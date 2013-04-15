汽車音響系統 CEM2250/98
在車上享受現場音樂
使用 Philips 汽車音響系統，即可從 iPhone/iPod、CD 或 USB 裝置放聲播放音樂，還有 MAX Sound 的功能，可盡情享受強勁的低音效果。
查看各種好處
此產品已不再銷售。
如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
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使用 Philips 汽車音響系統，即可從 iPhone/iPod、CD 或 USB 裝置放聲播放音樂，還有 MAX Sound 的功能，可盡情享受強勁的低音效果。
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Music Zone 提供可調節的最佳音效聆聽區
Philips 的創新 Music Zone 技術讓駕駛者及乘客享受充滿鮮明空間效果的聲音，就像演奏者本身想表達的一樣。用戶可簡單地將聆聽音樂區域設定為駕駛者或乘客，以取得車內最佳的聲音焦點。專用的區域控制按鈕提供三個預設位置 - 左、右及前（與及全部） - 讓您能簡單而自由地選擇最能配合您的聆聽需求，不論您是一個人還是跟乘客一起。
動態低音增強功能以電子方式強化低音表現
啟動動態低音增強 (DBB) 功能後，最低沉的低音即以電子方式增強，尤其是當喇叭音量比較低時，這樣可以重現一致的音效。這種低音效果定必令你印象深刻。
按資料夾或歌曲瀏覽，更有效快捷的搜尋
這功能容許您經由歌曲及資料夾這在 USB/SDHC 設備的一般方式更快捷地尋找歌曲或專輯。有了專用的資料夾 / 歌曲按鈕，搜尋只需三個步驟 - 按資料夾 / 歌曲按鈕，轉動音量把手和按鈕選擇。這簡單的程序讓您快速輕鬆地尋找您的音樂，使您可集中於駕駛。
MAX Sound，立即體驗強勁增強效果
按一下按鈕，MAX Sound 技術能即時呈現低音及高音增強效果、加強音量表現，為你帶來最為深刻的聆聽體驗。其精密的電路設計可調校現有的音效和音量設定，立即將低音、高音和音量增至高於原本的水平並不會失真。如此一來，音效頻譜和音量會同時顯著提升，令任何音樂的有力音效範圍傳至更遠。
透過便攜式 USB 裝置直接享受 MP3/WMA 音樂
只需將你的裝置連接到 Philips Hi-Fi 系統上的 USB 連接埠，即可直接在裝置上播放你的數碼音樂，立即與親朋好友分享真摯時刻。
顯示全部功能 顯示較少功能 技術規格
顯示
類型
高對比度彩色 LCD（11 字符） 主照明色
白色 漫射燈
紅色
播放媒體
光碟
CD、CD-R、CD-RW、MP3-CD、WMA-CD、WMA iPod/iPhone 的音樂
有 USB 快閃磁碟
有 MP3 Link
用於便攜式 MP3 音樂播放
播放聲音
播放媒體
USB 快閃磁碟 壓縮格式 光碟播放模式
快速前進 / 反帶
下一張/上一張專輯搜尋
下一首 / 上一首曲目搜尋 ID3 Tag 支援
歌曲標題、演唱者、專輯 MP3 位元速率
32-320kbps 以及變動位元速率 USB Direct 模式
播放 / 暫停
前一首 / 下一首
快退 / 快進
重複
隨機播放
選台器/接收/傳送
選台器波段 自動數碼選台
有 選台器增强功能
自動搜台並儲存 預設電臺數
18 (FM)，12 (AM) RDS
音效
調平器
2 段 均衡器設定
經典
爵士樂
流行
搖滾樂
均衡
最佳
電音
用戶定義 音效增強
MAX Sound
動態低音增強效果
Music Zone 輸出功率（最大）
50 瓦 x4 頻道 輸出功率（RMS）
21 瓦 x4 頻道（4 歐姆，10% T.H.D.）
連接
前置放大器輸出
1 對 RCA（左/右） 線束音訊靜音
有 線束遙控輸入
有
iPhone 兼容性
兼容於
iPhone
iPhone 3G
iPhone 3GS
iPhone 4
iPhone 4S
iPhone 5
兼容 iPod
兼容於
iPod
iPod classic
iPod nano
iPod touch
安全/防盜
前面板
分離式
配件
用戶手冊
英文 快速入門指南
英文
功率
電源
12V DC
尺寸
産品深度
190
毫米 産品高度
58
毫米 産品寬度
188
毫米 機箱
1 Din
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