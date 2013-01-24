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EssentialCare

電風筒

BHD004/03
  • 強效吹乾秀髮，而且噪音極低* 強效吹乾秀髮，而且噪音極低* 強效吹乾秀髮，而且噪音極低*
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    EssentialCare 電風筒

    BHD004/03

    強效吹乾秀髮，而且噪音極低*

    這個 Philips EssentialCare 電風筒噪音極低，同時給您所需的效能和呵護。務求為您帶來有效率而且舒適的乾髮體驗。*75 名女性在 2014 年於法國測試證實 查看各種好處

    建議零售價: HK$228.00

    EssentialCare 電風筒

    強效吹乾秀髮，而且噪音極低*

    這個 Philips EssentialCare 電風筒噪音極低，同時給您所需的效能和呵護。務求為您帶來有效率而且舒適的乾髮體驗。*75 名女性在 2014 年於法國測試證實 查看各種好處

    強效吹乾秀髮，而且噪音極低*

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    EssentialCare 電風筒

    強效吹乾秀髮，而且噪音極低*

    這個 Philips EssentialCare 電風筒噪音極低，同時給您所需的效能和呵護。務求為您帶來有效率而且舒適的乾髮體驗。*75 名女性在 2014 年於法國測試證實 查看各種好處

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      強效吹乾秀髮，而且噪音極低*

      由 Philips 聲音專家設計

      • 1800 瓦
      • 冷風掣
      • 擴散風嘴
      • 220-240V
      專為降低噪音而設

      專為降低噪音而設

      進風網設計可增加空氣流動，同時電風筒的形狀和大小可改善電風筒的風力。乾髮效果更迅速、更有效，而且噪音極低*。 務求為您帶來有效率而且舒適的乾髮體驗。*75 名女性在 2014 年於法國測試證實。

      輕巧設計，使用方便

      輕巧設計，使用方便

      這款電風筒不僅輕巧而且符合人體工學設計，其靈活的時尚設計讓提供更多方便。它不僅輕巧、使用方便，而且體積輕巧、便於存放於任何位置。

      扁形集風嘴可以集中風力

      扁形集風嘴可以集中風力

      集風嘴集中風力，可更精確地為秀髮造型，是修飾或定型的最佳之選。

      便於收納的掛環方便存放

      便於收納的掛環方便存放

      橡膠掛環位於手柄的最底端。在家或入住酒店時方便儲存。

      1800 瓦完美的乾髮效果

      1800 瓦完美的乾髮效果

      這款 1800 瓦電風筒可以提供最佳程度的風量以及乾髮能力，讓您每天都能打造亮麗美髮。

      ThermoProtect 溫度設定

      ThermoProtect 溫度設定

      ThermoProtect 健康護髮溫度設定具有恆溫乾髮溫度，為頭髮提供更多保護，避免過熱情況。即使用同一風量，可獲得最佳的護髮效果。

      靈活的 3 段風速設定，可溫和吹乾秀髮

      靈活的 3 段風速設定，可溫和吹乾秀髮

      此電風筒提供 3 種預選風速/熱力組合設定，助您快速、輕鬆地達至理想造型。

      冷風掣可塑造個人髮型

      冷風掣可塑造個人髮型

      這是一種必備的專業功能，提供強烈的冷空氣流。在完成造型和定型時，此功能極為有用。

      增添層次，營造豐盈感覺，塑造彈性的鬈髮造型

      增添層次，營造豐盈感覺，塑造彈性的鬈髮造型

      擴散風嘴將氣流擴散在頭髮上，營造豐盈感覺並減少鬈毛。如要取得最佳效果，貼近髪根位置，讓擴散風嘴的細緻髮針營造豐盈感覺、增加蓬鬆度和造型曲髮。

      1.8 米電線提供最高靈活性

      1.8 米電線提供最高靈活性

      技術規格

      • 技術規格

        電壓
        220-240 伏
        頻率
        50-60  Hz
        瓦數
        1800  瓦
        電源
        1800  瓦
        電線長度
        1.8  米
        顏色/完成品
        PC 特級亮及亞光鉻
        摩打
        DC 摩打

      • 功能特點

        掛勾
        摺合手柄
        冷風掣
        雙重電壓
        旅行收藏袋
        陶瓷
        離子控制
        配件數量
        2
        吸扒 / 集風嘴
        擴散風嘴

      • 服務

        2 年保養

      • 重量及尺寸

        產品重量（不包括包裝）
        485 克
        產品尺寸
        274 x 88 x 179 毫米
        外紙箱尺寸
        594 x 343 x 206 毫米
        外紙箱重量
        600 克
        彩盒重量
        125 克

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