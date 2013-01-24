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EssentialCare

電風筒

BHD006/03
  • 輕巧、強效、比一般電風筒寧靜 20%* 輕巧、強效、比一般電風筒寧靜 20%* 輕巧、強效、比一般電風筒寧靜 20%*
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    EssentialCare 電風筒

    BHD006/03

    輕巧、強效、比一般電風筒寧靜 20%*

    這個 Philips Essential Care 電風筒給您所需的效能和呵護，而且非常寧靜*，比 HP4940 寧靜 20%。務求為您帶來有效率而且舒適的乾髮體驗。 查看各種好處

    建議零售價: HK$218.00

    EssentialCare 電風筒

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      由 Philips 聲音專家設計

      • 1600瓦
      • 摺合手柄
      • 全球電壓
      • 收納軟袋
      1600 瓦專為溫和吹乾頭髮而設

      1600 瓦專為溫和吹乾頭髮而設

      這款 1600 瓦電風筒可以提供最佳的風速以及溫和的乾髮熱力，讓您每天都能打造亮麗美髮。

      ThermoProtect 溫度設定

      ThermoProtect 溫度設定

      ThermoProtect健康護髮溫度可提供最佳的吹髮溫度，並額外保護秀髮不因過熱受損。即使用同一風量，可獲得更佳的吹髮護髮效果。

      靈活的 3 段風速設定，可溫和吹乾秀髮

      靈活的 3 段風速設定，可溫和吹乾秀髮

      此電風筒提供 3 種預選風速/熱力組合設定，助您快速、輕鬆地達至理想造型。

      冷風掣可塑造個人髮型

      冷風掣可塑造個人髮型

      這是一種必備的專業功能，提供強烈的冷空氣流。在完成造型和定型時，此功能極為有用。

      專為更寧靜地乾髮而設

      專為更寧靜地乾髮而設

      進風網設計可增加空氣流動，同時電風筒的形狀和大小可改善電風筒的風力。乾髮效果更迅速、更有效。Philips Essential Care 1600W 比 HP4940 寧靜 20%。務求為您帶來有效率而且舒適的乾髮體驗。

      摺合手柄，儲存方便

      摺合手柄，儲存方便

      這款電風筒配有摺合手柄，攜帶儲存方便，方便帶到任何地方。

      雙重電壓適合在全世界使用

      雙重電壓適合在全世界使用

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      便於收納的掛環方便存放

      便於收納的掛環方便存放

      橡膠掛環位於手柄的最底端。在家或入住酒店時方便儲存。

      1.8 米電線提供最高靈活性

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      技術規格

      • 技術規格

        頻率
        50-60  Hz
        瓦數
        1600  瓦
        電源
        1600  瓦
        電線長度
        1.8  米
        顏色/完成品
        ABS 特級亮及亞光鉻
        摩打
        DC 摩打
        電壓
        110-127 / 220-240  伏

      • 功能特點

        掛勾
        摺合手柄
        冷風掣
        雙重電壓
        附旅行收納軟袋
        陶瓷
        離子控制
        配件數量
        1
        吸扒 / 集風嘴
        擴散風嘴

      • 服務

        2 年保養

      • 重量及尺寸

        產品重量（不包括包裝）
        450 克
        產品尺寸
        125 x 80 x 245 毫米
        外紙箱尺寸
        356 x 283 x 273 毫米
        外紙箱重量
        370 克
        彩盒重量
        85 克

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