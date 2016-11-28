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已停產

Eye Brightener 眼部明亮按摩儀

BSC301/00

集多功能於一身，對抗

98% 消費者*認為使用Eye Brightener 眼部明亮按摩儀後能立即使雙眼明亮有神！

查看所有優點

浮腫、疲勞、乾澀，以及黑眼圈和細紋

集多功能於一身，對抗

  • Optimode 冷暖煥能技術

  • 可變溫表面

  • 矽膠粒按摩表面

  • USB 充電線，旅行收納袋

弧圓形凹面設計，帶來舒適的冷熱敷效果

弧圓形凹面設計，帶來舒適的冷熱敷效果

特別設計的可變溫表面可覆蓋整個眼窩，提供最佳溫度、準確調校的冷敷暖敷療程。弧圓形凹面設計，可避免直接擠壓敏感的眼球。

3 段式療程，有效擊退黑眼圈和預防細紋

3 段式療程，有效擊退黑眼圈和預防細紋

專業設計的 3 段式療程，可提高血液循環，對抗黑眼圈並防止早期細紋產生，令雙眼明亮動人。步驟 1：在雙眼各以約 40℃ 暖敷 90 秒，刺激血液循環，加快氧氣和營養的輸送。步驟 2：利用矽膠粒刺激眼下穴位 30 秒，進行淋巴排毒並減輕眼肌肉張力，防止早期細紋產生。步驟 3：在雙眼各以約 19℃ 的溫度冰敷 15 秒，促進血管收縮，擊退黑眼圈。

最佳療程設定，解決 5 種不同的眼部問題

最佳療程設定，解決 5 種不同的眼部問題

自動調節至最佳溫度，以解決 5 種不同的眼睛問題。冰敷可減少眼皮浮腫，並令眼睛更明亮。暖敷可促進血液循環、減少疲勞、刺激淚腺，有助滋潤眼睛。穴位刺激組合程序可促進自然淋巴引流排毒、改善血液循環，以擊退黑眼圈和紓緩眼部肌肉壓力，防止細紋產生。

技術規格

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免責聲明

  1. 2016 年由獨立機構對 52 名中國女性受訪者進行測試。

  2. 2016 年於中國對 77 名女性所作的 4 週獨立測試結果