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DryCare Advanced

電風筒

BHD186/03
  • 主動熱力保護，秀髮加倍光澤達 22%*。 主動熱力保護，秀髮加倍光澤達 22%*。 主動熱力保護，秀髮加倍光澤達 22%*。
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    DryCare Advanced 電風筒

    BHD186/03

    主動熱力保護，秀髮加倍光澤達 22%*。

    持續轉換熱風和冷風輸出，為頭髮和頭皮帶來舒適感受。2200 瓦乾髮效能及 TurboBoost 設定為您提供所需的快速乾髮和造型效果。 查看各種好處

    建議零售價: HK$698.00

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      1.8 米電線提供最高靈活性

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      ThermoBalance 可提供主動溫控保護功能

      ThermoBalance 是由 Philips 研發的一項創新技術，能以智能方式為您的秀髮提供出色保護，恆溫感應器會持續分析空氣的熱力，並不斷調節溫度以快速乾髮，保護秀髮免受損害。啟動 ThermoBalance 恆溫感應器後 LED 燈會亮起，然後您便會感受到舒適和恆定的溫度變化，避免頭髮局部過熱而受損。您的秀髮和頭皮會受主動和恆定保護，從而避免因過熱而受損。

      技術規格

      • 技術規格

        電壓
        220-240  伏
        頻率
        50-60  Hz
        瓦數
        2200  瓦
        電源
        2200  瓦
        摩打
        DC 摩打
        電線長度
        1.8 米

      • 功能特點

        摺合手柄
        雙重電壓
        陶瓷塗層
        離子控制
        擴散風嘴
        吸扒 / 集風嘴
        配件數量
        2
        掛勾
        冷風掣
        附旅行收藏袋

      • 服務

        2 年保養

      為本產品獲取支援

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