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輕鬆一按即可在所有房間播放音樂
Philips izzy 無線跨房間喇叭透過藍牙無線播放音樂。只需簡單一按，izzy 喇叭即可在不同房間同步播放音樂，最多可連接 5 部 izzy 喇叭。簡單安裝，無須路由器、密碼或應用程式，輕鬆易用。 查看各種好處
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輕鬆一按即可在所有房間播放音樂
Philips izzy 無線跨房間喇叭透過藍牙無線播放音樂。只需簡單一按，izzy 喇叭即可在不同房間同步播放音樂，最多可連接 5 部 izzy 喇叭。簡單安裝，無須路由器、密碼或應用程式，輕鬆易用。 查看各種好處
Philips izzy 喇叭可串流所有手機、平板電腦和電腦上你最愛的音樂。不受音樂或收音機應用程式的限制。
izzylink™ 是一個使用 IEEE 802.11n 標準的無線技術，可連接多部喇叭，形成一個無線網絡。網絡可連接多達 5 個喇叭，無需使用路由器、Wi-Fi 密碼或任何智能裝置的流動應用程式進行設定。你可輕鬆將 izzy 喇叭連接到網絡，輕鬆地同時在多個房間播放音樂。只需一按，就可將喇叭切換到獨立模式作單獨播放，或組合模式作多房間播放。
無需路由器、密碼或應用程式進行設定，只需長按兩個喇叭上的「GROUP（組合）」按鍵進行首次設定，然後再第 3、4 和第 5 個喇叭進行同樣的操作即可。每次可加一個喇叭。多房間音樂享受變得輕而易舉。完成後，izzylink™ 網絡將會被儲存，即時喇叭被拔走電源仍有記錄。
izzylink™ 喇叭組合中的任何喇叭都可以成為主要喇叭，將音樂串流到其他喇叭。如你想主動分享自己的音樂，可按下你房間喇叭上的藍牙按鈕，即時分享你喇叭上的音樂。其他在同一個 izzylink™ 組合的喇叭將同時播放相同的音樂。和他人分享音樂就是這麼簡單。
設有2 個音響發燒級的 2.5 吋驅動器，Izzy 跨房間喇叭帶來充滿房間的響亮聲音。低音端口擴展低頻率聲音，帶來一個真正完美和充滿動力的音樂體驗。
izzylink™ 可播放所有音訊源的音樂，也可於多個房屋無線播放智能電話、平板電腦或電腦上的音樂或收音機應用程式音訊。
串流所有手機、平板電腦或電腦上您最愛的音樂，不受音樂或收音機應用程式的類型限制。透過藍牙將您最愛的音樂在各個房間播放。
兼容度
喇叭
舒適
配件
尺寸