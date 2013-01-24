溫和呵護您的敏感皮膚，有效清除污垢

VisaPure 迷你面部潔膚儀能有效清除污垢，同時溫和呵護您的敏感皮膚。敏感肌膚刷頭達致輕柔潔淨效果，讓您擁有柔嫩有光澤的肌膚。32,000 根超纖細刷毛設計帶來溫和潔膚體驗：絲般柔軟、纖細密集的刷毛令潔面過程流暢舒適。VisaPure 迷你面部潔膚儀溫和潔面，適合每天使用兩次。