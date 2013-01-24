強勁速乾，呵護秀髮
Philips Essential 電風筒為您提供 1600 瓦的強勁乾髮體驗，同時配備 ThermoProtect 健康護髮溫度設定，溫柔呵護秀髮。備有 3 段熱力/風速設定以及冷風掣，方便使用。 查看各種好處
如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
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技術規格
功能特點
服務
重量及尺寸