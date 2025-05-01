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  • 溫和順滑 溫和順滑 溫和順滑

    Epilator Series 4000 有線脫毛器

    BRE257/00

    溫和順滑

    探索能呵護您肌膚的持久脫毛產品，體驗長達 28 天的光滑肌膚感覺。我們知道，脫毛可能會令人卻步，但定期使用可以減輕痛處！*

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    Epilator Series 4000 有線脫毛器

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    溫和順滑

    呵護您與您的肌膚

    • 適合身體和比堅尼部位
    • 配備 LED 燈
    • 附送 4 個配件
    • 脫毛、剃毛和修剪
    長達 4 星期的光滑肌膚感覺

    長達 4 星期的光滑肌膚感覺

    享受持久的光滑肌膚感覺。這款脫毛器可讓您 4 星期內無需再為日常除毛而煩惱。

    輕鬆用鑷脫毛

    輕鬆用鑷脫毛

    在家中體驗這款可愛脫毛器帶來的輕鬆超滑感受。毋須到美容院，無需費時費力，即可捕捉如蠟脫般短的毛髮。

    可持續的光滑體驗

    可持續的光滑體驗

    一次購買，採用紙包裝，不含電池，手柄由 50% 的可回收物料製成。這款脫毛器旨在盡量減少對環境的影響。

    使用按摩裝置輕鬆脫毛

    使用按摩裝置輕鬆脫毛

    按摩裝置專為脫毛初學者設計，紓緩脫毛時的不適感。

    全面除毛

    全面除毛

    LED 燈有助看清最幼細的毛髮，確保徹底清除！

    舒適度可自行調節

    舒適度可自行調節

    使用兩段速度設定打造個人專屬的脫毛器，自主控制脫毛的速度和強度。只需 10 分鐘即可完成為一雙小腿脫毛。

    完美的入門用戶套件

    完美的入門用戶套件

    光滑肌膚感覺由此起。使用修剪梳預先修剪較長的毛髮，以使皮膚更舒適。搭配按摩裝置，針對指定部位溫和脫毛更添舒適。然後，使用剃毛刀頭補充修整。當外出時，將脫毛器放入袋中即可隨身攜帶。

    隨時隨地，從容脫毛

    隨時隨地，從容脫毛

    手掌大小的脫毛器配有防滑手柄，操作便利，外型典雅。無論收納或外出，皆輕巧實用。

    比堅尼修毛器刀頭，適用於私密部位

    比堅尼修毛器刀頭，適用於私密部位

    專為私密部位而設的比堅尼修毛器刀頭，助您展現自信光滑！

    用剃毛刀修飾腋下

    用剃毛刀修飾腋下

    使用剃毛刀頭修飾任何身體部位，隨心所欲。

    技術規格

    • 配件

      清潔刷子
      收納袋
      按摩裝置
      附毛髮修剪梳，剃毛刀頭
      比堅尼修毛器刀頭連修剪梳

    • 設計

      手柄
      防滑手柄

    • 功能特點

      2 種速度選擇
      有線

    • 服務

      2 年保養

    • 方便易用

      可水洗脫毛刀頭
      LED 燈

    • 效能

      脫毛系統
      高效脫毛系統

    包裝盒内容

    格內其他項目

    • 按摩裝置
    • 附毛髮修剪梳，剃毛刀頭
    • 比堅尼修毛器刀頭連修剪梳
    • 清潔刷子
    Badge-D2C

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