80 毫米直髮夾板，塑造完美亮澤頭髮造型。
25 毫米捲棒，讓您隨意打造完美小鬈髮或蓬鬆大波浪。
只需簡單梳理秀髮，即可打造完美豐盈效果。
包含時尚指南和塑造逾 15 款不同髮型風格所需的所有配件！時尚造型套件包括 2 條橡筋、4 條迷你橡筋髮束、1 個髮夾、4 個細長髮夾、1 把梳具和 2 個螺旋髮夾，助您輕鬆造型。您可利用穿髮針、拉髮針、髮抓、香蕉夾和插梳實驗和塑造迷人風格！
多功能造型器採用 OneClick 拆除設計，解決拆除造型配件時所遇到的困難。手持冷卻尖端，簡單一按、一推，即可完成拆除動作。
2 段溫度設定打造完美髮型。選擇專業的高溫設定可塑造亮澤直髮，護理秀髮的同時達至持久效果。
造型器能快速加熱，45 秒內即可使用。
當造型器達到合適的溫度時，預熱完成指示燈會作顯示。柔和的白色 LED 燈會從緩慢閃爍的狀態變為保持亮燈，清晰顯示造型器已可使用。
保護性陶瓷塗層，可確保熱度平均分佈，減少秀髮受損，保護亮麗柔軟的髮質。
此造型器配備自動斷電功能。有關功能經過專門設計，讓您的安全更受保障。產品會於開啟 60 分鐘後自動關閉。
電源線長 1.8 米，方便使用。
實用的旋轉式電線技術使電線可以旋轉，防止電線糾結不清。
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