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Essential

電風筒

BHD002/03
  • 強勁速乾，呵護秀髮 強勁速乾，呵護秀髮 強勁速乾，呵護秀髮
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    Essential 電風筒

    BHD002/03

    強勁速乾，呵護秀髮

    Philips Essential 電風筒為您提供 1600 瓦的強勁乾髮體驗，同時配備 ThermoProtect 健康護髮溫度設定，溫柔呵護秀髮。備有 3 段熱力/風速設定以及冷風掣，方便使用。 查看各種好處

    建議零售價: HK$168.00

    Essential 電風筒

    強勁速乾，呵護秀髮

    Philips Essential 電風筒為您提供 1600 瓦的強勁乾髮體驗，同時配備 ThermoProtect 健康護髮溫度設定，溫柔呵護秀髮。備有 3 段熱力/風速設定以及冷風掣，方便使用。 查看各種好處

    強勁速乾，呵護秀髮

    Philips Essential 電風筒為您提供 1600 瓦的強勁乾髮體驗，同時配備 ThermoProtect 健康護髮溫度設定，溫柔呵護秀髮。備有 3 段熱力/風速設定以及冷風掣，方便使用。 查看各種好處

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    Essential 電風筒

    強勁速乾，呵護秀髮

    Philips Essential 電風筒為您提供 1600 瓦的強勁乾髮體驗，同時配備 ThermoProtect 健康護髮溫度設定，溫柔呵護秀髮。備有 3 段熱力/風速設定以及冷風掣，方便使用。 查看各種好處

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      強勁速乾，呵護秀髮

      • 1600瓦
      • 恆溫護髮設定
      • 3 段熱力/風速設定
      1600 瓦的乾髮風力

      1600 瓦的乾髮風力

      這款 1600 瓦電風筒可以提供最合適的風量，讓您每天都能打造亮麗秀髮。

      ThermoProtect 溫度設定

      ThermoProtect 溫度設定

      ThermoProtect健康護髮溫度可提供最佳的吹髮溫度，並額外保護秀髮不因過熱受損。即使用同一風量，可獲得更佳的吹髮護髮效果。

      20 毫米集風嘴可以集中風力

      20 毫米集風嘴可以集中風力

      集風嘴可集中風力，讓您能為秀髮精確地打造和調整造型。

      3 段靈活的熱力/風速設定

      3 段靈活的熱力/風速設定

      此電風筒提供 3 種預選風速/熱力組合設定，助您快速、輕鬆地達至理想造型。

      冷風掣定型

      冷風掣定型

      冷風掣可提供舒適冷風，是造型和定型時必不可少的功能。

      便於收納的掛環方便存放

      便於收納的掛環方便存放

      橡膠掛環位於手柄的最底端。在家或入住酒店時方便儲存。

      技術規格

      • 技術規格

        瓦數
        1600  瓦
        電壓
        220-240 伏
        頻率
        50-60  Hz
        摩打
        DC 摩打
        電線長度
        1.8  米
        顏色/完成品
        ABS 特級亮及亞光鉻

      • 功能特點

        掛勾
        配件數量
        1
        吸扒 / 集風嘴
        冷風掣

      • 服務

        2 年全球保養

      • 重量及尺寸

        產品尺寸
        274 x 78 x 174 毫米
        產品重量（不包括包裝）
        425 克

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