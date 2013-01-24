打造搶眼鬈髮造型
強韌髮梢捲髮器是我們第一款捲髮器產品，可於塑造造型期間保護柔弱髮梢。產品採用頂級 SplitStop 技術，讓您可以放心打造蓬鬆鬈髮；自此無需躲躲藏藏，大可自信成為眾人焦點！ 查看各種好處
如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
打造搶眼鬈髮造型
強韌髮梢捲髮器是我們第一款捲髮器產品，可於塑造造型期間保護柔弱髮梢。產品採用頂級 SplitStop 技術，讓您可以放心打造蓬鬆鬈髮；自此無需躲躲藏藏，大可自信成為眾人焦點！ 查看各種好處
打造搶眼鬈髮造型
強韌髮梢捲髮器是我們第一款捲髮器產品，可於塑造造型期間保護柔弱髮梢。產品採用頂級 SplitStop 技術，讓您可以放心打造蓬鬆鬈髮；自此無需躲躲藏藏，大可自信成為眾人焦點！ 查看各種好處
如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
打造搶眼鬈髮造型
強韌髮梢捲髮器是我們第一款捲髮器產品，可於塑造造型期間保護柔弱髮梢。產品採用頂級 SplitStop 技術，讓您可以放心打造蓬鬆鬈髮；自此無需躲躲藏藏，大可自信成為眾人焦點！ 查看各種好處
嶄新 SplitStop 技術達致終極預防秀髮開叉效果——此項獨特技術可保持最佳熱力輸出，同時盡可能減少磨擦現象，呵護每一吋秀髮。產品可避免溫度突然轉變，確保熱力穩定輸出；於塑造造型期間，捲棒亦可均衡受熱。捲棒的平滑陶瓷塗層表面可減少拉扯髮絲，保護柔弱髮梢；同時塑造完美鬈髮，煥發動人風采。
角蛋白是維持強韌、健康、漂亮秀髮的重要元素。陶瓷表面富含角蛋白，進一步呵護您的秀髮健康。
高溫可改變秀髮造型，為您打造理想的鬈髮造型。
捲棒提升造型空間，方便長髮或頭髮濃厚人士使用，輕易塑造鬈髮造型。
造型器的頂端位置採用特殊隔熱材料製造，保持其冷卻狀態。您可以在塑造髮型時安全地握住造型器，使用極其方便。
安全架讓您在使用期間，能夠安全放置捲髮器
造型器能快速加熱，60 秒內即可使用。
按鍵鎖功能讓您時刻掌控——杜絕意外切換捲髮器溫度的情況發生。
實用的旋轉式電線技術使電線可以旋轉，防止電線糾結不清。
此造型器配備自動斷電功能。有關功能經過專門設計，讓您的安全更受保障。產品會於開啟 60 分鐘後自動關閉。
電源線長 1.8 米，方便使用。
數碼顯示屏顯示 8 段溫度設定，讓您根據心儀髮型精準調整所需捲棒溫度，防止秀髮受損。
技術規格
功能特點
服務