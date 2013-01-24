強效吹乾秀髮，而且噪音極低*

這個 Philips EssentialCare 電風筒噪音極低，同時給您所需的效能和呵護。務求為您帶來有效率而且舒適的乾髮體驗。*75 名女性在 2014 年於法國測試證實 查看各種好處