輕巧、強效、比一般電風筒寧靜 20%*
這個 Philips Essential Care 電風筒給您所需的效能和呵護，而且非常寧靜*，比 HP4940 寧靜 20%。務求為您帶來有效率而且舒適的乾髮體驗。 查看各種好處
如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
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輕巧、強效、比一般電風筒寧靜 20%*
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這款 1600 瓦電風筒可以提供最佳的風速以及溫和的乾髮熱力，讓您每天都能打造亮麗美髮。
ThermoProtect健康護髮溫度可提供最佳的吹髮溫度，並額外保護秀髮不因過熱受損。即使用同一風量，可獲得更佳的吹髮護髮效果。
此電風筒提供 3 種預選風速/熱力組合設定，助您快速、輕鬆地達至理想造型。
這是一種必備的專業功能，提供強烈的冷空氣流。在完成造型和定型時，此功能極為有用。
進風網設計可增加空氣流動，同時電風筒的形狀和大小可改善電風筒的風力。乾髮效果更迅速、更有效。Philips Essential Care 1600W 比 HP4940 寧靜 20%。務求為您帶來有效率而且舒適的乾髮體驗。
這款電風筒配有摺合手柄，攜帶儲存方便，方便帶到任何地方。
雙重電壓適合在全世界使用
橡膠掛環位於手柄的最底端。在家或入住酒店時方便儲存。
技術規格
功能特點
服務
重量及尺寸