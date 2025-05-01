格內其他項目
- 按摩裝置
- 附毛髮修剪梳，剃毛刀頭
- 比堅尼修毛器刀頭連修剪梳
- 套
- 清潔刷子
享受持久的光滑肌膚感覺。這款脫毛器可讓您 4 星期內無需再為日常除毛而煩惱。
在家中體驗這款可愛脫毛器帶來的輕鬆超滑感受。毋須到美容院，無需費時費力，即可捕捉如蠟脫般短的毛髮。
一次購買，採用紙包裝，不含電池，手柄由 50% 的可回收物料製成。這款脫毛器旨在盡量減少對環境的影響。
按摩裝置專為脫毛初學者設計，紓緩脫毛時的不適感。
LED 燈有助看清最幼細的毛髮，確保徹底清除！
使用兩段速度設定打造個人專屬的脫毛器，自主控制脫毛的速度和強度。只需 10 分鐘即可完成為一雙小腿脫毛。
光滑肌膚感覺由此起。使用修剪梳預先修剪較長的毛髮，以使皮膚更舒適。搭配按摩裝置，針對指定部位溫和脫毛更添舒適。然後，使用剃毛刀頭補充修整。當外出時，將脫毛器放入袋中即可隨身攜帶。
手掌大小的脫毛器配有防滑手柄，操作便利，外型典雅。無論收納或外出，皆輕巧實用。
專為私密部位而設的比堅尼修毛器刀頭，助您展現自信光滑！
使用剃毛刀頭修飾任何身體部位，隨心所欲。
配件
設計
功能特點
服務
方便易用
效能
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