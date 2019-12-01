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濾芯

AWP201/10
  • 輕鬆備製潔淨清水 輕鬆備製潔淨清水 輕鬆備製潔淨清水
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    濾芯

    AWP201/10

    輕鬆備製潔淨清水

    這款濾芯採用多層細微過濾效能系統，可有效減少揮發性有機化合物 (VOC)、殺蟲劑及高達 99% 鉛和氯氣，為您帶來健康可口的飲用水*。產品亦可降低水的硬度。

    濾芯

    輕鬆備製潔淨清水

    這款濾芯採用多層細微過濾效能系統，可有效減少揮發性有機化合物 (VOC)、殺蟲劑及高達 99% 鉛和氯氣，為您帶來健康可口的飲用水*。產品亦可降低水的硬度。

    輕鬆備製潔淨清水

    這款濾芯採用多層細微過濾效能系統，可有效減少揮發性有機化合物 (VOC)、殺蟲劑及高達 99% 鉛和氯氣，為您帶來健康可口的飲用水*。產品亦可降低水的硬度。

    濾芯

    輕鬆備製潔淨清水

    這款濾芯採用多層細微過濾效能系統，可有效減少揮發性有機化合物 (VOC)、殺蟲劑及高達 99% 鉛和氯氣，為您帶來健康可口的飲用水*。產品亦可降低水的硬度。

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      有效減少鉛、殺蟲劑、揮發性有機化合物 (VOC) 及氯氣含量

      4 層細微過濾效能系統由無紡布料、粒狀活性炭、樹脂和另一層無紡布料組成；可有效減少殺蟲劑、化學物質、微塑料及高達 99% 鉛*和氯氣，為您帶來純潔可口的飲用水*。產品亦可降低水的硬度。

      技術規格

      • 過濾效果

        減少可溶解鉛
        是，高達 99%
        除菌
        N/A
        去除氯氣
        是，高達 99%
        降低水質硬度

      • 濾芯規格

        主要濾芯材料
        • 粒狀活性碳 / GAC
        • 離子交換樹脂
        過濾容量
        200 升

      • 輸入水條件

        入水溫度
        5-38  °C
        輸入水質
        市政自來水
        入水水壓
        （大氣）0-1  Bar

      • 一般規格

        兼容型號
        • AWP2900
        • AWP2915
        • AWP2918
        • AWP2920
        • AWP2921
        • AWP2922

      • 原產地

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        中國

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          • *根據國際測試和認證機構 BV 在實驗室環境下的測試結果。即使濾芯已達到使用壽命仍可濾除 88% 的可溶解鉛。

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