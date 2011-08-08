在車上享受現場音樂
透過 Philips CEM5100 在汽車內欣賞多來源音樂。由於具有內置 Bluetooth® 接收器，音樂與汽車和重要來電能夠同時進行。它還具有分離式前面板，可提供防盜保護功能。 查看各種好處
此產品已不再銷售。
如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
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Philips 的創新 Music Zone 技術讓駕駛者及乘客享受充滿鮮明空間效果的聲音，就像演奏者本身想表達的一樣。用戶可簡單地將聆聽音樂區域設定為駕駛者或乘客，以取得車內最佳的聲音焦點。專用的區域控制按鈕提供三個預設位置 - 左、右及前（與及全部） - 讓您能簡單而自由地選擇最能配合您的聆聽需求，不論您是一個人還是跟乘客一起。
啟動動態低音增強 (DBB) 功能後，最低沉的低音即以電子方式增強，尤其是當喇叭音量比較低時，這樣可以重現一致的音效。這種低音效果定必令你印象深刻。
藍芽免提功能可幫助您在駕駛時安全地接聽所有電話，無需錯過重要來電。透過內置藍芽接收器，您可方便地將音樂檔案從手機過渡到您的汽車音響系統內。
憑藉其全面的檔案傳送能力，您可以透過內置 USB Direct 和 SDHC 卡插槽輕鬆存取更多音樂、影片和照片，享受其帶來的方便與樂趣。
按一下按鈕，MAX Sound 技術能即時呈現低音及高音增強效果、加強音量表現，為你帶來最為深刻的聆聽體驗。其精密的電路設計可調校現有的音效和音量設定，立即將低音、高音和音量增至高於原本的水平並不會失真。如此一來，音效頻譜和音量會同時顯著提升，令任何音樂的有力音效範圍傳至更遠。
一邊為 iPod/iPhone 充電，一邊享受最愛 MP3 音樂！您可透過基座將便攜式裝置直接連接到 Docking 娛樂系統，便能夠以超凡音效聆聽最愛的音樂。您還可在播放 iPod/iPhone 的同時為其充電，以便在享受音樂的時候無需擔心便攜式播放機電池電量不足。將便攜式裝置連接至基座時，Docking 娛樂系統會自動為其充電。
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