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StyleCare

強韌髮梢捲髮器

BHB869/03
1 獎項
  • 打造搶眼鬈髮造型 打造搶眼鬈髮造型 打造搶眼鬈髮造型
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    StyleCare 強韌髮梢捲髮器

    BHB869/03
    1 獎項

    打造搶眼鬈髮造型

    強韌髮梢捲髮器是我們第一款捲髮器產品，可於塑造造型期間保護柔弱髮梢。產品採用頂級 SplitStop 技術，讓您可以放心打造蓬鬆鬈髮；自此無需躲躲藏藏，大可自信成為眾人焦點！ 查看各種好處

    建議零售價: HK$398.00

    StyleCare 強韌髮梢捲髮器

    打造搶眼鬈髮造型

    強韌髮梢捲髮器是我們第一款捲髮器產品，可於塑造造型期間保護柔弱髮梢。產品採用頂級 SplitStop 技術，讓您可以放心打造蓬鬆鬈髮；自此無需躲躲藏藏，大可自信成為眾人焦點！ 查看各種好處

    打造搶眼鬈髮造型

    強韌髮梢捲髮器是我們第一款捲髮器產品，可於塑造造型期間保護柔弱髮梢。產品採用頂級 SplitStop 技術，讓您可以放心打造蓬鬆鬈髮；自此無需躲躲藏藏，大可自信成為眾人焦點！ 查看各種好處

    建議零售價: HK$398.00

    StyleCare 強韌髮梢捲髮器

    打造搶眼鬈髮造型

    強韌髮梢捲髮器是我們第一款捲髮器產品，可於塑造造型期間保護柔弱髮梢。產品採用頂級 SplitStop 技術，讓您可以放心打造蓬鬆鬈髮；自此無需躲躲藏藏，大可自信成為眾人焦點！ 查看各種好處

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      打造搶眼鬈髮造型

      達至 95% 防開叉效果*

      • 38 毫米特大尺寸捲棒
      • SplitStop 技術
      • 含有角蛋白
      • 數碼溫度設定
      採用 SplitStop 技術，終極防止秀髮開叉

      採用 SplitStop 技術，終極防止秀髮開叉

      嶄新 SplitStop 技術達致終極預防秀髮開叉效果——此項獨特技術可保持最佳熱力輸出，同時盡可能減少磨擦現象，呵護每一吋秀髮。產品可避免溫度突然轉變，確保熱力穩定輸出；於塑造造型期間，捲棒亦可均衡受熱。捲棒的平滑陶瓷塗層表面可減少拉扯髮絲，保護柔弱髮梢；同時塑造完美鬈髮，煥發動人風采。

      含有角蛋白，為您的秀髮提供更佳護理

      含有角蛋白，為您的秀髮提供更佳護理

      角蛋白是維持強韌、健康、漂亮秀髮的重要元素。陶瓷表面富含角蛋白，進一步呵護您的秀髮健康。

      高達 200°C，塑造完美效果

      高達 200°C，塑造完美效果

      高溫可改變秀髮造型，為您打造理想的鬈髮造型。

      捲棒提供額外 30% 造型空間，方便頭髮厚長人士使用

      捲棒提供額外 30% 造型空間，方便頭髮厚長人士使用

      捲棒提升造型空間，方便長髮或頭髮濃厚人士使用，輕易塑造鬈髮造型。

      隔熱尖端，使用更方便、更安全

      隔熱尖端，使用更方便、更安全

      造型器的頂端位置採用特殊隔熱材料製造，保持其冷卻狀態。您可以在塑造髮型時安全地握住造型器，使用極其方便。

      方便易用的安全架

      方便易用的安全架

      安全架讓您在使用期間，能夠安全放置捲髮器

      快速加熱，60 秒內可供使用

      快速加熱，60 秒內可供使用

      造型器能快速加熱，60 秒內即可使用。

      按鍵鎖功能可防止意外切換捲髮器溫度

      按鍵鎖功能可防止意外切換捲髮器溫度

      按鍵鎖功能讓您時刻掌控——杜絕意外切換捲髮器溫度的情況發生。

      旋轉式電線防止電線糾結

      旋轉式電線防止電線糾結

      實用的旋轉式電線技術使電線可以旋轉，防止電線糾結不清。

      自動斷電安全裝置讓您安全使用

      自動斷電安全裝置讓您安全使用

      此造型器配備自動斷電功能。有關功能經過專門設計，讓您的安全更受保障。產品會於開啟 60 分鐘後自動關閉。

      1.8 米電源線

      1.8 米電源線

      電源線長 1.8 米，方便使用。

      38 毫米特大尺寸捲棒，打造蓬鬆鬈髮

      38 毫米特大尺寸捲棒，打造蓬鬆鬈髮

      8 段數碼溫度設定，讓您精準掌控

      數碼顯示屏顯示 8 段溫度設定，讓您根據心儀髮型精準調整所需捲棒溫度，防止秀髮受損。

      技術規格

      • 技術規格

        捲棒尺寸
        38mm
        捲棒塗層
        角蛋白陶瓷
        溫度範圍
        130°C - 200°C
        溫度設定選項
        8
        溫度控制類型
        LCD
        加熱時間
        60 秒
        電線長度
        1.8 米
        電壓
        全球  伏

      • 功能特點

        自動斷電安全裝置
        60 分鐘後
        按鍵鎖
        支架
        旋轉式電線

      • 服務

        全球 2 年保養

      為本產品獲取支援

      前往客戶服務

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          獎項

          • 捲髮器通過 180°C 模擬使用測試（模擬 2 年使用時間；以一般歐洲人無開叉髮質為標準）

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