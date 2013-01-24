izzylink™ 可組合多達 5 個 izzy 喇叭，帶來跨房間音樂體驗

izzylink™ 是一個使用 IEEE 802.11n 標準的無線技術，可連接多部喇叭，形成一個無線網絡。網絡可連接多達 5 個喇叭，無需使用路由器、Wi-Fi 密碼或任何智能裝置的流動應用程式進行設定。你可輕鬆將 izzy 喇叭連接到網絡，輕鬆地同時在多個房間播放音樂。只需一按，就可將喇叭切換到獨立模式作單獨播放，或組合模式作多房間播放。