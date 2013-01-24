採用 SplitStop 技術，終極防止秀髮開叉

嶄新 SplitStop 技術達致終極預防秀髮開叉效果——此項獨特技術可保持最佳熱力輸出，同時盡可能減少磨擦現象，呵護每一吋秀髮。產品可避免溫度突然轉變，確保熱力穩定輸出；於塑造造型期間，捲棒亦可均衡受熱。捲棒的平滑陶瓷塗層表面可減少拉扯髮絲，保護柔弱髮梢；同時塑造完美鬈髮，煥發動人風采。