有效減少鉛、殺蟲劑、揮發性有機化合物 (VOC) 及氯氣含量

4 層細微過濾效能系統由無紡布料、粒狀活性炭、樹脂和另一層無紡布料組成；可有效減少殺蟲劑、化學物質、微塑料及高達 99% 鉛*和氯氣，為您帶來純潔可口的飲用水*。產品亦可降低水的硬度。