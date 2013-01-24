定點喇叭設計呈現更廣闊的立體聲

喇叭備有特別定點的專業級 Hi-Fi 驅動器，旨在呈現最廣闊逼真的音域。不論您身在房間中哪個角落，驅動器的定位也能提供無與倫比的動感音質。獨一無二的設計令喇叭與室內設計互相輝映，配合得天衣無縫。