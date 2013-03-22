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    微型音響系統

    BTD2180/12

    融入您家的音效

    透過 Bluetooth® 聆聽您智能手機上的所有音樂。Philips 音效系統還可播放 DVD、DivX 標題、CD 以及 MP3-CD。以真我風格享受您最愛的音樂。

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    此產品已不再銷售。

    建議零售價: HK$1,499.00

    微型音響系統

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    融入您家的音效

    執著於音

    • Bluetooth®
    • DVD、DivX
    • CD、USB、FM
    • 最大值 70 瓦
    經藍牙無線音樂串流

    經藍牙無線音樂串流

    藍牙是一種短距離無線通訊技術，穩健強勁，符合能源效益，讓您與 iPod/iPhone/iPad 或其他藍牙裝置（例如智能手機、平板電腦，甚至筆記型電腦）輕鬆進行無線連接。這樣您就可以輕鬆透過此喇叭無線享受您最喜愛的音樂，影片或遊戲的音效。

    低音反射喇叭系統發出深厚有力的低音

    低音反射喇叭系統發出深厚有力的低音

    低音反射喇叭系統透過小巧的喇叭音箱系統，為您提供低沉的低音體驗。它與傳統喇叭音箱系統不同，附加了已與低音喇叭進行聲學校正的低音管線，優化系統的低頻下降狀況，呈現更深沉的低音和更小的失真。此系統令低音管線中的空氣發生共振，像傳統低音喇叭一樣震動。系統結合了低音喇叭的響應，延伸了全部低頻音效，建立了全新的低音境界。

    用於輕鬆播放 MP3 音樂的 USB Direct

    用於輕鬆播放 MP3 音樂的 USB Direct

    憑藉其全面的檔案傳送能力，您可以透過內置 USB Direct 輕鬆存取更多數碼音樂，享受其帶來的方便與樂趣。

    杜比數碼為你帶來超凡電影體驗

    杜比數碼為你帶來超凡電影體驗

    杜比數碼是世界領先的多聲道音響標準，參考人類雙耳平時處理聲音的方式，讓你體驗具有真實空間感覺、品質絕佳的環迴音效。

    最多可預設 20 個電台的 FM 數碼選台

    最多可預設 20 個電台的 FM 數碼選台

    數碼 FM 收音機可讓您對 Philips 音響系統上的音樂收藏執行其他音樂選項。只要調頻至您想要預設的電台，按住預設按鈕存儲頻率即可。透過儲存的預設收音機電台，您可快速存取常用電台且無需每次手動調諧頻率。

    鬧鐘及睡眠時間掣功能

    鬧鐘及睡眠時間掣功能

    許多鬧鐘具備多種鬧鐘選項。這款 Philips 鬧鐘收音機可讓你在電台或傳統的蜂鳴響鈴中醒來。定時睡眠功能可讓你對音樂時長進行設定，以便在你入眠之前播放。無論你需要哪種類型的鬧鐘，比如固定旋律的清晨蜂鳴聲或在入睡前收聽最愛音樂，這款鬧鐘收音機均能做到。

    可播放 DVD、(S)VCD、MP3-CD、CD(RW) 以及相片 CD

    可播放 DVD、(S)VCD、MP3-CD、CD(RW) 以及相片 CD

    Philips 播放機可兼容市面出售的絕大多數 DVD 與 CD 磁碟。DVD、(S)VCD、MP3-CD、CD(RW) 以及 Picture CD - 所有這些均可於播放機上播放。SVCD 代表「Super VideoCD」。SVCD 具有較高的解像度，因此其質量遠優於普通 VCD，尤其是畫面清晰度遠遠超過 VCD。CD(RW) 為 CD 磁碟機的縮寫形式，它可接受一般的可燒錄 CD 格式。

    在家中享受卡拉 OK 的無窮樂趣

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    數碼音效控制

    數碼音效控制可讓您在各種預設音效中進行選擇 - 均衡、清晰、強力、溫暖和明亮。您可以使用這些選擇來優化不同樂風的頻率範圍。每種模式均使用圖形等化技術自動調節音效平衡，並在您選擇的音樂中增強重要頻率。如此一來，數碼音效控制便可依據您播放的音樂類型精確調節音效平衡，讓您在音樂中得到最大享受。

    電動 CD 載入器存取方便

    自動滑行式前檔門為該系統的優雅設計倍添華麗。無論何時想要更換音樂，僅需一鍵觸控即可順暢滑動上下式時尚多功能碟倉門。端坐家中並欣賞動態音效，亦可透過透明視窗觀看碟片顯示。

    技術規格

    • 聲音

      音效增強
      數碼音效控制
      音效系統
      杜比數碼解碼器
      最大輸出功率（RMS）
      70 瓦

    • 喇叭

      喇叭驅動器
      圓形高頻喇叭連 4 吋低音喇叭

    • 連接

      音訊連接
      類比聲音輸入 (L/R)
      麥克風
      咪插
      USB
      USB 主機
      藍牙規格
      A2DP
      視訊輸出 - 類比
      • 複合視訊 CVBS (黃色 cinch)
      • 色差視訊 Y Pb Pr (cinch)

    • 選台器/接收/傳送

      自動數碼選台
      選台器增強功能
      自動儲存
      選台器波段
      FM 立體聲
      記憶選台
      20

    • 舒適

      鬧鐘
      • CD 鬧鐘
      • 定時關機
      • 收音機鬧鐘
      • USB 鬧鐘
      時鐘
      在主屏幕上
      指示功能
      DIM 模式

    • 電源

      電源
      • 110-240V
      • 50/60 赫

    • 配件

      附配件
      • 複合影像線 (Y)
      • AC 電源線
      遙控器
      用戶手冊
      多語言

    • 尺寸

      總重量
      6.7  千克
      主喇叭深度
      185  毫米
      主喇叭寬度
      140  毫米
      主機深度
      220.4  毫米
      主機高度
      119  毫米
      主機闊度
      180  毫米
      包裝高度
      315  毫米
      包裝寬度
      663  毫米
      包裝深度
      208  毫米
      主喇叭高度
      260  毫米

    • 播放聲音

      光碟播放模式
      • 重複/單一/全部/節目
      • 快速前進 / 反帶
      • 下一首 / 上一首曲目搜尋
      播放媒體
      • MP3-CD
      • CD
      • CD-R
      • CD-RW
      USB Direct 模式
      • 快退 / 快進
      • 播放/暫停
      • 前一首 / 下一首
      • 編排播放
      • 重複
      • 停止
      載入器類型
      • 機動化
      • 光碟盤

    • 靜態照片播放

      影像壓縮格式
      JPEG
      播放媒體
      • Picture CD
      • CD-R/RW
      • DVD+R/+RW
      影像增強功能
      幻燈片展示連 MP3 播放功能

    • 影像播放

      播放媒體
      • DivX
      • DVD-Video
      • Picture CD
      • 影像 CD/SVCD
      • DVD+R/+RW
      • DVD-R/-RW
      光碟播放模式
      • A-B 重複
      • 角度
      • PBC
      • 慢動作
      • 縮放
      • 監管控制
      • 光碟功能表
      • 快速反帶
      • 快速前進
      • OSD
      • 從停止狀態恢復播放
      視訊增強
      逐行掃描
      DVD 區域
      2

    包裝盒内容

    格內其他項目

    • 複合影像線 (Y)
    • AC 電源線
    Badge-D2C

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