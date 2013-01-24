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無線跨房間喇叭

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    無線跨房間喇叭

    BM5B/10
    為本產品尋找支援

    輕鬆一按即可在所有房間播放音樂

    Philips izzy 無線跨房間喇叭透過藍牙無線播放音樂。只需簡單一按，izzy 喇叭即可在不同房間同步播放音樂，最多可連接 5 部 izzy 喇叭。簡單安裝，無須路由器、密碼或應用程式，輕鬆易用。 查看各種好處

    此產品已不再銷售。

    建議零售價: HK$1,399.00
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      透過藍牙在一間房間內無線播放音樂

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      Philips izzy 喇叭可串流所有手機、平板電腦和電腦上你最愛的音樂。不受音樂或收音機應用程式的限制。

      izzylink™ 可組合多達 5 個 izzy 喇叭，帶來跨房間音樂體驗

      izzylink™ 可組合多達 5 個 izzy 喇叭，帶來跨房間音樂體驗

      izzylink™ 是一個使用 IEEE 802.11n 標準的無線技術，可連接多部喇叭，形成一個無線網絡。網絡可連接多達 5 個喇叭，無需使用路由器、Wi-Fi 密碼或任何智能裝置的流動應用程式進行設定。你可輕鬆將 izzy 喇叭連接到網絡，輕鬆地同時在多個房間播放音樂。只需一按，就可將喇叭切換到獨立模式作單獨播放，或組合模式作多房間播放。

      一鍵即可設定 izzylink™，無需路由器、密碼或應用程式

      一鍵即可設定 izzylink™，無需路由器、密碼或應用程式

      無需路由器、密碼或應用程式進行設定，只需長按兩個喇叭上的「GROUP（組合）」按鍵進行首次設定，然後再第 3、4 和第 5 個喇叭進行同樣的操作即可。每次可加一個喇叭。多房間音樂享受變得輕而易舉。完成後，izzylink™ 網絡將會被儲存，即時喇叭被拔走電源仍有記錄。

      只需一按即可切換組合中的主要喇叭

      只需一按即可切換組合中的主要喇叭

      izzylink™ 喇叭組合中的任何喇叭都可以成為主要喇叭，將音樂串流到其他喇叭。如你想主動分享自己的音樂，可按下你房間喇叭上的藍牙按鈕，即時分享你喇叭上的音樂。其他在同一個 izzylink™ 組合的喇叭將同時播放相同的音樂。和他人分享音樂就是這麼簡單。

      2 個 2.5 吋驅動器，設有低音端口，帶來響亮的聲音

      2 個 2.5 吋驅動器，設有低音端口，帶來響亮的聲音

      設有2 個音響發燒級的 2.5 吋驅動器，Izzy 跨房間喇叭帶來充滿房間的響亮聲音。低音端口擴展低頻率聲音，帶來一個真正完美和充滿動力的音樂體驗。

      透過 izzylink™ 串流所有音樂

      izzylink™ 可播放所有音訊源的音樂，也可於多個房屋無線播放智能電話、平板電腦或電腦上的音樂或收音機應用程式音訊。

      經藍牙無線音樂串流

      串流所有手機、平板電腦或電腦上您最愛的音樂，不受音樂或收音機應用程式的類型限制。透過藍牙將您最愛的音樂在各個房間播放。

      技術規格

      • 兼容度

        Android 系統平板電腦和智能手機
        （使用 Android 2.1 和藍牙 2.1 或以上版本）
        iPad
        • iPad 1
        • iPad 2
        • iPad Air
        • iPad Air 2
        • iPad mini
        • iPad mini 2
        • iPad mini 3
        • 有 Retina 顯示的 iPad
        • 全新 iPad
        iPhone
        • iPhone 3
        • iPhone 3GS
        • iPhone 4
        • iPhone 4S
        • iPhone 5
        • iPhone 5C
        • iPhone 5S
        • iPhone 6
        • iPhone 6 plus
        • iPhone 6S
        iPod touch
        第三代或以上
        其他音樂裝置
        （使用藍牙 2.1 或以上版本）
        使用
        • 大多數藍牙智能手機
        • 音樂裝置
        • 平板電腦

      • 喇叭

        喇叭類型
        集成式
        內置喇叭
        2
        喇叭驅動器
        2 個 2.5 吋全音域驅動器，附有低音端口

      • 舒適

        音量控制
        旋轉式

      • 配件

        附配件
        • 全球保用證
        • 快速安裝指南
        AC/DC 轉接器
        100-240 伏

      • 尺寸

        產品尺寸（寬x深x高）
        165 x 118 x 165 毫米
        包裝尺寸（寬x深x高）
        269 x 211 x 158 毫米
        產品重量
        1.123  千克
        重量 (含包裝)
        1.837  千克

      包裝盒内容

      格內其他項目

      • 全球保用證
      • 快速安裝指南

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