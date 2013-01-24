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EssentialCare

電風筒

BHC010/13
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    EssentialCare 電風筒

    BHC010/13

    輕鬆呵護您的秀髮

    全新 Philips Essential Care 電風筒外形可愛、體積小巧且效能強大。1200 瓦功率讓您輕柔快速乾髮。可靈活調校的修護設定，專為配合不同的乾髮需要和提供加倍修護效果而設。 查看各種好處

    建議零售價: HK$148.00

    EssentialCare 電風筒

    輕鬆呵護您的秀髮

    全新 Philips Essential Care 電風筒外形可愛、體積小巧且效能強大。1200 瓦功率讓您輕柔快速乾髮。可靈活調校的修護設定，專為配合不同的乾髮需要和提供加倍修護效果而設。 查看各種好處

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    EssentialCare 電風筒

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      ThermoProtect 設定提供理想的乾髮溫度及額外保護。ThermoProtect 能同時調節氣流和熱力，讓您快速乾髮而不會令頭髮過熱，並可保持秀髮的天然濕度，保持秀髮亮麗健康。

      冷風設定，更溫和吹乾秀髮

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      冷風設定讓您以相對較低的溫度乾髮以減低損傷，適合幼細、乾燥和受損髮質，而這個設定更非常適合於炎熱的夏季使用！

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      集風嘴集中風力，讓頭髮亮麗有光澤

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      技術規格

      • 技術規格

        瓦數
        1200  瓦
        電線長度
        1.5  米
        電壓
        220 伏特

      • 功能特點

        摺合手柄
        存放掛環

      • 配件

        附件
        集風嘴

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