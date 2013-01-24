旋轉動作快速之餘，仍可溫和掃除面部雜質，深層清潔肌膚。
60 秒潔淨程序配合旋轉技術，加上敏感肌膚刷頭上的 32,000 根絲般柔軟刷毛，為您的敏感肌膚帶來更佳潔淨效果！
VisaPure 迷你面部潔膚儀能有效清除污垢，同時溫和呵護您的敏感皮膚。敏感肌膚刷頭達致輕柔潔淨效果，讓您擁有柔嫩有光澤的肌膚。32,000 根超纖細刷毛設計帶來溫和潔膚體驗：絲般柔軟、纖細密集的刷毛令潔面過程流暢舒適。VisaPure 迷你面部潔膚儀溫和潔面，適合每天使用兩次。
這款電動去硬皮機 100% 防水，因此你可在淋浴時使用，並可在水龍頭下直接沖洗。
VisaPure 迷你面部潔膚儀設計輕巧，能輕易擺放在手提包或浴室架上。無論您身在何處，VisaPure 迷你面部潔膚儀都是日常潔膚的理想之選。
使用此儀器潔面可去除更多化妝殘留的污垢、死皮及暗啞膚色，帶來深層清潔毛孔的效果；讓皮膚更有效吸收護膚品，例如乳霜及精華。
1 分鐘清潔模式可達致出色潔面效果。VisaPure 迷你面部潔膚儀可輕易融入日常清潔程序，進一步提升潔面表現！
充滿電後，此儀器可無線完成潔淨程序 20 次，相當於在 10 天内每天使用 2 次的使用次數。
此儀器與所有 Philips 刷頭兼容——刷頭專門根據不同膚質和需要而設計。
所有 VisaPure 刷頭的刷毛如絲般柔軟，採用經精心挑選的精緻尼龍製成，令刷頭更容易清洗，時刻保持潔淨清新。
優點
方便易用
使用區域
內含物件
技術規格
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服務