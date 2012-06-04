收聽數千個網上電台

Fidelio 無線 Hi-Fi 讓您享受全球逾 30,000 個網上電台。按類別或國家發掘出色的電台，擴闊音樂視野，或者在彈指之間從多不勝數的選擇中抓選您最喜愛的電台。操作方法同樣輕而易舉，每個 Fidelio 無線 Hi-Fi 備有直接存取鍵，可直接存取任何電台。