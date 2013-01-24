強效吹乾秀髮，而且噪音極低*
這個 Philips EssentialCare 電風筒噪音極低，同時給您所需的效能和呵護。務求為您帶來有效率而且舒適的乾髮體驗。*75 名女性在 2014 年於法國測試證實 查看各種好處
如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
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強效吹乾秀髮，而且噪音極低*
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進風網設計可增加空氣流動，同時電風筒的形狀和大小可改善電風筒的風力。乾髮效果更迅速、更有效，而且噪音極低*。 務求為您帶來有效率而且舒適的乾髮體驗。*75 名女性在 2014 年於法國測試證實。
這款電風筒不僅輕巧而且符合人體工學設計，其靈活的時尚設計讓提供更多方便。它不僅輕巧、使用方便，而且體積輕巧、便於存放於任何位置。
集風嘴集中風力，可更精確地為秀髮造型，是修飾或定型的最佳之選。
橡膠掛環位於手柄的最底端。在家或入住酒店時方便儲存。
這款 1800 瓦電風筒可以提供最佳程度的風量以及乾髮能力，讓您每天都能打造亮麗美髮。
ThermoProtect 健康護髮溫度設定具有恆溫乾髮溫度，為頭髮提供更多保護，避免過熱情況。即使用同一風量，可獲得最佳的護髮效果。
此電風筒提供 3 種預選風速/熱力組合設定，助您快速、輕鬆地達至理想造型。
這是一種必備的專業功能，提供強烈的冷空氣流。在完成造型和定型時，此功能極為有用。
擴散風嘴將氣流擴散在頭髮上，營造豐盈感覺並減少鬈毛。如要取得最佳效果，貼近髪根位置，讓擴散風嘴的細緻髮針營造豐盈感覺、增加蓬鬆度和造型曲髮。
技術規格
功能特點
服務
重量及尺寸