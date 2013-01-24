提示燈及聲音助您輕鬆掌握療程

提示燈及聲音會通知您按摩儀已經達至最佳溫度，並引導您完成每次療程。當Eye Brightener 眼部明亮按摩儀已經達至最佳溫度隨時可以使用時，會發出藍光和紅光分別代表冰敷或暖敷療程。聲音提示會通知您轉換至另一隻眼睛或繼續下個療程。