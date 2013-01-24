特別設計的可變溫表面可覆蓋整個眼窩，提供最佳溫度、準確調校的冷敷暖敷療程。弧圓形凹面設計，可避免直接擠壓敏感的眼球。
專業設計的 3 段式療程，可提高血液循環，對抗黑眼圈並防止早期細紋產生，令雙眼明亮動人。步驟 1：在雙眼各以約 40℃ 暖敷 90 秒，刺激血液循環，加快氧氣和營養的輸送。步驟 2：利用矽膠粒刺激眼下穴位 30 秒，進行淋巴排毒並減輕眼肌肉張力，防止早期細紋產生。步驟 3：在雙眼各以約 19℃ 的溫度冰敷 15 秒，促進血管收縮，擊退黑眼圈。
自動調節至最佳溫度，以解決 5 種不同的眼睛問題。冰敷可減少眼皮浮腫，並令眼睛更明亮。暖敷可促進血液循環、減少疲勞、刺激淚腺，有助滋潤眼睛。穴位刺激組合程序可促進自然淋巴引流排毒、改善血液循環，以擊退黑眼圈和紓緩眼部肌肉壓力，防止細紋產生。
專業設計的 1 分鐘冰敷模式，以約 19°C 冰敷雙眼，減少眼皮浮腫並令眼睛部位的溫度降低 8 度，令人感覺神清氣爽。
專業設計的 2 分鐘熱暖敷模式，每邊眼部使用約 40°C 暖敷 2分鐘，放鬆眼肌、舒緩眼睛疲勞，有助促進淚液分泌，減輕因長時間使用電腦時而造成的眼睛乾澀和疲勞。
穴位刺激表面的 60 個矽膠粒，有助刺激淋巴引流。
使用 USB 線通過電腦充電，不論是工作、旅行或在家中，都更有彈性。
*92％ 的消費者認為，冰涼消腫模式可以減緩眼睛浮腫；92％ 的消費者同意放鬆設定可以減少眼睛疲勞；86％ 的消費者表示，溫熱舒緩模式可以紓緩眼睛乾涸；82％ 的消費者認為排毒緊緻模式可以減淡黑眼圈。**78％ 的消費者認同排毒緊緻模式可以放鬆眼周肌肉，以防止早期細紋產生。
提示燈及聲音會通知您按摩儀已經達至最佳溫度，並引導您完成每次療程。當Eye Brightener 眼部明亮按摩儀已經達至最佳溫度隨時可以使用時，會發出藍光和紅光分別代表冰敷或暖敷療程。聲音提示會通知您轉換至另一隻眼睛或繼續下個療程。
專業科學家與研究學者共同研發的 Philips Eye Brightener 眼部明亮按摩儀
時尚的旅行收藏保護套，可在您外遊時保護您的裝置。
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Eye Brightener 眼部明亮按摩儀