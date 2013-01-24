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Philips Fidelio

A3 無線 Hi-Fi 喇叭

AW3000/10
Fidelio
3 獎項
Fidelio
  • 以高保真音效及無線方式呈現所有你的音樂 以高保真音效及無線方式呈現所有你的音樂 以高保真音效及無線方式呈現所有你的音樂
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    Philips Fidelio A3 無線 Hi-Fi 喇叭

    AW3000/10
    3 獎項

    以高保真音效及無線方式呈現所有你的音樂

    Philips Fidelio 無線 Hi-Fi 喇叭讓您可透過無線方式播放高保真音質音樂。搭配 4 個 Hi-Fi 驅動器輕鬆無線串流音樂，從輕巧的喇叭享受逼真的音樂體驗 查看各種好處

    此產品已不再銷售。

    Philips Fidelio A3 無線 Hi-Fi 喇叭

    以高保真音效及無線方式呈現所有你的音樂

    Philips Fidelio 無線 Hi-Fi 喇叭讓您可透過無線方式播放高保真音質音樂。搭配 4 個 Hi-Fi 驅動器輕鬆無線串流音樂，從輕巧的喇叭享受逼真的音樂體驗 查看各種好處

    以高保真音效及無線方式呈現所有你的音樂

    Philips Fidelio 無線 Hi-Fi 喇叭讓您可透過無線方式播放高保真音質音樂。搭配 4 個 Hi-Fi 驅動器輕鬆無線串流音樂，從輕巧的喇叭享受逼真的音樂體驗 查看各種好處

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    Philips Fidelio A3 無線 Hi-Fi 喇叭

    以高保真音效及無線方式呈現所有你的音樂

    Philips Fidelio 無線 Hi-Fi 喇叭讓您可透過無線方式播放高保真音質音樂。搭配 4 個 Hi-Fi 驅動器輕鬆無線串流音樂，從輕巧的喇叭享受逼真的音樂體驗 查看各種好處

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      AirStudio+ Lite 輕鬆控制流動裝置的音樂

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      Apple App Store 及 Google Play 均提供這個應用程式，能自動偵測手機及其他連接至家用 Wi-Fi 網絡的相容裝置，讓您即時控制音樂。隨時隨地使用任何裝置控制音樂播放、音量及音效設定，並享受網上音樂服務及網上電台。

      定點喇叭設計呈現更廣闊的立體聲

      定點喇叭設計呈現更廣闊的立體聲

      喇叭備有特別定點的專業級 Hi-Fi 驅動器，旨在呈現最廣闊逼真的音域。不論您身在房間中哪個角落，驅動器的定位也能提供無與倫比的動感音質。獨一無二的設計令喇叭與室內設計互相輝映，配合得天衣無縫。

      音訊輸入端子

      音訊輸入端子

      除了無線選項外，附加的輸入端子連接讓您將外置音樂來源連接至 Philips 系統。只須將喇叭連接到輸入端子、音訊輸出或任何媒播放機的耳筒插孔，如 CD/DVD 播放機、電視或 MP3 播放機即可

      4 個音響發燒級的驅動器呈現逼真的聲音

      4 個音響發燒級的驅動器呈現逼真的聲音

      喇叭備有兩個高音喇叭及兩個 Hi-Fi 中頻駕駛器。這些優質元件擺放在最佳位置，完美呈現深厚有力的聲音。

      享受環球網上音樂服務

      享受環球網上音樂服務

      訂閱網上音樂服務是取得各種音樂的最佳方式之一，當中更包括最新派台作品。只要有互聯網連接，即可隨時隨地存取音樂。有了 Philips 無線 Hi-Fi，無須開啟電腦也可享受網上音樂服務。

      收聽數千個網上電台

      收聽數千個網上電台

      Fidelio 無線 Hi-Fi 讓您享受全球逾 30,000 個網上電台。按類別或國家發掘出色的電台，擴闊音樂視野，或者在彈指之間從多不勝數的選擇中抓選您最喜愛的電台。操作方法同樣輕而易舉，每個 Fidelio 無線 Hi-Fi 備有直接存取鍵，可直接存取任何電台。

      靈活放置，融入任何家居之中

      靈活放置，融入任何家居之中

      無線 Hi-Fi 喇叭採用智能設計，完美襯托任何傢居擺設。鋁質頂板令設計更顯耐用精巧，與優質布料的喇叭墊布互相輝映。

      快速、簡便的安裝

      人人都懂得設定 Fidelio 無線 Hi-Fi 喇叭 – 您無需成為技術專家，只需 5 分鐘即可盡情享受。我們希望您可盡快開始享受 Fidelio 喇叭，因此我們花盡一切心思，確保只需幾個簡步驟即可完成設定。事實上，Fidelio 系統也會為您提供簡單清晰的指引。

      技術規格

      • 聲音

        音效增強
        • FullSound
        • 高、低音控制
        • wOOx 技術
        音量控制
        上 / 下

      • 喇叭

        喇叭類型
        集成式
        定點喇叭技術
        內置喇叭
        4
        喇叭驅動器
        • 2 x 3.5 吋低音喇叭
        • 2 x 半球形高音喇叭

      • 播放聲音

        壓縮格式
        • MP3
        • WMA
        • 非 DRM AAC (m4A)
        • eAAC+
        • FLAC
        取樣頻率
        8-48 kHz (MP3)
        MP3 位元速率
        8-320kpbs 和 VBR
        ID3-tag 支援
        音樂串流
        • 網上電台
        • 音樂服務
        • PC/MAC

      • 連接

        無線連接
        • 無線 LAN (802.11n)
        • 無線 LAN(802.11克)
        • 無線 LAN (802.11b)
        無線萬用隨插即用
        UPnP 客戶端
        有線 LAN
        乙太網絡 (RJ 45) 1x
        加密 / 安全
        • WEP 128 位元
        • WEP 64 位元
        • WPA
        • WPS-PBC
        • WPS-PIN
        • WPA2
        音訊連接
        3.5 毫米立體聲輸入端子 - MP3 連線

      • 舒適

        網上電台預設鍵
        可掛牆安裝

      • 智能手機/平板電腦應用程式

        App 名稱
        AirStudio+ Lite，在Apple App Store/Google Play 均可免費下載

      • 配件

        用戶手冊
        英文、法文、德文、西班牙文、意大利文、荷蘭文、挪威文、瑞典文、芬蘭文、葡萄牙文、丹麥文、俄文、波蘭文（網上提供）
        保用證
        保用證
        AC/DC 轉接器
        110-240V
        附配件
        • 快速入門指南
        • 全球保用證

      • 尺寸

        産品尺寸（寬x深x高）
        295 x 182 x 181 毫米
        包裝尺寸（寬x深x高）
        350 x 227 x 235 毫米
        總重量
        3.4  磅
        淨重量
        2.5  千克

      包裝盒内容

      格內其他項目

      • 快速入門指南
      • 全球保用證

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