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CED230/98
在車上享受現場音樂及影片
在旅途中透過 Philips CED230X 欣賞多來源電影、音樂及相片。此系統還帶有獨特的分離式防盜前面板以及背光安全保護功能，以及便於行走時盡情享受音樂的防震功能。
7.6 厘米 (3") 闊屏幕
DVD
按一下按鈕，MAX Sound 技術能即時呈現低音增強效果、加強音量表現，為你帶來最為深刻的聆聽體驗。其精密的電路設計可調校現有的音效和音量設定，立即將低音和音量增至最高水平而不會失真。如此一來，音效頻譜和音量會同時顯著提升，令任何音樂的有力音效範圍傳至更遠。
Philips 的創新 Music Zone 技術讓駕駛者及乘客享受充滿鮮明空間效果的聲音，就像演奏者本身想表達的一樣。用戶可簡單地將聆聽音樂區域設定為駕駛者或乘客，以取得車內最佳的聲音焦點。專用的區域控制按鈕提供三個預設位置 - 左、右及前（與及全部） - 讓您能簡單而自由地選擇最能配合您的聆聽需求，不論您是一個人還是跟乘客一起。
啟動動態低音增強 (DBB) 功能後，最低沉的低音即以電子方式增強，尤其是當喇叭音量比較低時，這樣可以重現一致的音效。這種低音效果定必令你印象深刻。
請勿以高於 85 分貝的音量長時間使用本裝置，這有可能會對聽覺造成損害。