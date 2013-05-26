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汽車影音系統

CED230/98
  • 在車上享受現場音樂及影片 在車上享受現場音樂及影片 在車上享受現場音樂及影片
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    汽車影音系統

    CED230/98

    在車上享受現場音樂及影片

    在旅途中透過 Philips CED230X 欣賞多來源電影、音樂及相片。此系統還帶有獨特的分離式防盜前面板以及背光安全保護功能，以及便於行走時盡情享受音樂的防震功能。 查看各種好處

    此產品已不再銷售。

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      Philips 的創新 Music Zone 技術讓駕駛者及乘客享受充滿鮮明空間效果的聲音，就像演奏者本身想表達的一樣。用戶可簡單地將聆聽音樂區域設定為駕駛者或乘客，以取得車內最佳的聲音焦點。專用的區域控制按鈕提供三個預設位置 - 左、右及前（與及全部） - 讓您能簡單而自由地選擇最能配合您的聆聽需求，不論您是一個人還是跟乘客一起。

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      此 Philips 播放機兼容市面有售的大多數 DVD 與 CD 光碟。DVD+/-R 可接受一般的可燒錄 DVD 格式。而 DVD+/-RW 可處理一般的可重複寫入光碟。SVCD 具有較高的解像度，因此其質量遠優於普通 VCD，尤其是畫面清晰度遠遠超過 VCD。MPEG4 具備比 DVD 視訊 (MPEG-2) 的數據資料傳輸速率更高，容量更大的優點。DivX codec 是一種基於 MPEG4 視訊的進階壓縮技術，可在大大縮減數碼影片大小的同時保留高清晰度。

      AV-IN 用於便攜式影片以及音樂播放

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      內置 45 瓦 x 4 放大器用於播放完美音質

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      後視相機模式用於安全備份

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      7.6 厘米（3 吋）彩色 TFT LCD 屏幕

      此超大顯示屏幕能夠輕鬆構成圖像，並具有易於存取的控制功能表。

      技術規格

      • 影像/顯示

        顯示螢幕類型
        LCD TFT
        屏幕對角尺寸
        3 吋
        解像度
        400（寬）x 240（高）x 3 (RGB)
        螢幕比例
        闊螢幕
        亮度
        300  cd/m²
        對比率（一般）
        300
        有效可視範圍
        65.52(W) x 36.84(H) 毫米
        像素點距
        68.25 x 153.5
        主照明色
        藍色

      • 影像播放

        播放媒體
        • DVD
        • DVD-R/-RW
        • DVD+R/+RW
        • VCD
        • SVCD
        • Picture CD
        • DivX
        光碟播放模式
        • A-B 重複
        • 角度
        • 章節重複
        • 光碟功能表
        • 快速反帶
        • 快速前進
        • OSD
        • 重複
        • 從停止狀態恢復播放
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      • 安全/防盜

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        機箱
        1 Din

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