅動器輕鬆無線串流音樂，從輕巧的喇叭享受逼真的音樂體驗 查看各種好處
此產品已不再銷售。
如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
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Philips Fidelio 無線 Hi-Fi 喇叭讓您可透過無線方式播放高保真音質音樂。搭配 4 個 Hi-Fi 驅動器輕鬆無線串流音樂，從輕巧的喇叭享受逼真的音樂體驗 查看各種好處
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以高保真音效及無線方式呈現所有你的音樂
Philips Fidelio 無線 Hi-Fi 喇叭讓您可透過無線方式播放高保真音質音樂。搭配 4 個 Hi-Fi 驅動器輕鬆無線串流音樂，從輕巧的喇叭享受逼真的音樂體驗 查看各種好處
Apple App Store 及 Google Play 均提供這個應用程式，能自動偵測手機及其他連接至家用 Wi-Fi 網絡的相容裝置，讓您即時控制音樂。隨時隨地使用任何裝置控制音樂播放、音量及音效設定，並享受網上音樂服務及網上電台。
喇叭備有特別定點的專業級 Hi-Fi 驅動器，旨在呈現最廣闊逼真的音域。不論您身在房間中哪個角落，驅動器的定位也能提供無與倫比的動感音質。獨一無二的設計令喇叭與室內設計互相輝映，配合得天衣無縫。
除了無線選項外，附加的輸入端子連接讓您將外置音樂來源連接至 Philips 系統。只須將喇叭連接到輸入端子、音訊輸出或任何媒播放機的耳筒插孔，如 CD/DVD 播放機、電視或 MP3 播放機即可
喇叭備有兩個高音喇叭及兩個 Hi-Fi 中頻駕駛器。這些優質元件擺放在最佳位置，完美呈現深厚有力的聲音。
訂閱網上音樂服務是取得各種音樂的最佳方式之一，當中更包括最新派台作品。只要有互聯網連接，即可隨時隨地存取音樂。有了 Philips 無線 Hi-Fi，無須開啟電腦也可享受網上音樂服務。
Fidelio 無線 Hi-Fi 讓您享受全球逾 30,000 個網上電台。按類別或國家發掘出色的電台，擴闊音樂視野，或者在彈指之間從多不勝數的選擇中抓選您最喜愛的電台。操作方法同樣輕而易舉，每個 Fidelio 無線 Hi-Fi 備有直接存取鍵，可直接存取任何電台。
無線 Hi-Fi 喇叭採用智能設計，完美襯托任何傢居擺設。鋁質頂板令設計更顯耐用精巧，與優質布料的喇叭墊布互相輝映。
人人都懂得設定 Fidelio 無線 Hi-Fi 喇叭 – 您無需成為技術專家，只需 5 分鐘即可盡情享受。我們希望您可盡快開始享受 Fidelio 喇叭，因此我們花盡一切心思，確保只需幾個簡步驟即可完成設定。事實上，Fidelio 系統也會為您提供簡單清晰的指引。
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