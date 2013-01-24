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無線便攜式喇叭

BT2000B/00
1 獎項
  • 可擴大喇叭的音效功能，兼且體積輕巧 可擴大喇叭的音效功能，兼且體積輕巧 可擴大喇叭的音效功能，兼且體積輕巧
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    無線便攜式喇叭

    BT2000B/00
    1 獎項

    可擴大喇叭的音效功能，兼且體積輕巧

    喇叭輕巧、耐用及易於攜帶，肩帶可附於任何手袋，讓您隨時隨地收聽音樂。配備防拆音技術，讓聲音質素比尺寸相近的喇叭更好。只需把它拉開，即可收聽更好的音樂，音效可持續半天。 查看各種好處

    此產品已不再銷售。

    建議零售價: HK$499.00

    無線便攜式喇叭

    可擴大喇叭的音效功能，兼且體積輕巧

    喇叭輕巧、耐用及易於攜帶，肩帶可附於任何手袋，讓您隨時隨地收聽音樂。配備防拆音技術，讓聲音質素比尺寸相近的喇叭更好。只需把它拉開，即可收聽更好的音樂，音效可持續半天。 查看各種好處

    可擴大喇叭的音效功能，兼且體積輕巧

    喇叭輕巧、耐用及易於攜帶，肩帶可附於任何手袋，讓您隨時隨地收聽音樂。配備防拆音技術，讓聲音質素比尺寸相近的喇叭更好。只需把它拉開，即可收聽更好的音樂，音效可持續半天。 查看各種好處

    此產品已不再銷售。

    建議零售價: HK$499.00

    無線便攜式喇叭

    可擴大喇叭的音效功能，兼且體積輕巧

    喇叭輕巧、耐用及易於攜帶，肩帶可附於任何手袋，讓您隨時隨地收聽音樂。配備防拆音技術，讓聲音質素比尺寸相近的喇叭更好。只需把它拉開，即可收聽更好的音樂，音效可持續半天。 查看各種好處

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      經藍牙無線音樂串流

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      藍牙是一種短距離無線通訊技術，穩健強勁，符合能源效益，讓您與 iPod/iPhone/iPad 或其他藍牙裝置（例如智能手機、平板電腦，甚至筆記型電腦）輕鬆進行無線連接。這樣您就可以輕鬆透過此喇叭無線享受您最喜愛的音樂，影片或遊戲的音效。

      拉開喇叭獲得更好的音質

      拉開喇叭獲得更好的音質

      這款擴展式喇叭可隨意伸縮，讓您隨時隨地享受音樂，只需抓住頂部和底部, 之後一拉，即可收聽更優質的音樂。

      防失真功能確保音量和無失真的自由音樂

      防失真功能確保音量和無失真的自由音樂

      防失真功能讓您以更大音量播放音樂，並保持優質音效，即使於低電量時亦可以，接受多種輸入訊號，由 300mV 至 1000mV，並避免喇叭音質受失真影響。內置功能監察經過放大器時的音樂訊號，於放大器的範圍內保持峰值，防止音訊因迅速而導致失真，並不會影響音量。便攜式喇叭複製音樂峰值的能力會隨著電量而下降，但防失真功能可減少因低電量而造成的峰值下降，讓您享受無失真的音樂。

      長達 12 小時的音樂播放時間

      長達 12 小時的音樂播放時間

      配備持續時間長達 12 小時的內置可充電式電池，讓您隨時隨地，盡情播放音樂。無需因為電源線而煩惱，也不用四處尋找電源插座，讓您半天享受出色音樂的自由快感。

      內置可充電式電池，隨時隨地播放音樂

      內置可充電式電池，隨時隨地播放音樂

      隨時隨地，盡情播放音樂。內置可充電式電池，無需因為電源線而煩惱，也不用四處尋找電源插座，讓您輕鬆享受個人音樂。方便攜帶，立即享受出色音樂的自由快感。

      音訊輸入方便連接幾乎所有電子裝置

      音訊輸入方便連接幾乎所有電子裝置

      精細編織布料盒子，讓您可以隨身攜帶

      可配搭 Philips CitiScape Strada 頭帶式耳筒使用。靈感來自鞋帶色彩鮮艷的時尚運動鞋，頭帶以精細編織的布料護套包裹著，令耳筒變成時尚飾物。

      經認證的環保產品：堅持永續的原則

      Philips 只會向真正的環保產品頒發環保標誌，因此您可以放心選購，為環保出一分力。經認證的環保產品，代表其達到高能源效益，使用可持續包裝（> 80% 再造卡紙物料、經 FSC® 認證的印刷品及無 PVC 包裝），並減少使用有害物質（無 PVC/BFR 外殼）以及更容易回收。

      技術規格

      • 兼容度

        iPad
        • iPad 1
        • iPad 2
        • 全新 iPad
        • iPad mini
        • 有 Retina 顯示的 iPad
        iPhone
        • iPhone 3
        • iPhone 3GS
        • iPhone 4
        • iPhone 4S
        • iPhone 5
        • iPhone 5C
        • iPhone 5S
        iPod touch
        第三代以上
        Android 系統平板電腦和智能手機
        （使用 Android 2.1 和藍牙 2.1 或以上版本）
        Bluetooth 4.0 或更低版本共用
        其他啟用藍牙的裝置
        Y

      • 連接

        藍牙規格
        • A2DP
        • AVRCP
        藍牙範圍
        視線內 10 米或 30 尺
        音訊輸入（3.5 毫米）
        Y

      • 聲音

        輸出功率（RMS）
        2 瓦
        音效系統
        單聲道

      • 喇叭

        喇叭驅動器
        1 x 1.75"

      • 電源

        電池類型
        鋰聚合物（內置）
        電池的使用時間
        12  hr

      • 配件

        附配件
        • 附有帶子
        • PC 充電使用的 USB 電線
        • 全球保用證
        • 快速安裝指南

      • 尺寸

        産品尺寸（寬x深x高）
        99 x 93 x 77  毫米
        包裝尺寸（寬x深x高）
        113 x 60 x 135 毫米
        産品重量
        0.157  千克
        重量 (含包裝)
        0.245  千克

      包裝盒内容

      格內其他項目

      • 附有帶子
      • PC 充電使用的 USB 電線
      • 全球保用證
      • 快速安裝指南

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