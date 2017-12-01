智能配件為身體各部位提供度身訂做的模式

您的身體是獨一無二的。肌膚、線條和輪廓同樣應該得到特別對待。Lumea 的全身配件形狀完美緊貼身體曲線，並為身體各部位提供度身訂做的模式。所有配件的出光口專為大幅增加肌膚接觸面而設，確保彩光光線不會漏光，即使是細緻及敏感的部位也能得到溫和有效的療程。