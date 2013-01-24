輕鬆呵護您的秀髮
全新 Philips Essential Care 電風筒外形可愛、體積小巧且效能強大。1200 瓦功率讓您輕柔快速乾髮。可靈活調校的修護設定，專為配合不同的乾髮需要和提供加倍修護效果而設。 查看各種好處
如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
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全新 Philips Essential Care 電風筒外形可愛、體積小巧且效能強大。1200 瓦功率讓您輕柔快速乾髮。可靈活調校的修護設定，專為配合不同的乾髮需要和提供加倍修護效果而設。 查看各種好處
這款 1200 瓦電風筒可以提供最佳風速以及溫和的熱力，讓您每天都能打造亮麗美髮。
ThermoProtect 設定提供理想的乾髮溫度及額外保護。ThermoProtect 能同時調節氣流和熱力，讓您快速乾髮而不會令頭髮過熱，並可保持秀髮的天然濕度，保持秀髮亮麗健康。
冷風設定讓您以相對較低的溫度乾髮以減低損傷，適合幼細、乾燥和受損髮質，而這個設定更非常適合於炎熱的夏季使用！
這款造型輕巧的電風筒提供 3 種預選熱力及風速設定，為您提供冷風、護理或快速乾髮功能。
這款電風筒配有摺合手柄。輕巧的電風筒可以輕鬆裝入任何細小空間裡，甚至隨身攜帶。
這款電風筒不僅輕巧而且符合人體工學設計，其靈活的時尚設計為您帶來更多便利。它不僅體積輕巧且使用方便。
高速風力設定 (II) 能夠輸出更高溫度及更強勁的氣流。即使電風筒體積小巧，其 1200 瓦功率能讓您有效 率及溫和地吹乾秀髮。
集風嘴集中風力，讓頭髮亮麗有光澤