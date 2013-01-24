如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
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輕鬆設定並控制熱力及速度，打造出完美造型。提供 3 段熱力及 2 段風速設定選擇，讓吹髮和造型更輕鬆準確。
這是一種必備的專業功能，提供強烈的冷空氣流。在完成造型和定型時，此功能極為有用。
透過 11 毫米扁型集風嘴集中風力，在特定範圍上精確地為秀髮造型，是修飾或定型的最佳之選。
這款 2200 瓦的專業電風筒風力強勁。風力與風速的完美結合，更快更輕鬆地吹乾秀髮，並打造髮型款式。
按摩擴散風嘴採用獨特的不對稱設計，緊貼頭部輪廓，方便使用。擴散風嘴將風力分佈在頭髮上，以更健康的方式吹髮，營造豐盈感覺並減少毛燥，而橡膠按摩梳針可透過按摩幫助刺激頭皮，改善頭髮活力。如要取得最佳效果，可貼近髪頂和髮根位置，讓擴散風嘴的按摩梳針營造豐盈感覺、增加蓬鬆度和打造捲髮造型。
橡膠掛環位於手柄的最底端。在家或入住酒店時方便儲存。
利用離子護髮，為秀髮提供即時的護理。帶電負離子能夠消除靜電、改善髮質，使頭髮倍顯柔亮和光澤。打造極度柔順、光滑亮麗的秀髮。
加速掣可加強風力，更快吹乾頭髮。
ThermoBalance 是由 Philips 研發的一項創新技術，能以智能方式為您的秀髮提供出色保護，恆溫感應器會持續分析空氣的熱力，並不斷調節溫度以快速乾髮，保護秀髮免受損害。啟動 ThermoBalance 恆溫感應器後 LED 燈會亮起，然後您便會感受到舒適和恆定的溫度變化，避免頭髮局部過熱而受損。您的秀髮和頭皮會受主動和恆定保護，從而避免因過熱而受損。
技術規格
功能特點
服務