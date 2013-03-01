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汽車影音系統

CED1800BT/98
  • 在車上享受現場音樂及影片 在車上享受現場音樂及影片 在車上享受現場音樂及影片
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    汽車影音系統

    CED1800BT/98

    在車上享受現場音樂及影片

    Philips CED1800BT 帶有的獨特 6.2 吋全彩色顯示屏，可供播放視訊及相片，為您在車內帶來出色的影音娛樂。您也可欣賞多訊源電影及音樂，而毋須錯過任何一個來電，這全有賴於其內置的 Bluetooth® 接收器。 查看各種好處

    此產品已不再銷售。

    汽車影音系統

    在車上享受現場音樂及影片

    Philips CED1800BT 帶有的獨特 6.2 吋全彩色顯示屏，可供播放視訊及相片，為您在車內帶來出色的影音娛樂。您也可欣賞多訊源電影及音樂，而毋須錯過任何一個來電，這全有賴於其內置的 Bluetooth® 接收器。 查看各種好處

    在車上享受現場音樂及影片

    Philips CED1800BT 帶有的獨特 6.2 吋全彩色顯示屏，可供播放視訊及相片，為您在車內帶來出色的影音娛樂。您也可欣賞多訊源電影及音樂，而毋須錯過任何一個來電，這全有賴於其內置的 Bluetooth® 接收器。 查看各種好處

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    Philips CED1800BT 帶有的獨特 6.2 吋全彩色顯示屏，可供播放視訊及相片，為您在車內帶來出色的影音娛樂。您也可欣賞多訊源電影及音樂，而毋須錯過任何一個來電，這全有賴於其內置的 Bluetooth® 接收器。 查看各種好處

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      此 Philips 播放機兼容市面有售的大多數 DVD 與 CD 光碟。DVD+/-R 可接受一般的可錄製 DVD 格式。而 DVD+/-RW 可處理一般的可重複寫入光碟。SVCD 具有較高的解像度，因此其質量遠優於普通 VCD，尤其是畫面清晰度遠遠超過 VCD。MPEG4 具備比 DVD 視訊 (MPEG-2) 的數據資料傳輸速率更高，容量更大的優點。

      完美安裝的 2.0 DIN 機箱設計

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      WVGA LCD 面板高解像顯示屏

      Philips CarStudio 高解像顯示屏車內影音系統備有一個 WVGA（800x480 像素）液晶屏幕。這款清楚而明亮的顯示屏，可提供其用戶介面的最清晰外觀與及從各種多媒體來源播放影像（包括 DVD）。此顯示屏亦適合播放您最愛的相片組成的幻燈片。一系列的不同背景及顏色主題可讓您為汽車營造更好的環境。

      技術規格

      • 影像/顯示

        顯示螢幕類型
        LCD TFT
        屏幕對角尺寸
        6.2 吋
        螢幕比例
        闊螢幕
        主照明色
        紅色

      • 播放媒體

        光碟
        DVD、DVD+/-R、DVD+/-RW、(S)VCD、CD、CD-R、CD-RW、MP3-CD、WMA-CD、WMA
        USB 快閃磁碟
        AV-IN
        適合便攜式音訊/視訊播放裝置使用

      • 影像播放

        播放媒體
        • DVD
        • DVD-R/-RW
        • DVD+R/+RW
        • DVD+RW
        • VCD
        • SVCD
        • Picture CD
        光碟播放模式
        • A-B 重複
        • 角度
        • 章節重複
        • 光碟功能表
        • 快速反帶
        • 快速前進
        • OSD
        • PBC
        • 重複
        • 從停止狀態恢復播放
        • 向前搜尋/反向搜尋
        • 慢速倒帶
        • 慢速前進
        • 靜態圖片
        • 縮放
        視訊光碟播放系統
        • NTSC
        • PAL
        USB Direct 播放功能
        • JPEG
        • MPEG4（簡易設定檔）

      • 播放聲音

        壓縮格式
        • 杜比數碼解碼器
        • MP3
        • WMA
        光碟播放模式
        • 快速前進 / 反帶
        • 下一張/上一張專輯搜尋
        • 下一首 / 上一首曲目搜尋
        ID3 Tag 支援
        歌曲標題、演唱者、專輯
        MP3 位元速率
        32-320kbps 以及變動位元速率

      • 選台器/接收/傳送

        選台器波段
        • 上午
        • FM 立體聲
        自動數碼選台
        選台器增强功能
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        預設電臺數
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      • 音效

        調平器
        3 段
        均衡器設定
        • 經典
        • 爵士樂
        • 流行
        • 搖滾樂
        • 均衡
        • 最佳
        • 電音
        • 用戶定義
        音效增強
        • FullSound
        • MAX Sound
        • 動態低音增強效果
        • Music Zone
        輸出功率（最大）
        50 瓦 x4 頻道
        輸出功率（RMS）
        20 瓦 x4 頻道（4 歐姆，10% T.H.D.）

      • 連接

        影像輸入
        CVBS 視訊 (RCA) 1x
        視訊輸出 - 類比
        複合視訊輸出
        前置放大器輸出
        1 對 RCA（左/右）
        次低音前置放大器輸出
        帶增益控制
        藍芽規格
        • A2DP
        • AVRCP
        藍芽版本
        2.1
        方向盤遙控
        （需使用第三者提供的轉接器）
        藍芽範圍
        視線內 8 米

      • 配件

        遙控器
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        用戶手冊
        • 英文
        • 繁體中文
        快速入門指南
        英文、繁體中文

      • 功率

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      • 尺寸

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        産品寬度
        188  毫米
        機箱
        2 Din

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