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VisaPure

迷你面部潔膚儀

BSC111/08
  • 進階溫和潔膚效果，1 分鐘內準備就緒 進階溫和潔膚效果，1 分鐘內準備就緒 進階溫和潔膚效果，1 分鐘內準備就緒
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    VisaPure 迷你面部潔膚儀

    BSC111/08

    進階溫和潔膚效果，1 分鐘內準備就緒

    迷你面部潔膚儀配備旋轉技術，造型輕巧、易於使用。無論身在何處，都是您日常護膚理想之選。 查看各種好處

    建議零售價: HK$498.00

    VisaPure 迷你面部潔膚儀

    進階溫和潔膚效果，1 分鐘內準備就緒

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      進階溫和潔膚效果，1 分鐘內準備就緒

      適合敏感乾燥肌膚

      • 旋轉技術
      • 潔面
      • 1 個潔面刷頭
      • 1 種強度設定
      旋轉潔膚技術

      旋轉潔膚技術

      旋轉動作快速之餘，仍可溫和掃除面部雜質，深層清潔肌膚。

      只需 1 分鐘，帶來比用手潔面更佳的潔淨效果*

      只需 1 分鐘，帶來比用手潔面更佳的潔淨效果*

      60 秒潔淨程序配合旋轉技術，加上敏感肌膚刷頭上的 32,000 根絲般柔軟刷毛，為您的敏感肌膚帶來更佳潔淨效果！

      溫和呵護您的敏感皮膚，有效清除污垢

      溫和呵護您的敏感皮膚，有效清除污垢

      VisaPure 迷你面部潔膚儀能有效清除污垢，同時溫和呵護您的敏感皮膚。敏感肌膚刷頭達致輕柔潔淨效果，讓您擁有柔嫩有光澤的肌膚。32,000 根超纖細刷毛設計帶來溫和潔膚體驗：絲般柔軟、纖細密集的刷毛令潔面過程流暢舒適。VisaPure 迷你面部潔膚儀溫和潔面，適合每天使用兩次。

      百分百防水設計

      百分百防水設計

      這款電動去硬皮機 100% 防水，因此你可在淋浴時使用，並可在水龍頭下直接沖洗。

      輕巧設計

      輕巧設計

      VisaPure 迷你面部潔膚儀設計輕巧，能輕易擺放在手提包或浴室架上。無論您身在何處，VisaPure 迷你面部潔膚儀都是日常潔膚的理想之選。

      有利有效吸收護膚品

      有利有效吸收護膚品

      使用此儀器潔面可去除更多化妝殘留的污垢、死皮及暗啞膚色，帶來深層清潔毛孔的效果；讓皮膚更有效吸收護膚品，例如乳霜及精華。

      潔膚從未如此簡單！1 分鐘帶來超卓效果

      潔膚從未如此簡單！1 分鐘帶來超卓效果

      1 分鐘清潔模式可達致出色潔面效果。VisaPure 迷你面部潔膚儀可輕易融入日常清潔程序，進一步提升潔面表現！

      充電式裝置，長效電池

      充電式裝置，長效電池

      充滿電後，此儀器可無線完成潔淨程序 20 次，相當於在 10 天内每天使用 2 次的使用次數。

      與所有 Philips 刷頭兼容

      與所有 Philips 刷頭兼容

      此儀器與所有 Philips 刷頭兼容——刷頭專門根據不同膚質和需要而設計。

      為最佳潔淨而設

      為最佳潔淨而設

      所有 VisaPure 刷頭的刷毛如絲般柔軟，採用經精心挑選的精緻尼龍製成，令刷頭更容易清洗，時刻保持潔淨清新。

      技術規格

      • 優點

        皮膚清潔
        效果遠勝手洗潔面
        吸收
        更有效吸收您的護膚產品

      • 方便易用

        無線
        1 次充電可使用多達 20 次
        電量指示燈
        圖示顯示電量狀況
        1 種速度設定
        深層清潔
        防水設計
        可淋浴使用

      • 使用區域

        面部及頸部
        • 臉頰
        • 下巴
        • 額頭
        • 頸部
        • 鼻子

      • 內含物件

        刷頭
        敏感肌膚刷頭
        使用說明
        快速入門指南，用戶手冊
        電源變壓器
        100 - 240 伏變壓器

      • 技術規格

        單向旋轉

      • 電源

        充電時間
        8 小時
        電源系統
        充電電池
        使用時間
        使用 20 次，每次 1 分鐘
        電壓
        100-240 V

      • 服務

        保用
        2 年有限保養

      為本產品獲取支援

      前往客戶服務

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