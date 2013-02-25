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CED1600/98
在車上享受現場音樂及影片
Philips CED1600 帶有的獨特 6.2 吋全彩色螢幕，可供播放視訊及相片使用，為您在車內帶來出色的影音娛樂。您也可欣賞多訊源電影及音樂，而毋須錯過任何一個來電。
15.7 厘米（6.2 吋）輕觸式屏幕
Philips 的創新 FullSound 技術真實還原壓縮 MP3 音樂的聲音細節，大幅豐富並增強音樂色彩，令您沉浸於美妙的音樂中，毫無失真。FullSound 採用音訊後期處理演算法，結合了 Philips 在音樂重現方面的專業工藝與新一代數碼訊號處理器的威力。從而實現更完美的低音、更廣的深度和衝擊力，增強語音和樂器清晰度以及豐富的細節。重現壓縮 MP3 音樂帶來的逼真音效，獲得心靈共鳴並做到感隨心動。
Philips 的創新 Music Zone 技術讓駕駛者及乘客享受充滿鮮明空間效果的聲音，就像演奏者本身想表達的一樣。用戶可簡單地將聆聽音樂區域設定為駕駛者或乘客，以取得車內最佳的聲音焦點。專用的區域控制按鈕提供三個預設位置 - 左、右及前（與及全部） - 讓您能簡單而自由地選擇最能配合您的聆聽需求，不論您是一個人還是跟乘客一起。
按一下按鈕，MAX Sound 技術能即時呈現低音及高音增強效果、加強音量表現，為你帶來最為深刻的聆聽體驗。其精密的電路設計可調校現有的音效和音量設定，立即將低音、高音和音量增至高於原本的水平並不會失真。如此一來，音效頻譜和音量會同時顯著提升，令任何音樂的有力音效範圍傳至更遠。