主頁
Philips - 點擊這裡導覽至首頁

搜尋字眼

ZH
EN
1

StyleCare

魅力炫彩捲髮器

BHB872
1 獎項
  • 動人鬈髮及波浪效果，亮麗照人 動人鬈髮及波浪效果，亮麗照人 動人鬈髮及波浪效果，亮麗照人
    -{discount-value}

    StyleCare 魅力炫彩捲髮器

    BHB872
    1 獎項

    動人鬈髮及波浪效果，亮麗照人

    隆重呈獻魅力炫彩捲髮器——我們第一部採用離子護理和鈦金屬捲棒的捲髮器，可塑造亮麗逼人的鬈髮和波浪效果。獨家捲髮就緒指示燈有助創造捲曲度一致的髮型，同時防止過熱。 查看各種好處

    建議零售價: HK$498.00

    StyleCare 魅力炫彩捲髮器

    動人鬈髮及波浪效果，亮麗照人

    隆重呈獻魅力炫彩捲髮器——我們第一部採用離子護理和鈦金屬捲棒的捲髮器，可塑造亮麗逼人的鬈髮和波浪效果。獨家捲髮就緒指示燈有助創造捲曲度一致的髮型，同時防止過熱。 查看各種好處

    動人鬈髮及波浪效果，亮麗照人

    隆重呈獻魅力炫彩捲髮器——我們第一部採用離子護理和鈦金屬捲棒的捲髮器，可塑造亮麗逼人的鬈髮和波浪效果。獨家捲髮就緒指示燈有助創造捲曲度一致的髮型，同時防止過熱。 查看各種好處

    建議零售價: HK$498.00

    StyleCare 魅力炫彩捲髮器

    動人鬈髮及波浪效果，亮麗照人

    隆重呈獻魅力炫彩捲髮器——我們第一部採用離子護理和鈦金屬捲棒的捲髮器，可塑造亮麗逼人的鬈髮和波浪效果。獨家捲髮就緒指示燈有助創造捲曲度一致的髮型，同時防止過熱。 查看各種好處

    類似產品

    See all curlers

      動人鬈髮及波浪效果，亮麗照人

      • 13 毫米 - 25 毫米圓錐形捲棒
      • 離子護髮
      • 鈦金屬捲棒
      • 捲髮就緒指示燈
      負離子護髮讓頭髮柔順亮麗

      負離子護髮讓頭髮柔順亮麗

      負離子能夠消除靜電，改善髮質並活化頭皮，使頭髮倍顯柔亮和光澤，打造柔順、謝絕毛燥，並且光澤亮麗的秀髮。

      鈦金屬捲棒塑造完美效果

      鈦金屬捲棒塑造完美效果

      鈦金屬廣泛用於專業用途，極為耐用；能夠快速導熱，提供更快捷的造型效果。鈦金屬捲棒有效塑造完美效果。

      獨特捲髮就緒指示燈功能，防止頭髮過熱

      獨特捲髮就緒指示燈功能，防止頭髮過熱

      獨特捲髮就緒指示燈功能會於捲髮就緒時發出「嗶」聲通知您，這項創新功能助您打造迷人鬈髮和波浪，同時避免頭髮受熱過度。若造型所需時間有所不同，您可以選擇不使用指示燈功能。

      高達 210°C，塑造完美效果

      高達 210°C，塑造完美效果

      高溫可改變秀髮造型，為您打造理想的鬈髮造型。

      長捲棒適合長髮或頭髮濃厚人士使用

      長捲棒適合長髮或頭髮濃厚人士使用

      此捲髮器配備長達 160 毫米的捲棒，適合長髮或頭髮濃厚人士使用。

      方便易用的安全架

      方便易用的安全架

      安全架讓您在使用期間，能夠安全放置捲髮器

      快速加熱，45 秒內即可使用。

      快速加熱，45 秒內即可使用。

      造型器能快速加熱，45 秒內即可使用。

      按鍵鎖功能可防止意外切換捲髮器溫度

      按鍵鎖功能可防止意外切換捲髮器溫度

      按鍵鎖功能讓您時刻掌控——杜絕意外切換捲髮器溫度的情況發生。

      旋轉式電線防止電線糾結

      旋轉式電線防止電線糾結

      實用的旋轉式電線技術使電線可以旋轉，防止電線糾結不清。

      1.8 米電源線

      1.8 米電源線

      電源線長 1.8 米，方便使用。

      9 段數碼溫度設定，有利精準掌控

      數碼顯示屏顯示 9 段溫度設定，讓您根據心儀髮型精準調整產品溫度，防止秀髮受損。

      技術規格

      • 技術規格

        捲棒尺寸
        13-25 毫米
        捲棒塗層
        鈦金屬陶瓷塗層
        溫度範圍
        130°C - 210°C
        溫度設定選項
        9
        溫度控制類型
        LCD
        加熱時間
        45 秒
        電線長度
        1.8 米
        電壓
        全球  伏

      • 功能特點

        自動斷電安全裝置
        60 分鐘後
        按鍵鎖
        支架
        旋轉式電線

      • 服務

        全球 2 年保養

      為本產品獲取支援

      前往客戶服務

      建議產品

        最近查閱過的產品

          獎項

          訂閱電子通訊

          Philips 非常重視和尊重您的私隱。詳情請閱讀您的 私隱政策

          感謝您訂閱電子通訊！

          抱歉，您並未成功訂閱電子通訊。 請稍後重試。

          成為
          My Philips 會員

          獲取產品保養期限

          獲取推廣及特惠價

          輕鬆取得產品支援

          立即登記