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Eye Brightener 眼部明亮按摩儀

BSC301/00
  • 集多功能於一身，對抗 集多功能於一身，對抗 集多功能於一身，對抗
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    Eye Brightener 眼部明亮按摩儀

    BSC301/00

    集多功能於一身，對抗

    98% 消費者*認為使用Eye Brightener 眼部明亮按摩儀後能立即使雙眼明亮有神！ 查看各種好處

    此產品已不再銷售。

    建議零售價: HK$998.00

    Eye Brightener 眼部明亮按摩儀

    集多功能於一身，對抗

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    集多功能於一身，對抗

    98% 消費者*認為使用Eye Brightener 眼部明亮按摩儀後能立即使雙眼明亮有神！ 查看各種好處

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    Eye Brightener 眼部明亮按摩儀

    集多功能於一身，對抗

    98% 消費者*認為使用Eye Brightener 眼部明亮按摩儀後能立即使雙眼明亮有神！ 查看各種好處

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      集多功能於一身，對抗

      浮腫、疲勞、乾澀，以及黑眼圈和細紋

      • Optimode 冷暖煥能技術
      • 可變溫表面
      • 矽膠粒按摩表面
      • USB 充電線，旅行收納袋
      弧圓形凹面設計，帶來舒適的冷熱敷效果

      弧圓形凹面設計，帶來舒適的冷熱敷效果

      特別設計的可變溫表面可覆蓋整個眼窩，提供最佳溫度、準確調校的冷敷暖敷療程。弧圓形凹面設計，可避免直接擠壓敏感的眼球。

      3 段式療程，有效擊退黑眼圈和預防細紋

      3 段式療程，有效擊退黑眼圈和預防細紋

      專業設計的 3 段式療程，可提高血液循環，對抗黑眼圈並防止早期細紋產生，令雙眼明亮動人。步驟 1：在雙眼各以約 40℃ 暖敷 90 秒，刺激血液循環，加快氧氣和營養的輸送。步驟 2：利用矽膠粒刺激眼下穴位 30 秒，進行淋巴排毒並減輕眼肌肉張力，防止早期細紋產生。步驟 3：在雙眼各以約 19℃ 的溫度冰敷 15 秒，促進血管收縮，擊退黑眼圈。

      最佳療程設定，解決 5 種不同的眼部問題

      最佳療程設定，解決 5 種不同的眼部問題

      自動調節至最佳溫度，以解決 5 種不同的眼睛問題。冰敷可減少眼皮浮腫，並令眼睛更明亮。暖敷可促進血液循環、減少疲勞、刺激淚腺，有助滋潤眼睛。穴位刺激組合程序可促進自然淋巴引流排毒、改善血液循環，以擊退黑眼圈和紓緩眼部肌肉壓力，防止細紋產生。

      2 分鐘的冰涼消腫模式，可減少眼皮浮腫，喚醒清新眼眸

      2 分鐘的冰涼消腫模式，可減少眼皮浮腫，喚醒清新眼眸

      專業設計的 1 分鐘冰敷模式，以約 19°C 冰敷雙眼，減少眼皮浮腫並令眼睛部位的溫度降低 8 度，令人感覺神清氣爽。

      4 分鐘的暖敷模式，可減緩眼部疲勞和乾澀

      4 分鐘的暖敷模式，可減緩眼部疲勞和乾澀

      專業設計的 2 分鐘熱暖敷模式，每邊眼部使用約 40°C 暖敷 2分鐘，放鬆眼肌、舒緩眼睛疲勞，有助促進淚液分泌，減輕因長時間使用電腦時而造成的眼睛乾澀和疲勞。

      軟矽膠粒穴位刺激表面

      軟矽膠粒穴位刺激表面

      穴位刺激表面的 60 個矽膠粒，有助刺激淋巴引流。

      USB 充電，更有彈性

      USB 充電，更有彈性

      使用 USB 線通過電腦充電，不論是工作、旅行或在家中，都更有彈性。

      可有效減輕眼睛疲勞徵狀

      可有效減輕眼睛疲勞徵狀

      *92％ 的消費者認為，冰涼消腫模式可以減緩眼睛浮腫；92％ 的消費者同意放鬆設定可以減少眼睛疲勞；86％ 的消費者表示，溫熱舒緩模式可以紓緩眼睛乾涸；82％ 的消費者認為排毒緊緻模式可以減淡黑眼圈。**78％ 的消費者認同排毒緊緻模式可以放鬆眼周肌肉，以防止早期細紋產生。

      提示燈及聲音助您輕鬆掌握療程

      提示燈及聲音助您輕鬆掌握療程

      提示燈及聲音會通知您按摩儀已經達至最佳溫度，並引導您完成每次療程。當Eye Brightener 眼部明亮按摩儀已經達至最佳溫度隨時可以使用時，會發出藍光和紅光分別代表冰敷或暖敷療程。聲音提示會通知您轉換至另一隻眼睛或繼續下個療程。

      與皮膚科專家共同研發

      專業科學家與研究學者共同研發的 Philips Eye Brightener 眼部明亮按摩儀

      旅行收藏保護套

      時尚的旅行收藏保護套，可在您外遊時保護您的裝置。

      技術規格

      • 配件

        旅行收藏袋

      • 設計

        顏色
        白色

      • 方便易用

        3 種最佳設定
        • 重新整理
        • 放鬆
        • 排毒緊緻
        適合每日使用
        日間或夜間使用
        提示燈
        • 準備時閃爍
        • 藍光或紅光為所選設定
        提示聲音
        • 左眼/右眼療程
        • 轉換按摩表面
        顯示
        • 3 種最佳設定
        • 按摩頭指示燈
        • 轉換提示燈
        • 無法使用提示燈
        • 電量指示燈
        清潔
        使用濕布擦拭
        操作
        無線使用

      • 電源

        電池類型
        鋰離子電池
        充電
        USB 充電
        自動電壓
        100-240 V

      • 服務

        兩年保養
        在手柄上

      • Eye Brightener 眼部明亮按摩儀

        雙面按摩頭
        • 穴位刺激表面
        • 可變溫表面
        Optimode 冷暖煥能技術
        針對各種眼部問題的最佳療程
        冰涼消腫模式
        約 19°C 的 2 分鐘冷敷模式
        溫熱舒緩模式
        約 40°C 的 4 分鐘暖敷模式
        排毒緊緻模式
        3 段式療程

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