採用 SplitStop 技術，終極防止秀髮開叉

嶄新 SplitStop 技術達致終極預防秀髮開叉效果——結合 UniTemp 溫度感應器和平滑陶瓷面板，照顧您的髮質健康。UniTemp 溫度感應器保護您的秀髮免因高溫受損，造型夾板則可盡量減少磨擦現象，達致終極防秀髮開叉效果。