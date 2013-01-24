輕巧、強效、比一般電風筒寧靜 20%*

這個 Philips Essential Care 電風筒給您所需的效能和呵護，而且非常寧靜*，比 HP4940 寧靜 20%。務求為您帶來有效率而且舒適的乾髮體驗。 查看各種好處