輕鬆備製潔淨清水
這款濾芯採用多層細微過濾效能系統，可有效減少揮發性有機化合物 (VOC)、殺蟲劑及高達 99% 鉛和氯氣，為您帶來健康可口的飲用水*。產品亦可降低水的硬度。
如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
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過濾效果
濾芯規格
輸入水條件
一般規格
原產地
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