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StyleCare

自動捲髮器及加熱直髮梳

BHH888/03
  • 持久造型 持久造型 持久造型
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    StyleCare 自動捲髮器及加熱直髮梳

    BHH888/03

    持久造型

    配備自動捲髮器及加熱直髮梳的 Philips Prestige 造型套裝為您帶來持久完美的造型。隨附豪華收納盒。方便您快速打造個人造型：光澤亮麗捲髮或自然直髮。 查看各種好處

    建議零售價: HK$1,998.00

    StyleCare 自動捲髮器及加熱直髮梳

    持久造型

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    持久造型

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    持久造型

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      持久造型

      輕鬆便捷

      • 捲髮時間減半*
      • 5 分鐘內即可塑造直髮**
      • 護髮技術
      • 隨附豪華收納盒
      智能捲髮系統，讓您輕鬆打造造型

      智能捲髮系統，讓您輕鬆打造造型

      只需按一下按鈕，即可打造光澤亮麗的持久捲髮。捲髮增強技術可令每根秀髮捲曲，效果媲美專業造型師。在家即可輕鬆打造沙龍級的髮型。

      更長的捲棒可一次捲曲兩倍頭髮*

      更長的捲棒可一次捲曲兩倍頭髮*

      這款自動捲髮器採用獨特的開放式設計，配備更長的捲棒，讓您可以一次捲曲兩倍頭髮，造型時間減半*。

      智能捲髮防護緊貼秀髮的方向

      智能捲髮防護緊貼秀髮的方向

      獨特的智能捲髮防護能打造光澤亮麗的持久捲髮。它們會旋轉以緊貼秀髮的方向，同時將秀髮輕輕包裹在捲棒上。每根髮絲都能在溫度控制下均勻捲曲，每一次都能捲出最佳效果，猶如在家擁有自己的個人造型師。

      27 個造型選項，讓您隨意塑造各種捲髮效果

      27 個造型選項，讓您隨意塑造各種捲髮效果

      從柔軟波浪捲髮，以至彈性捲髮，保證每個選項都能塑造光澤亮麗的效果。選擇溫度、時間和捲髮設定，每次都能塑造理想造型。

      三重刷毛設計

      三重刷毛設計

      三重刷毛設計讓您輕易理順打結頭髮，直髮同時保護頭皮，以免因過熱受損。

      槳型大直髮梳

      槳型大直髮梳

      槳型直髮梳讓您一次理順更多頭髮。

      護髮技術

      護髮技術

      MoistureProtect 及 ThermoProtect 技術保持適當溫度，保護您的頭髮避免因過熱受損，讓您享有自然亮澤的秀髮。

      隨附豪華收納盒

      隨附豪華收納盒

      豪華收納盒專門用於安全儲存及保護兩款捲髮裝置，同時適合旅行攜帶。

      摩洛哥堅果油注入

      摩洛哥堅果油注入

      捲棒及刷毛注入摩洛哥堅果油，讓頭髮順滑亮澤。

      技術規格

      • 護髮技術

        MoistureProtect 技術

      • 技術規格

        造型溫度
        170 °C - 190 °C - 210 °C
        3 種捲髮方向選擇
        右 - 混合 - 左
        加熱時間
        30 秒
        定型時間設定
        8 秒 - 10 秒 - 12 秒
        纜線長度
        2 米
        電壓
        通用  伏

      • 功能特點

        自動旋轉
        旋轉方向
        自動斷電安全裝置
        60 分鐘後
        旋轉式電線
        存放掛環

      • 髮型

        所有頭髮類型

      • 配件

        捲筒清潔配件
        分區造型配件

      • 加熱直髮梳

        護髮技術
        健康護髮
        功能特點
        • 2 種溫度設定：170°C 及 220°C
        • 槳型直髮梳
        • 加熱刷毛數量：111
        • 60 分鐘後自動關閉
        技術規格
        • 刷毛總數：247
        • 電線長度：1.8 米
        • 發熱線類型：PTC
        • 白色 LED 指示燈
        • 世界通用電壓
        方便易用
        • 存放掛環
        • 旋轉式電線

      • 服務

        全球 2 年保養

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