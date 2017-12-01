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享受 6 個月的持久淨滑肌膚*
採用 SenseIQ 智能感控技術的 Philips Lumea Prestige 是我們最有效的 IPL 彩光脫毛器。Lumea 的智能配件為家用脫毛帶來方便，完美緊貼身體曲線，並為身體各部位提供度身訂做的模式。查看各種好處
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IPL 即強脈衝光。Philips Lumea 釋放出溫和的脈衝光至髮根，可刺激毛囊進入休眠期，令毛髮的生長速度減慢及減少，重複使用能令肌膚光滑如絲。阻止毛髮再生的療程安全溫和，在敏感部位亦可使用。Philips Lumea 經臨床測試，與皮膚科醫生同共研發，在家中便可以安全舒適地去除毛髮。
客观研究表明在照射 3 次后即可减少高达 92% 的毛发**。对于最初的四次照射，每两周进行一次；对于接下来的八次照射，每四周进行一次。照射 12 次后，您可以让肌肤享受 6 个月的丝般柔滑好时光*。
飞利浦 Lumea Prestige 能高效地处理各类毛发和皮肤类型。它适用于深金色、褐色和染黑的发色，及十分白到深褐色范围内的肤色。IPL 在发色颜色与肤色颜色之间需要达到一个高对比效果（与其他基于 IPL 的照射产品一样），因此，Lumea 不适合灰白、浅金色或红色毛发。也不适合肤色十分深的皮肤。
感应。Lumea SmartSkin 传感器可检测您的肤色，并指示舒适的光线设置。适应。智能附件会根据每个身体部位调整照射程序。护理。与皮肤科专家共同研制，从您那里汲取灵感，带来轻柔、持久的脱毛效果，即使是在敏感部位***。
Philips Lumea 是一款全方位脫毛儀器，只需從包裝盒中取出即可使用。無需替換零件，無需使用補充劑或啫喱，甚至無需換燈。
您的身體是獨一無二的。肌膚、線條和輪廓同樣應該得到特別對待。Lumea 的全身配件形狀完美緊貼身體曲線，並為身體各部位提供度身訂做的模式。所有配件的出光口專為大幅增加肌膚接觸面而設，確保彩光光線不會漏光，即使是細緻及敏感的部位也能得到溫和有效的療程。
身體配件備有一個大小為 4.1 平方厘米的最大出光口，最適合較大面積部位例如腿部、手臂及腹部。弧形設計緊貼您的身體曲線，以達致最佳的皮膚接觸效果。將智能配件安裝至機身後，它可自動進行適合這個身體部位的特設療程。83% 女性表示腿部毛髮減少，並對效果感到滿意****。
面部配件經過精心設計，備有 2 平方厘米的平直形出光口，方便您溫和有效地護理臉上的毛髮。完美緊貼您的上唇、下巴或下頷部位，配件還備有額外濾光片。 安裝至機身後，這個智能配件會自動為面部調整適合的彩光療程。84% 的女性表示面部的毛髮減少，並對效果感到滿意****。
Philips Lumea Prestige 採用 SenseIQ 智能感控技術，具有五種易於使用的彩光設定。SmartSkin 智能膚色感應器會偵測您的膚色，並因應您需要護理的部位建議最舒適的彩光設定。
Lumea Prestige 是唯一的無線 IPL 彩光脫毛器，無線操作不會阻擋您觸及的範圍或角度，可以輕鬆用於難以觸及的身體部位。另外，無線操作方便您安坐家中任何地方護理毛髮。
免費的 Lumea IPL 彩光脫毛器手機應用程式讓您可安坐家中享受長達六個月的持久淨滑肌膚*。簡單易用的應用程式，在過程中的為您提供每一個步驟的技術提示和秘訣，而其個人化的療程模式和適配時間表助您管理適合的療程時刻。您將以最快捷的方式，時刻準備就緒。
技術規格 配件
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