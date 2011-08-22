用於視訊及導覽的超清晰顯示屏
配備 Philips 汽車娛樂系統 CID2780，享受時尚駕駛。特別提供帶觸控式面板的 15.7 厘米/6.2 吋全彩色顯示屏，內置導航系統，以及 Bluetooth® 進行通話和音樂播放，讓漫長的駕駛旅程更有樂趣
此產品已不再銷售。
如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
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配備 Philips 汽車娛樂系統 CID2780，享受時尚駕駛。特別提供帶觸控式面板的 15.7 厘米/6.2 吋全彩色顯示屏，內置導航系統，以及 Bluetooth® 進行通話和音樂播放，讓漫長的駕駛旅程更有樂趣
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配備 Philips 汽車娛樂系統 CID2780，享受時尚駕駛。特別提供帶觸控式面板的 15.7 厘米/6.2 吋全彩色顯示屏，內置導航系統，以及 Bluetooth® 進行通話和音樂播放，讓漫長的駕駛旅程更有樂趣
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用於視訊及導覽的超清晰顯示屏
配備 Philips 汽車娛樂系統 CID2780，享受時尚駕駛。特別提供帶觸控式面板的 15.7 厘米/6.2 吋全彩色顯示屏，內置導航系統，以及 Bluetooth® 進行通話和音樂播放，讓漫長的駕駛旅程更有樂趣
啟動動態低音增強 (DBB) 功能後，最低沉的低音即以電子方式增強，尤其是當喇叭音量比較低時，這樣可以重現一致的音效。這種低音效果定必令你印象深刻。
此 Philips 播放機兼容市面有售的大多數 DVD 與 CD 光碟。DVD+/-R 可接受一般的可燒錄 DVD 格式。而 DVD+/-RW 可處理一般的可重複寫入光碟。SVCD 具有較高的解像度，因此其質量遠優於普通 VCD，尤其是畫面清晰度遠遠超過 VCD。MPEG4 具備比 DVD 視訊 (MPEG-2) 的數據資料傳輸速率更高，容量更大的優點。DivX codec 是一種基於 MPEG4 視訊的進階壓縮技術，可在大大縮減數碼影片大小的同時保留高清晰度。
憑藉其全面的檔案傳送能力，你可以輕鬆享受透過內置 USB Direct 和 SDHC 卡插槽存取更多音樂、影片和照片帶來的方便與樂趣。
藍芽免提功能可幫助您在駕駛時安全地接聽所有電話，無需錯過重要來電。透過內置藍芽接收器，您可方便地將音樂檔案從手機過渡到您的汽車音響系統內。
詳細的極坐標可用於快速查詢目的地。
Philips CarStudio 車內資訊娛樂系統已備有經特別設計的導航系統可跟多媒體副系統完美合作，提升反應及智能。內置的導航系統可在說明方向時自動將音樂 / 收音機音量降低或靜音。只要插入地圖卡，您就可啟動導航引擎，讓您輕易駛往您的目的地。
15.7 厘米（6.2 吋）全彩色顯示屏，帶觸控式面板。
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