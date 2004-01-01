此產品已不再銷售。
如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
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按一下按鈕，MAX Sound 技術能即時呈現低音及高音增強效果、加強音量表現，為你帶來最為深刻的聆聽體驗。其精密的電路設計可調校現有的音效和音量設定，立即將低音、高音和音量增至高於原本的水平並不會失真。如此一來，音效頻譜和音量會同時顯著提升，令任何音樂的有力音效範圍傳至更遠。
只需將你的裝置連接到 Philips Hi-Fi 系統上的 USB 連接埠，即可直接在裝置上播放你的數碼音樂，立即與親朋好友分享真摯時刻。
Philips 的創新 Music Zone 技術讓駕駛者及乘客享受充滿鮮明空間效果的聲音，就像演奏者本身想表達的一樣。用戶可簡單地將聆聽音樂區域設定為駕駛者或乘客，以取得車內最佳的聲音焦點。專用的區域控制按鈕提供三個預設位置 - 左、右及前（與及全部） - 讓您能簡單而自由地選擇最能配合您的聆聽需求，不論您是一個人還是跟乘客一起。
啟動動態低音增強 (DBB) 功能後，最低沉的低音即以電子方式增強，尤其是當喇叭音量比較低時，這樣可以重現一致的音效。這種低音效果定必令你印象深刻。
這功能容許您經由歌曲及資料夾這在 USB/SDHC 設備的一般方式更快捷地尋找歌曲或專輯。有了專用的資料夾 / 歌曲按鈕，搜尋只需三個步驟 - 按資料夾 / 歌曲按鈕，轉動音量把手和按鈕選擇。這簡單的程序讓您快速輕鬆地尋找您的音樂，使您可集中於駕駛。
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