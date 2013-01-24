ThermoBalance 可提供主動溫控保護功能

ThermoBalance 是由 Philips 研發的一項創新技術，能以智能方式為您的秀髮提供出色保護，恆溫感應器會持續分析空氣的熱力，並不斷調節溫度以快速乾髮，保護秀髮免受損害。啟動 ThermoBalance 恆溫感應器後 LED 燈會亮起，然後您便會感受到舒適和恆定的溫度變化，避免頭髮局部過熱而受損。您的秀髮和頭皮會受主動和恆定保護，從而避免因過熱而受損。