如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
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只需按一下按鈕，即可打造光澤亮麗的持久捲髮。捲髮增強技術可令每根秀髮捲曲，效果媲美專業造型師。在家即可輕鬆打造沙龍級的髮型。
這款自動捲髮器採用獨特的開放式設計，配備更長的捲棒，讓您可以一次捲曲兩倍頭髮，造型時間減半*。
獨特的智能捲髮防護能打造光澤亮麗的持久捲髮。它們會旋轉以緊貼秀髮的方向，同時將秀髮輕輕包裹在捲棒上。每根髮絲都能在溫度控制下均勻捲曲，每一次都能捲出最佳效果，猶如在家擁有自己的個人造型師。
從柔軟波浪捲髮，以至彈性捲髮，保證每個選項都能塑造光澤亮麗的效果。選擇溫度、時間和捲髮設定，每次都能塑造理想造型。
三重刷毛設計讓您輕易理順打結頭髮，直髮同時保護頭皮，以免因過熱受損。
槳型直髮梳讓您一次理順更多頭髮。
MoistureProtect 及 ThermoProtect 技術保持適當溫度，保護您的頭髮避免因過熱受損，讓您享有自然亮澤的秀髮。
豪華收納盒專門用於安全儲存及保護兩款捲髮裝置，同時適合旅行攜帶。
捲棒及刷毛注入摩洛哥堅果油，讓頭髮順滑亮澤。
護髮技術
技術規格
功能特點
髮型
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加熱直髮梳
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