此產品已不再銷售。
如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
此產品已不再銷售。
如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
內置導覽系統，帶有中國道路交通地圖。
16.5 厘米（6.5 吋）全彩色顯示屏，帶觸控式面板。
詳細的極坐標可用於快速查詢目的地。
啟動動態低音增強 (DBB) 功能後，最低沉的低音即以電子方式增強，尤其是當喇叭音量比較低時，這樣可以重現一致的音效。這種低音效果定必令你印象深刻。
此 Philips 播放機兼容市面有售的大多數 DVD 與 CD 光碟。DVD+/-R 可接受一般的可燒錄 DVD 格式。而 DVD+/-RW 可處理一般的可重複寫入光碟。SVCD 具有較高的解像度，因此其質量遠優於普通 VCD，尤其是畫面清晰度遠遠超過 VCD。MPEG4 具備比 DVD 視訊 (MPEG-2) 的數據資料傳輸速率更高，容量更大的優點。DivX codec 是一種基於 MPEG4 視訊的進階壓縮技術，可在大大縮減數碼影片大小的同時保留高清晰度。
憑藉其全面的檔案傳送能力，你可以輕鬆享受透過內置 USB Direct 和 SDHC 卡插槽存取更多音樂、影片和照片帶來的方便與樂趣。
藍芽免提功能可幫助您在駕駛時安全地接聽所有電話，無需錯過重要來電。透過內置藍芽接收器，您可方便地將音樂檔案從手機過渡到您的汽車音響系統內。
最好通过最新版的 Microsoft Edge、Google Chrome 或 Firefox 查看我们的网站。