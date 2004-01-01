搜尋字眼

ZH
EN

CMD310/00

CMD310/00
  • -{discount-value}

    CMD310/00

    CMD310/00

    此產品已不再銷售。

    CMD310/00

    此產品已不再銷售。

    CMD310/00

    類似產品

    See all 其他產品

      MAX Sound，立即體驗強勁增強效果

      MAX Sound，立即體驗強勁增強效果

      按一下按鈕，MAX Sound 技術能即時呈現低音增強效果、加強音量表現，為你帶來最為深刻的聆聽體驗。其精密的電路設計可調校現有的音效和音量設定，立即將低音和音量增至最高水平而不會失真。如此一來，音效頻譜和音量會同時顯著提升，令任何音樂的有力音效範圍傳至更遠。

      按資料夾或歌曲瀏覽，更有效快捷的搜尋

      按資料夾或歌曲瀏覽，更有效快捷的搜尋

      這功能容許您經由歌曲及資料夾這在 USB/SDHC 設備的一般方式更快捷地尋找歌曲或專輯。有了專用的資料夾 / 歌曲按鈕，搜尋只需三個步驟 - 按資料夾 / 歌曲按鈕，轉動音量把手和按鈕選擇。這簡單的程序讓您快速輕鬆地尋找您的音樂，使您可集中於駕駛。

      動態低音增強功能以電子方式強化低音表現

      動態低音增強功能以電子方式強化低音表現

      啟動動態低音增強 (DBB) 功能後，最低沉的低音即以電子方式增強，尤其是當喇叭音量比較低時，這樣可以重現一致的音效。這種低音效果定必令你印象深刻。

      用於 MP3/WMA 音樂播放的 USB Direct 和 SD/ 卡槽

      用於 MP3/WMA 音樂播放的 USB Direct 和 SD/ 卡槽

      憑藉其全面的檔案傳送能力，您可以透過內置 USB Direct 和 SD 卡插槽輕鬆存取更多音樂、影片和照片，享受其帶來的方便與樂趣。

      完美安裝的 1.0 DIN 機箱設計

      完美安裝的 1.0 DIN 機箱設計

      分離式前面板和防盜背光安全保護功能

      分離式前面板和防盜背光安全保護功能

      內置 50 瓦 x 4 放大器用於播放完美音質

      內置 50 瓦 x 4 放大器用於播放完美音質

      高對比度 LCD，完美觀賞感受

      高對比度 LCD

      為本產品獲取支援

      尋找常見問題、疑難排解、用戶手冊及貼士

      建議產品

        最近查閱過的產品

          成為 My Philips 會員

          獲取產品保養期限

          獲取推廣及特惠價

          輕鬆取得產品支援

          立即登記
          © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2024. 版權所有。

          最好通过最新版的 Microsoft Edge、Google Chrome 或 Firefox 查看我们的网站。