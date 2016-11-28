已停產
BSC301/00
集多功能於一身，對抗
98% 消費者*認為使用Eye Brightener 眼部明亮按摩儀後能立即使雙眼明亮有神！
Optimode 冷暖煥能技術
可變溫表面
矽膠粒按摩表面
USB 充電線，旅行收納袋
特別設計的可變溫表面可覆蓋整個眼窩，提供最佳溫度、準確調校的冷敷暖敷療程。弧圓形凹面設計，可避免直接擠壓敏感的眼球。
專業設計的 3 段式療程，可提高血液循環，對抗黑眼圈並防止早期細紋產生，令雙眼明亮動人。步驟 1：在雙眼各以約 40℃ 暖敷 90 秒，刺激血液循環，加快氧氣和營養的輸送。步驟 2：利用矽膠粒刺激眼下穴位 30 秒，進行淋巴排毒並減輕眼肌肉張力，防止早期細紋產生。步驟 3：在雙眼各以約 19℃ 的溫度冰敷 15 秒，促進血管收縮，擊退黑眼圈。
自動調節至最佳溫度，以解決 5 種不同的眼睛問題。冰敷可減少眼皮浮腫，並令眼睛更明亮。暖敷可促進血液循環、減少疲勞、刺激淚腺，有助滋潤眼睛。穴位刺激組合程序可促進自然淋巴引流排毒、改善血液循環，以擊退黑眼圈和紓緩眼部肌肉壓力，防止細紋產生。
2016 年由獨立機構對 52 名中國女性受訪者進行測試。
2016 年於中國對 77 名女性所作的 4 週獨立測試結果