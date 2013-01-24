智能捲髮防護緊貼秀髮的方向

獨特的智能捲髮防護能打造光澤亮麗的持久捲髮。它們會旋轉以緊貼秀髮的方向，同時將秀髮輕輕包裹在捲棒上。每根髮絲都能在溫度控制下均勻捲曲，每一次都能捲出最佳效果，猶如在家擁有自己的個人造型師。