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StyleCare

多功能造型器

BHH822/00
1 獎項
  • 隨心塑造喜愛髮型 隨心塑造喜愛髮型 隨心塑造喜愛髮型
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    StyleCare 多功能造型器

    BHH822/00
    1 獎項

    隨心塑造喜愛髮型

    每天展現不同風格！整齊梳理、直髮、豐盈秀髮、鬈髮以至髮髻等等，配合時尚指南使用，以全新 Philips 多功能造型器打造逾 15 款髮型。 查看各種好處

    建議零售價: HK$498.00

    StyleCare 多功能造型器

    隨心塑造喜愛髮型

    每天展現不同風格！整齊梳理、直髮、豐盈秀髮、鬈髮以至髮髻等等，配合時尚指南使用，以全新 Philips 多功能造型器打造逾 15 款髮型。 查看各種好處

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    每天展現不同風格！整齊梳理、直髮、豐盈秀髮、鬈髮以至髮髻等等，配合時尚指南使用，以全新 Philips 多功能造型器打造逾 15 款髮型。 查看各種好處

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    隨心塑造喜愛髮型

    每天展現不同風格！整齊梳理、直髮、豐盈秀髮、鬈髮以至髮髻等等，配合時尚指南使用，以全新 Philips 多功能造型器打造逾 15 款髮型。 查看各種好處

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      隨心塑造喜愛髮型

      備有 15 個配件及時尚指南，助您打造各式髮型

      • 讓您塑造逾 15 款不同髮型風格
      • 15 種造型附件和髮型配件
      • 時尚指南
      • OneClick 科技
      80 毫米直髮器，塑造亮澤頭髮造型

      80 毫米直髮器，塑造亮澤頭髮造型

      80 毫米直髮夾板，塑造完美亮澤頭髮造型。

      25 毫米捲棒，讓您隨意打造小鬈髮或蓬鬆大波浪

      25 毫米捲棒，讓您隨意打造小鬈髮或蓬鬆大波浪

      25 毫米捲棒，讓您隨意打造完美小鬈髮或蓬鬆大波浪。

      32 毫米電熱造型梳塑造立體豐盈感

      32 毫米電熱造型梳塑造立體豐盈感

      只需簡單梳理秀髮，即可打造完美豐盈效果。

      運用時尚指南和 11 款實用髮型配件，塑造逾 15 款不同髮型風格

      運用時尚指南和 11 款實用髮型配件，塑造逾 15 款不同髮型風格

      包含時尚指南和塑造逾 15 款不同髮型風格所需的所有配件！時尚造型套件包括 2 條橡筋、4 條迷你橡筋髮束、1 個髮夾、4 個細長髮夾、1 把梳具和 2 個螺旋髮夾，助您輕鬆造型。您可利用穿髮針、拉髮針、髮抓、香蕉夾和插梳實驗和塑造迷人風格！

      OneClick 技術讓您簡單快捷更換配件

      OneClick 技術讓您簡單快捷更換配件

      多功能造型器採用 OneClick 拆除設計，解決拆除造型配件時所遇到的困難。手持冷卻尖端，簡單一按、一推，即可完成拆除動作。

      提供 160°C 至 210°C 的造型溫度

      提供 160°C 至 210°C 的造型溫度

      2 段溫度設定打造完美髮型。選擇專業的高溫設定可塑造亮澤直髮，護理秀髮的同時達至持久效果。

      快速加熱，45 秒內即可使用。

      快速加熱，45 秒內即可使用。

      造型器能快速加熱，45 秒內即可使用。

      LED 指示燈讓您以最佳溫度為秀髮造型

      LED 指示燈讓您以最佳溫度為秀髮造型

      當造型器達到合適的溫度時，預熱完成指示燈會作顯示。柔和的白色 LED 燈會從緩慢閃爍的狀態變為保持亮燈，清晰顯示造型器已可使用。

      保護性陶瓷塗層

      保護性陶瓷塗層

      保護性陶瓷塗層，可確保熱度平均分佈，減少秀髮受損，保護亮麗柔軟的髮質。

      自動斷電安全裝置讓您安全使用

      自動斷電安全裝置讓您安全使用

      此造型器配備自動斷電功能。有關功能經過專門設計，讓您的安全更受保障。產品會於開啟 60 分鐘後自動關閉。

      1.8 米電源線

      1.8 米電源線

      電源線長 1.8 米，方便使用。

      旋轉式電線防止電線糾結

      旋轉式電線防止電線糾結

      實用的旋轉式電線技術使電線可以旋轉，防止電線糾結不清。

      技術規格

      • 附件

        捲髮器
        直髮器
        電熱造型梳

      • 配件

        時尚指南
        呈獻 15 款輕易造型
        橡筋
        2
        髮圈
        髮夾
        細長髮夾
        4
        香蕉夾
        迷你橡筋髮束
        4
        螺旋髮夾
        2
        梳子
        髮抓
        拉髮針
        插梳

      • 功能特點

        發熱位置附有塗層
        陶瓷
        髮捲的直徑
        捲髮器 25  毫米
        髮捲的直徑
        熱風梳 32 毫米
        直髮器尺寸
        30x80 毫米
        冷卻尖端
        旋轉式電線
        存放掛環
        OneClick 拆除技術

      • 技術規格

        熱力設定
        2
        造型溫度
        180°C 至 210°C
        加熱器類型
        PTC
        加熱時間
        45 秒
        纜線長度
        1.8 米
        夾板大小
        • 90 毫米捲髮器
        • 熱風梳 90 毫米
        電壓
        110-240V

      • 服務

        全球 2 年保養

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