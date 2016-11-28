3 段式療程，有效擊退黑眼圈和預防細紋

專業設計的 3 段式療程，可提高血液循環，對抗黑眼圈並防止早期細紋產生，令雙眼明亮動人。步驟 1：在雙眼各以約 40℃ 暖敷 90 秒，刺激血液循環，加快氧氣和營養的輸送。步驟 2：利用矽膠粒刺激眼下穴位 30 秒，進行淋巴排毒並減輕眼肌肉張力，防止早期細紋產生。步驟 3：在雙眼各以約 19℃ 的溫度冰敷 15 秒，促進血管收縮，擊退黑眼圈。