格內其他項目
- 附有帶子
- PC 充電使用的 USB 電線
- 全球保用證
- 快速安裝指南
可擴大喇叭的音效功能，兼且體積輕巧
喇叭輕巧、耐用及易於攜帶，肩帶可附於任何手袋，讓您隨時隨地收聽音樂。配備防拆音技術，讓聲音質素比尺寸相近的喇叭更好。只需把它拉開，即可收聽更好的音樂，音效可持續半天。 查看各種好處
此產品已不再銷售。
如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
可擴大喇叭的音效功能，兼且體積輕巧
喇叭輕巧、耐用及易於攜帶，肩帶可附於任何手袋，讓您隨時隨地收聽音樂。配備防拆音技術，讓聲音質素比尺寸相近的喇叭更好。只需把它拉開，即可收聽更好的音樂，音效可持續半天。 查看各種好處
可擴大喇叭的音效功能，兼且體積輕巧
喇叭輕巧、耐用及易於攜帶，肩帶可附於任何手袋，讓您隨時隨地收聽音樂。配備防拆音技術，讓聲音質素比尺寸相近的喇叭更好。只需把它拉開，即可收聽更好的音樂，音效可持續半天。 查看各種好處
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可擴大喇叭的音效功能，兼且體積輕巧
喇叭輕巧、耐用及易於攜帶，肩帶可附於任何手袋，讓您隨時隨地收聽音樂。配備防拆音技術，讓聲音質素比尺寸相近的喇叭更好。只需把它拉開，即可收聽更好的音樂，音效可持續半天。 查看各種好處
藍牙是一種短距離無線通訊技術，穩健強勁，符合能源效益，讓您與 iPod/iPhone/iPad 或其他藍牙裝置（例如智能手機、平板電腦，甚至筆記型電腦）輕鬆進行無線連接。這樣您就可以輕鬆透過此喇叭無線享受您最喜愛的音樂，影片或遊戲的音效。
這款擴展式喇叭可隨意伸縮，讓您隨時隨地享受音樂，只需抓住頂部和底部, 之後一拉，即可收聽更優質的音樂。
防失真功能讓您以更大音量播放音樂，並保持優質音效，即使於低電量時亦可以，接受多種輸入訊號，由 300mV 至 1000mV，並避免喇叭音質受失真影響。內置功能監察經過放大器時的音樂訊號，於放大器的範圍內保持峰值，防止音訊因迅速而導致失真，並不會影響音量。便攜式喇叭複製音樂峰值的能力會隨著電量而下降，但防失真功能可減少因低電量而造成的峰值下降，讓您享受無失真的音樂。
配備持續時間長達 12 小時的內置可充電式電池，讓您隨時隨地，盡情播放音樂。無需因為電源線而煩惱，也不用四處尋找電源插座，讓您半天享受出色音樂的自由快感。
隨時隨地，盡情播放音樂。內置可充電式電池，無需因為電源線而煩惱，也不用四處尋找電源插座，讓您輕鬆享受個人音樂。方便攜帶，立即享受出色音樂的自由快感。
可配搭 Philips CitiScape Strada 頭帶式耳筒使用。靈感來自鞋帶色彩鮮艷的時尚運動鞋，頭帶以精細編織的布料護套包裹著，令耳筒變成時尚飾物。
Philips 只會向真正的環保產品頒發環保標誌，因此您可以放心選購，為環保出一分力。經認證的環保產品，代表其達到高能源效益，使用可持續包裝（> 80% 再造卡紙物料、經 FSC® 認證的印刷品及無 PVC 包裝），並減少使用有害物質（無 PVC/BFR 外殼）以及更容易回收。
兼容度
連接
聲音
喇叭
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