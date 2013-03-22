格內其他項目
- 複合影像線 (Y)
- AC 電源線
藍牙是一種短距離無線通訊技術，穩健強勁，符合能源效益，讓您與 iPod/iPhone/iPad 或其他藍牙裝置（例如智能手機、平板電腦，甚至筆記型電腦）輕鬆進行無線連接。這樣您就可以輕鬆透過此喇叭無線享受您最喜愛的音樂，影片或遊戲的音效。
低音反射喇叭系統透過小巧的喇叭音箱系統，為您提供低沉的低音體驗。它與傳統喇叭音箱系統不同，附加了已與低音喇叭進行聲學校正的低音管線，優化系統的低頻下降狀況，呈現更深沉的低音和更小的失真。此系統令低音管線中的空氣發生共振，像傳統低音喇叭一樣震動。系統結合了低音喇叭的響應，延伸了全部低頻音效，建立了全新的低音境界。
憑藉其全面的檔案傳送能力，您可以透過內置 USB Direct 輕鬆存取更多數碼音樂，享受其帶來的方便與樂趣。
杜比數碼是世界領先的多聲道音響標準，參考人類雙耳平時處理聲音的方式，讓你體驗具有真實空間感覺、品質絕佳的環迴音效。
數碼 FM 收音機可讓您對 Philips 音響系統上的音樂收藏執行其他音樂選項。只要調頻至您想要預設的電台，按住預設按鈕存儲頻率即可。透過儲存的預設收音機電台，您可快速存取常用電台且無需每次手動調諧頻率。
許多鬧鐘具備多種鬧鐘選項。這款 Philips 鬧鐘收音機可讓你在電台或傳統的蜂鳴響鈴中醒來。定時睡眠功能可讓你對音樂時長進行設定，以便在你入眠之前播放。無論你需要哪種類型的鬧鐘，比如固定旋律的清晨蜂鳴聲或在入睡前收聽最愛音樂，這款鬧鐘收音機均能做到。
Philips 播放機可兼容市面出售的絕大多數 DVD 與 CD 磁碟。DVD、(S)VCD、MP3-CD、CD(RW) 以及 Picture CD - 所有這些均可於播放機上播放。SVCD 代表「Super VideoCD」。SVCD 具有較高的解像度，因此其質量遠優於普通 VCD，尤其是畫面清晰度遠遠超過 VCD。CD(RW) 為 CD 磁碟機的縮寫形式，它可接受一般的可燒錄 CD 格式。
數碼音效控制可讓您在各種預設音效中進行選擇 - 均衡、清晰、強力、溫暖和明亮。您可以使用這些選擇來優化不同樂風的頻率範圍。每種模式均使用圖形等化技術自動調節音效平衡，並在您選擇的音樂中增強重要頻率。如此一來，數碼音效控制便可依據您播放的音樂類型精確調節音效平衡，讓您在音樂中得到最大享受。
自動滑行式前檔門為該系統的優雅設計倍添華麗。無論何時想要更換音樂，僅需一鍵觸控即可順暢滑動上下式時尚多功能碟倉門。端坐家中並欣賞動態音效，亦可透過透明視窗觀看碟片顯示。
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