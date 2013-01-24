動人鬈髮及波浪效果，亮麗照人
隆重呈獻魅力炫彩捲髮器——我們第一部採用離子護理和鈦金屬捲棒的捲髮器，可塑造亮麗逼人的鬈髮和波浪效果。獨家捲髮就緒指示燈有助創造捲曲度一致的髮型，同時防止過熱。 查看各種好處
如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
動人鬈髮及波浪效果，亮麗照人
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動人鬈髮及波浪效果，亮麗照人
隆重呈獻魅力炫彩捲髮器——我們第一部採用離子護理和鈦金屬捲棒的捲髮器，可塑造亮麗逼人的鬈髮和波浪效果。獨家捲髮就緒指示燈有助創造捲曲度一致的髮型，同時防止過熱。 查看各種好處
負離子能夠消除靜電，改善髮質並活化頭皮，使頭髮倍顯柔亮和光澤，打造柔順、謝絕毛燥，並且光澤亮麗的秀髮。
鈦金屬廣泛用於專業用途，極為耐用；能夠快速導熱，提供更快捷的造型效果。鈦金屬捲棒有效塑造完美效果。
獨特捲髮就緒指示燈功能會於捲髮就緒時發出「嗶」聲通知您，這項創新功能助您打造迷人鬈髮和波浪，同時避免頭髮受熱過度。若造型所需時間有所不同，您可以選擇不使用指示燈功能。
高溫可改變秀髮造型，為您打造理想的鬈髮造型。
此捲髮器配備長達 160 毫米的捲棒，適合長髮或頭髮濃厚人士使用。
安全架讓您在使用期間，能夠安全放置捲髮器
造型器能快速加熱，45 秒內即可使用。
按鍵鎖功能讓您時刻掌控——杜絕意外切換捲髮器溫度的情況發生。
實用的旋轉式電線技術使電線可以旋轉，防止電線糾結不清。
電源線長 1.8 米，方便使用。
數碼顯示屏顯示 9 段溫度設定，讓您根據心儀髮型精準調整產品溫度，防止秀髮受損。
技術規格
功能特點
服務